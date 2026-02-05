As sete melhores opções para Cristiano Ronaldo caso deixe o Al Nassr

Cristiano Ronaldo entrou em greve no Al Nassr em protesto contra a alegada falta de investimento do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) em comparação com os outros clubes sob sua gestão: Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli. O atacante de 41 anos teria inclusive tentado impedir a transferência de Karim Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal no último dia da janela de transferências, considerando-a uma manobra injusta destinada a dar ao Al Nassr uma clara vantagem na disputa pelo título da Liga Saudita de 2025/26.

A transferência de Benzema aconteceu apesar de Cristiano Ronaldo se recusar a jogar no clássico do Al Nassr contra o Al Riyadh, e ele ainda pode boicotar o jogo contra o ex-clube de Benzema, o Al Ittihad, na sexta-feira. Se não houver mudanças na operação do PIF nas próximas semanas, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro deverá pedir para deixar o Estádio Al Awwal Park ao final da temporada – e quem poderia culpá-lo?!

Afinal, o Al Nassr contratou apenas oito novos jogadores no verão, incluindo o ex-astro do Chelsea e do Atlético de Madrid, João Félix, e a lenda do Bayern de Munique, Kingsley Coman, por um valor combinado de 90 milhões de euros, além de Íñigo Martínez, que entrou para a Seleção da Temporada da La Liga após desempenhar um papel importante na conquista do título pelo Barcelona na última temporada.

Esqueçam o fato de o PIF ter financiado a renovação de seu contrato recorde em junho – Cristiano foi traído e tem todo o direito de começar a explorar outras opções. Com isso em mente, a GOAL lista os sete próximos passos mais óbvios para CR7 caso ele realmente encerre seu ciclo no Al Nassr, começando com um possível segundo retorno glorioso para casa...