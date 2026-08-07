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Juventus Inside Massara 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

As surpresas de Massara e muitos pontos de interrogação: um goleiro por empréstimo não é coisa da Juventus

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion

Faltam ainda quatro peças fundamentais no mercado da Juventus para um time que queira voltar a vencer

O trabalho em equipe da nova diretoria da Juventus até aqui trouxe alguns frutos, mas as lacunas no elenco da Juventus, a duas semanas do início do campeonato e a pouco mais de três semanas do fim da janela de transferências, ainda seguem muitas, e importantes. De um lado, o trabalho minucioso de Giovanni Carnevali conseguiu destravar, depois de um ano, o nó da negociação para trazer Randal Kolo Muani de volta à Continassa, enquanto os relatórios de Marco Ottolini convenceram todos a apostar em Jeff Ekhator. Por fim, a chegada de Frederic Massara deu um grande sacode e representou o elemento de ruptura, com as contratações-surpresa de Zeki Celik e Kerim Alajbegovic.


Encerrada a síntese das coisas positivas, passemos ao comentário das negativas. E aqui salta imediatamente aos olhos o fato de que a Juventus ainda não resolveu seus problemas mais graves, alguns deles até antigos: o goleiro, um defensor com boa saída de bola e que saiba iniciar as jogadas, um armador no meio-campo e um centroavante de área.

  • A Juventus pode se dar ao luxo de ter um goleiro por empréstimo?

    No gol, a Juventus segue parada com Di Gregorio, Perin e Pinsoglio. O problema é que o segundo e o terceiro (Perin e Pinsoglio) têm contrato até daqui a um ano, e o titular, Di Gregorio, com vínculo até 2029, não satisfaz Spalletti nem o clube, e é quase um separado em casa, também à luz do clamoroso caso que, no mês de julho, teve seu agente como protagonista. Até agora, a Juventus não conseguiu encontrar nem um destino para Di Gregorio nem um novo goleiro titular. Os principais alvos, Alisson e Dibu Martínez, ficaram pelo caminho, outras soluções (como Vicario) não convencem totalmente. A última ideia é contratar Suzuki por empréstimo do Paris Saint Germain, se o clube francês comprar o japonês junto ao Parma. Mas será que um clube como a Juventus quer mesmo refundar uma equipe vencedora com um goleiro, em uma das funções cruciais visto o que aconteceu na temporada passada, por empréstimo?

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  • Com Lucumí, adeus ao bloco baixo

    Na defesa, as duplas para uma linha de quatro atrás são, da direita para a esquerda: Kalulu e Celik, Bremer e Gatti, Kelly e Rugani, Cambiaso e Cabal. Mas também aqui, assim como com os goleiros, a qualidade de alguns intérpretes não convence Spalletti. Pelo tipo de jogo que o técnico toscano tem em mente para sua equipe, por exemplo, um jogador como Lucumì seria mais funcional do que Gatti: o defensor do Bologna está acostumado a jogar cerca de dez metros mais à frente em relação ao ex-Frosinone e é mais habilidoso na fase de construção, enquanto Gatti dá o seu melhor em um bloco baixo e no mano a mano. Os últimos rumores falam de uma distância reduzida entre a Juventus e o Bologna pelo colombiano, cuja chegada pode abrir caminho para a saída de um entre Gatti, Rugani e Kelly.

  • Locatelli não basta

    No meio-campo, considerando como esquema inicial o 4-2-3-1, a Juventus atual tem meio-campistas centrais até demais no elenco, nada menos que sete: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz e Arthur. Os três primeiros são quase intocáveis, enquanto por Koopmeiners e Miretti a Juventus está pronta para ouvir ofertas. Por fim, os dois brasileiros representam uma incógnita: em teoria, seriam os dois primeiros candidatos a sair, mas, surpreendentemente, no fim um dos dois pode até ficar. O que causa estranheza, porém, é que depois de anos, e após numerosas mudanças na diretoria, ainda falta um verdadeiro regista, que possa tentar a façanha de repetir os feitos de Pirlo primeiro e de Pjanic depois. É verdade que Locatelli no último ano fez progressos importantes, mas ele pode realmente ser o regista de uma Juventus vencedora? Também aqui, como nos setores anteriores, pode-se repetir o mesmo refrão: há muitos jogadores, mas a qualidade não é tão alta.

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  • E o substituto de Vlahovic?

    Também no setor ofensivo, há grande abundância em termos numéricos: para as quatro vagas de ataque do 4-2-3-1, os jogadores disponíveis hoje são nada menos que 10: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz e Zhegrova. Mas, também aqui, desculpem a repetição, os pontos de interrogação são muitos: Nico Gonzalez será vendido, restando apenas definir destino e preço, assim como também estão à venda David, Milik e Zhegrova, apesar do gol contra o Chelsea. E depois há o antigo problema do centroavante: Kolo Muani é um bom retorno, mas é um atacante móvel e não o centroavante de referência, de peso, que Spalletti gostaria de ter. Em resumo, apesar dos dez atacantes no elenco, o substituto de Vlajovic ainda falta.


    Goleiro, zagueiro que saiba sair jogando, meia de criação e centroavante: esses deveriam ter sido os primeiros movimentos da Juventus, que, por enquanto, se concentrou em outros aspectos do mercado.

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