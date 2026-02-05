Goal.com
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
James Westwood

As sete melhores opções para Cristiano Ronaldo caso deixe o Al Nassr

Por que Cristiano Ronaldo sempre tem tanto azar?!... Primeiro, Erik ten Hag não reconheceu seu talento inigualável no Manchester United, depois Fernando Santos arruinou sua campanha para a Copa do Mundo de 2022 com Portugal. E agora, os poderosos da Arábia Saudita estão conspirando para garantir que seu jejum de títulos no Oriente Médio se estenda por três temporadas e meia. Deixem o cara em paz!...

Cristiano Ronaldo entrou em greve no Al Nassr em protesto contra a alegada falta de investimento do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) em comparação com os outros clubes sob sua gestão: Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli. O atacante de 41 anos teria inclusive tentado impedir a transferência de Karim Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal no último dia da janela de transferências, considerando-a uma manobra injusta destinada a dar ao Al Nassr uma clara vantagem na disputa pelo título da Liga Saudita de 2025/26.

A transferência de Benzema aconteceu apesar de Cristiano Ronaldo se recusar a jogar no clássico do Al Nassr contra o Al Riyadh, e ele ainda pode boicotar o jogo contra o ex-clube de Benzema, o Al Ittihad, na sexta-feira. Se não houver mudanças na operação do PIF nas próximas semanas, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro deverá pedir para deixar o Estádio Al Awwal Park ao final da temporada – e quem poderia culpá-lo?!

Afinal, o Al Nassr contratou apenas oito novos jogadores no verão, incluindo o ex-astro do Chelsea e do Atlético de Madrid, João Félix, e a lenda do Bayern de Munique, Kingsley Coman, por um valor combinado de 90 milhões de euros, além de Íñigo Martínez, que entrou para a Seleção da Temporada da La Liga após desempenhar um papel importante na conquista do título pelo Barcelona na última temporada.

Esqueçam o fato de o PIF ter financiado a renovação de seu contrato recorde em junho – Cristiano foi traído e tem todo o direito de começar a explorar outras opções. Com isso em mente, a GOAL lista os sete próximos passos mais óbvios para CR7 caso ele realmente encerre seu ciclo no Al Nassr, começando com um possível segundo retorno glorioso para casa...

  • Ronaldo-Man-Utd-2022-23Getty

    Manchester United

    Cristiano Ronaldo marcou 27 gols em 54 jogos durante sua segunda passagem pelo Manchester United, após retornar a Old Trafford em 2021, apenas para depois encontrar uma maneira de sair depois de ser relegado ao banco de reservas pelo "desrespeitoso" holandês Ten Hag.

    Cerca de quatro anos depois, os Red Devils podem trazer CR7 de volta para uma terceira passagem, e o próprio jogador afirma saber exatamente o que precisa ser feito para tornar o clube grande novamente.

    "Estou triste porque esse é um dos clubes mais importantes do mundo, e um clube que ainda guardo no meu coração", disse ele durante uma entrevista ao Piers Morgan Uncensored em novembro. "É preciso seguir com pessoas inteligentes, pessoas espertas, para criar uma base para o futuro, como o Manchester United fez há tantos anos. Nicky Butt, Gary [Neville], Roy Keane, [David] Beckham, eles se tornaram grandes jogadores, mas eram jovens."

    "Então, o Manchester United, neste momento, não tem uma estrutura. Espero que isso mude no futuro, no presente, porque o potencial do clube é incrível. É um dos clubes mais importantes do século."

    A recente nomeação de Michael Carrick como treinador interino mostra que o United talvez tenha levado em consideração as palavras de Cristiano, e a recontratação do veterano craque português poderia ajudar a trazer de volta os tempos de glória ao United. Vale a pena, no entanto, considerar o quão valiosa seria a experiência de aprendizado do retorno de CR7 para Benjamin Sesko, contratado por 74 milhões de libras (R$ 525 milhões), caso o esloveno passasse o próximo ano ou dois como reserva do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid

    "Estou feliz no Real Madrid e quero ficar e terminar minha carreira lá, se possível", disse Cristiano Ronaldo após conquistar sua quinta Bola de Ouro em dezembro de 2017. O jogador, formado na base do Sporting, acabou se transferindo para a Juventus no verão seguinte, mas, até hoje, mantém uma ligação emocional única com o Real Madrid.

    "Meu período no Real Madrid foi o mais feliz para mim em termos de futebol", disse ele em janeiro de 2025, e Cristiano ainda pode encerrar sua brilhante carreira no Bernabéu, onde sem dúvida seria recebido de braços abertos em meio a um período turbulento em que Álvaro Arbeloa tenta reconstruir o time após a passagem desastrosa de sete meses de Xabi Alonso.

    Kylian Mbappé, a principal estrela do Real Madrid atualmente, já chamou Cristiano Ronaldo de seu "ídolo" diversas vezes e tem buscado constantemente conselhos do português desde que chegou à capital espanhola. Ter a oportunidade de trabalhar de perto com ele e compartilhar os holofotes pode, portanto, ser um cenário dos sonhos para o francês – ou talvez não.

