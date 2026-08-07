O trabalho em equipe da nova diretoria da Juventus até aqui trouxe alguns frutos, mas as lacunas no elenco da Juventus, a duas semanas do início do campeonato e a pouco mais de três semanas do fim da janela de transferências, ainda seguem muitas, e importantes. De um lado, o trabalho minucioso de Giovanni Carnevali conseguiu destravar, depois de um ano, o nó da negociação para trazer Randal Kolo Muani de volta à Continassa, enquanto os relatórios de Marco Ottolini convenceram todos a apostar em Jeff Ekhator. Por fim, a chegada de Frederic Massara deu um grande sacode e representou o elemento de ruptura, com as contratações-surpresa de Zeki Celik e Kerim Alajbegovic.





Encerrada a síntese das coisas positivas, passemos ao comentário das negativas. E aqui salta imediatamente aos olhos o fato de que a Juventus ainda não resolveu seus problemas mais graves, alguns deles até antigos: o goleiro, um defensor com boa saída de bola e que saiba iniciar as jogadas, um armador no meio-campo e um centroavante de área.