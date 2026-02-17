“As regras são diferentes!” – Raphinha sugere conspiração da arbitragem enquanto o Barcelona alega “contra todos” após polêmica contra o Girona

O clássico catalão foi anunciado como um momento crucial na disputa pelo título, mas terminou em cenas de pura exasperação para os visitantes. O Barcelona parecia estar no controle após Pau Cubarsi abrir o placar, mas o jogo virou de cabeça para baixo durante um segundo tempo frenético. O ponto de ruptura chegou aos 86 minutos, quando Fran Beltran marcou para o Girona. Os jogadores do Barcelona imediatamente cercaram o árbitro Cesar Soto Grado, alegando que Claudio Echeverri havia pisado no pé de Jules Kounde na jogada.

Apesar dos protestos frenéticos e do claro impacto na jogada, o gol foi validado sem que o árbitro recorresse ao monitor do VAR. A decisão deixou o banco do Barcelona indignado e os jogadores visivelmente desmoralizados. Para uma equipe que tem sido quase perfeita sob o comando de Flick nesta temporada, o colapso pareceu menos uma falha tática e mais uma consequência de fatores externos, preparando o terreno para uma semana de intenso escrutínio sobre o padrão da arbitragem na primeira divisão espanhola.