    Também foi sugerido que a maior fraqueza do Real Madrid atualmente é a falta de recomposição defensiva de seus atacantes, especialmente Mbappé. Como a contratação de Cristiano Ronaldo resolveria esse problema é uma questão que provavelmente é melhor deixar sem resposta.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle

    O PIF também é o proprietário majoritário do Newcastle, o que significa que os Magpies estão em uma posição ideal para trazer Cristiano de volta à Europa. Segundo o Marca , eles poderiam ter feito exatamente isso em 2023, já que o primeiro contrato de Ronaldo com o Al Nassr incluía uma cláusula que lhe dava a opção de se juntar ao Newcastle caso o clube se classificasse para a Liga dos Campeões.

    A transferência nunca se concretizou, mas será que o Newcastle precisa muito mais de um jogador do calibre de CR7 agora, enquanto se encontra na parte inferior da tabela da Premier League? Claro, eles teriam que abrir mão da dupla Nick Woltemade e Yoanne Wissa, contratados por 124 milhões de libras (R$ 881 milhões), mas ambos não chegam aos pés do incansável Cristiano Ronaldo...

    Cristiano seria, sem dúvida, a contratação de maior destaque na história do Newcastle. Sua presença garante mais atenção e maiores expectativas, e não atendê-las atrasaria ainda mais o projeto saudita em Tyneside. Um risco que vale a pena correr, então?...

  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    Inter Miami

    Quando o ex-meio-campista do Arsenal, Anders Limpar, foi questionado sobre a possibilidade de Ronaldo se transferir para a MLS no ano passado, ele deu uma resposta que fez muito sentido.

    "Zlatan Ibrahimovic já esteve lá, Lionel Messi está lá agora, e você consegue imaginar se Cristiano Ronaldo se juntasse a ele? Por que não? Seria a cereja do bolo – e imagine se eles jogassem juntos, seria simplesmente inacreditável", disse Limpar. "Acho que só existe uma pessoa que pode fazer isso acontecer, e essa pessoa é David Beckham. Se me perguntarem, Ronaldo deveria sair da Arábia Saudita e tornar a MLS maior do que nunca."

    De fato, Beckham já realizou um dos maiores golpes de mestre de todos os tempos ao atrair Messi para Miami em 2023, e não seria surpresa se ele já tivesse conversado com a equipe de Ronaldo depois de saber de sua desilusão na Arábia Saudita.

    Cristiano também estaria ansioso para deixar sua marca em outra liga, depois de – como ele mesmo diria – revolucionar o futebol na Arábia Saudita. Ele já sugeriu que a MLS é "obviamente" uma competição pior do que a Liga Saudita, mas, como observou Limpar, ele a tornaria instantaneamente "maior" e, potencialmente, melhor. 

    Messi conquistou dois prêmios consecutivos de MVP e levou o Inter Miami ao seu primeiro título da MLS Cup em 2025, então o que poderia dar errado se a mentalidade focada de CR7 fosse adicionada à mistura?...

  • Cristiano Ronaldo Sporting 11082002Getty Images

    Sporting

    "Seria incrível vê-lo encerrar a carreira no Sporting. Seria o máximo, uma linda história para todos", disse Ricardo Sá Pinto, ex-companheiro de Cristiano, em entrevista recente à Rádio Marca . "Quando se ama futebol como o Cristiano, sabe-se que existem histórias que só acontecem uma vez. Seria uma linda história, muito linda. Os torcedores do Sporting merecem. E ele também."

    A mãe de CR7, Dolores Aveiro, também vem insistindo há tempos para que o atacante retorne ao Sporting. "Cristiano tem que voltar para cá", disse ela em 2021. "Se dependesse de mim, ele já estaria aqui. Ele gosta de assistir aos jogos do Sporting. Eu já disse a ele: 'Filho, antes de morrer, quero te ver de volta ao Sporting'. Ele responde: 'Vamos ver'."

    O Sporting talvez seja a opção europeia menos atraente para Cristiano Ronaldo em termos de prestígio, mas é a melhor escolha em termos de puro romantismo. Ele passou seis anos nas categorias de base do clube português antes de se juntar ao United em 2003, e embora represente o maior triunfo do sistema de formação do clube, disputou apenas 31 partidas como profissional, marcando cinco gols, e não conquistou nenhum título no Estádio José Alvalade.

    Portanto, Cristiano ainda tem assuntos pendentes em Lisboa. Ele seria uma melhoria em relação ao atual camisa 9 do Sporting, Luis Suárez, que ocupa a segunda posição na artilharia da Liga Portuguesa com 18 gols em 19 jogos na temporada 2025/26? Bem, Suárez é um finalizador nato, um bom articulador e um ótimo marcador, além de ter muita velocidade, mas Ronaldo é Ronaldo, e sua aura por si só já seria capaz de intimidar os adversários do Sporting.

