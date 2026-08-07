Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

As surpresas de Massara e tantos pontos de interrogação: um goleiro por empréstimo não é coisa da Juventus

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion

Faltam ainda quatro peças fundamentais no mercado da Juventus para um time que queira voltar a vencer

O trabalho em equipe da nova diretoria da Juventus até aqui deu alguns frutos, mas as lacunas no elenco da Juventus, a duas semanas do início do campeonato e a pouco mais de três semanas do fim da janela de transferências, ainda seguem sendo muitas, e importantes. De um lado, o trabalho minucioso de Giovanni Carnevali conseguiu destravar, depois de um ano, o nó da negociação para trazer Randal Kolo Muani de volta à Continassa, enquanto os relatórios de Marco Ottolini convenceram todos a apostar em Jeff Ekhator. Por fim, a chegada de Frederic Massara deu um choque importante e representou o elemento de ruptura, com as contratações-surpresa de Zeki Celik e Kerim Alajbegovic.


Concluído o resumo dos pontos positivos, passemos ao comentário sobre os negativos. E aqui salta imediatamente aos olhos o fato de que a Juventus ainda não resolveu seus problemas mais graves, alguns deles até antigos: o goleiro, um defensor com boa saída de bola e que saiba iniciar as jogadas, um armador no meio-campo e um centroavante de área.

  • A Juventus pode se dar ao luxo de ter um goleiro por empréstimo?

    No gol, a Juventus segue estagnada com Di Gregorio, Perin e Pinsoglio. O problema é que o segundo e o terceiro (Perin e Pinsoglio) têm contrato até daqui a um ano, e o titular, Di Gregorio, com vínculo até 2029, não agrada a Spalletti nem ao clube, e é quase um separado em casa, também à luz do caso clamoroso que, no mês de julho, teve seu agente como protagonista. Até agora, a Juventus não conseguiu encontrar nem um destino para Di Gregorio nem um novo goleiro titular. Os principais alvos, Alisson e Dibu Martínez, ficaram pelo caminho, outras soluções (como Vicario) não convencem totalmente. A última ideia é tentar Suzuki por empréstimo junto ao Paris Saint-Germain, caso o clube francês compre o japonês do Parma. Mas será mesmo que um clube como a Juventus quer reconstruir um time vencedor com um goleiro, uma das posições cruciais diante do que aconteceu na temporada passada, por empréstimo?

    • Publicidade

  • Com Lucumí, adeus ao bloco baixo

    Na defesa, as duplas para um setor defensivo com linha de quatro são, da direita para a esquerda: Kalulu e Celik, Bremer e Gatti, Kelly e Rugani, Cambiaso e Cabal. Mas, também aqui, assim como no caso dos goleiros, a qualidade de alguns intérpretes não convence Spalletti. Pelo tipo de jogo que o técnico toscano tem em mente para sua equipe, por exemplo, um jogador como Lucumì seria mais funcional do que Gatti: o zagueiro do Bologna está acostumado a jogar cerca de dez metros mais à frente em relação ao ex-Frosinone e é mais habilidoso na fase de construção, enquanto Gatti dá o seu melhor em bloco baixo e no mano a mano. Os últimos rumores falam de uma distância reduzida entre a Juventus e o Bologna pelo colombiano, cuja chegada pode abrir caminho para a saída de um entre Gatti, Rugani e Kelly.

  • Locatelli não basta

    No meio-campo, considerando o 4-2-3-1 como esquema de partida, a Juventus atual tem até volantes e meias-centrais demais no elenco, nada menos que sete: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz e Arthur. Os três primeiros são quase intocáveis, enquanto por Koopmeiners e Miretti a Juventus está pronta para ouvir propostas. Por fim, os dois brasileiros representam um ponto de interrogação: em teoria, seriam os dois primeiros candidatos a sair, mas, surpreendentemente, no fim um dos dois pode até permanecer. O que causa estranheza, porém, é que depois de anos, e após várias mudanças na diretoria, ainda falta um verdadeiro armador, que possa tentar a missão de repetir os feitos de Pirlo primeiro e de Pjanic depois. É verdade que Locatelli no último ano fez progressos importantes, mas será que ele pode realmente ser o armador de uma Juve vencedora? Também aqui, como nos setores anteriores, dá para repetir o mesmo refrão: os jogadores são muitos, a qualidade, por outro lado, não é tão alta.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • E O SUBSTITUTO DE VLAHOVIC?

    Também no setor ofensivo, há grande abundância em termos numéricos: para as quatro posições de ataque do 4-2-3-1, os jogadores disponíveis hoje são nada menos que 10: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz e Zhegrova. Mas também aqui, perdoem a repetição, as dúvidas são muitas: Nico Gonzalez será negociado, faltando apenas definir destino e preço, assim como também estão à venda David, Milik e Zhegrova, apesar do gol contra o Chelsea. E depois há o antigo problema do centroavante: Kolo Muani é um bom retorno, mas é um atacante móvel e não o centroavante central de peso que Spalletti adoraria ter. Em essência, apesar dos dez atacantes no elenco, o substituto de Vlajovic ainda não chegou.


    Goleiro, defensor que saiba sair jogando, meio-campista de organização e centroavante: esses deveriam ter sido os primeiros movimentos da Juventus, que por enquanto, em vez disso, se concentrou em outros aspectos do mercado.

Amistosos de clubes
Juventus crest
Juventus
JUV
Palermo crest
Palermo
PAL