    Sá Pinto, então, tem razão: seria uma "história bonita", mesmo que não resultasse em qualquer sucesso futuro.

  • Al-Ittihad v Al-Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Outro clube saudita

    No entanto, é muito improvável que Cristiano Ronaldo receba o mesmo salário astronômico de 488 mil libras por dia (!) que ganha no Al Nassr se deixar o Oriente Médio. Se o poder financeiro é uma de suas principais motivações nesta fase avançada de sua carreira, o melhor para ele seria permanecer na Arábia Saudita – embora isso não signifique que ele precise continuar vinculado ao Al Nassr.

    O clube de Riade gastou um total de 414 milhões de euros em transferências desde a chegada de Cristiano, superando o Al Ittihad (€380 milhões) e o Al Ahli (€386 milhões), mas ainda está bem atrás dos €650 milhões investidos pelo Al Hilal. Benzema é apenas o mais recente de uma longa lista de contratações de peso no Al Hilal, que conquistou o título da Liga Saudita de 2023/24 sem perder uma única partida, com grandes investimentos também em jogadores como Neymar, Rúben Neves, Malcom, João Cancelo, Kalidou Koulibaly e Darwin Núñez.

    Se não pode vencê-los, por que não se juntar a eles? Segundo a CBS Sports, o PIF pressionou o Al Hilal para contratar Cristiano Ronaldo antes da expansão do Mundial de Clubes em 2025, então não é irrealista pensar que eles possam tentar contratá-lo novamente, mesmo após a contratação de Benzema.

    O plano genial poderia ser reunir Cristiano e Benzema, que desfrutaram de um sucesso sem precedentes juntos no Real Madrid. No Real Madrid, Benzema trabalhava duro na construção das jogadas, enquanto CR7 esperava o momento certo para brilhar, então por que não reintroduzir essa dinâmica em um elenco repleto de estrelas?!

    O astro português pode matar dois coelhos com uma cajadada só no Al Hilal, pondo fim ao seu jejum de seis anos sem títulos (não conquista um título importante desde a Coppa Italia de 2021) e reafirmando-se como o rosto incontestável do futebol saudita. Os torcedores do Al Nassr se sentiriam enganados, mas esse não é o problema de Cristiano Ronaldo.

  • Cristiano Ronaldo Portugal vs HungaryGetty Images

    Aposentar!

    A aposentadoria também está em consideração, embora Cristiano tenha rejeitado essa possibilidade em entrevista ao Canal 11 em outubro.

    "As pessoas, principalmente minha família, dizem: 'Já está na hora de você parar. Você já fez tudo. Por que quer marcar mil gols?' Mas eu não acho", disse ele. "Acho que ainda estou produzindo coisas boas, estou ajudando meu clube e a seleção, então por que não continuar? Tenho certeza de que, quando parar, estarei realizado, porque dei tudo de mim. Sei que não me restam muitos anos, mas os poucos que me restam, tentarei aproveitar ao máximo."

    CR7 está a apenas 39 gols de alcançar a marca mágica de quatro dígitos em sua carreira, e seria uma tragédia se ele não a atingisse - pelo menos para ele próprio.

    A tão desejada Copa do Mundo ainda está em seus planos, já que Portugal chega ao evento de 2026 na América do Norte como um dos favoritos. Alguns acreditam que Cristiano está atrapalhando o progresso de seu país, visto que marcou apenas um gol em suas últimas 10 partidas em grandes torneios e frequentemente repreende seus companheiros de equipe por não o procurarem imediatamente, mas Roberto Martínez descartou veementemente essa ideia.

    "Ele é um jogador que, para nós, é um finalizador. É o maior artilheiro de todos os tempos. Então, ter um jogador que agora tem 25 gols nos últimos 30 jogos (entre eliminatórias, amistosos e Liga das Nações) pela seleção é um presente", disse o técnico de Portugal no mês passado. "Trata-se do presente; não estamos falando do que ele fez há 10 anos. Então, para mim, o comprometimento dele é muito importante. Ele é o único jogador no mundo com mais de 220 jogos pela seleção. Então, com a experiência de Cristiano Ronaldo, tendo o comprometimento que ele tem... Ele é um exemplo. E é um jogador que inspira o vestiário."

    Consegue imaginar a seleção portuguesa sem Cristiano Ronaldo? Provavelmente, o jogo seria repleto de passes, com Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves roubando a cena. Mas quem precisa de um futebol vistoso quando se pode contar com um jogador que sempre acredita em si mesmo e busca a glória, mesmo quando existem opções melhores?

    Martinez tem toda a razão; Cristiano continua sendo um presente para o esporte, mesmo que apenas pela publicidade que proporciona. Se a sua permanência jogando beneficia alguém além do próprio CR7, no entanto, é algo que, no mínimo, está em discussão.

