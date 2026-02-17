Getty
“As regras são diferentes!” – Raphinha sugere conspiração da arbitragem enquanto o Barcelona alega “contra todos” após polêmica contra o Girona
Uma noite de frustração no Estadi Montilivi
O clássico catalão foi anunciado como um momento crucial na disputa pelo título, mas terminou em cenas de pura exasperação para os visitantes. O Barcelona parecia estar no controle após Pau Cubarsi abrir o placar, mas o jogo virou de cabeça para baixo durante um segundo tempo frenético. O ponto de ruptura chegou aos 86 minutos, quando Fran Beltran marcou para o Girona. Os jogadores do Barcelona imediatamente cercaram o árbitro Cesar Soto Grado, alegando que Claudio Echeverri havia pisado no pé de Jules Kounde na jogada.
Apesar dos protestos frenéticos e do claro impacto na jogada, o gol foi validado sem que o árbitro recorresse ao monitor do VAR. A decisão deixou o banco do Barcelona indignado e os jogadores visivelmente desmoralizados. Para uma equipe que tem sido quase perfeita sob o comando de Flick nesta temporada, o colapso pareceu menos uma falha tática e mais uma consequência de fatores externos, preparando o terreno para uma semana de intenso escrutínio sobre o padrão da arbitragem na primeira divisão espanhola.
A frustração de Flick e a explosão de Raphinha nas redes sociais
Logo após o jogo, o técnico Hansi Flick tentou manter um certo nível de decoro profissional, embora não conseguisse esconder sua descrença. Ao criticar o posicionamento defensivo de sua equipe e o meio-campo “aberto”, ele perguntou diretamente aos repórteres: “O que vocês acham? Foi falta, certo? Não há necessidade de dizer mais nada.” Flick concedeu à sua equipe dois dias de folga para “se recompor” do desgaste emocional da derrota, na esperança de evitar que a controvérsia prejudicasse completamente a temporada.
No entanto, o ponta brasileiro Raphinha foi muito menos reservado do que seu técnico. Usando o Instagram para abordar a questão da arbitragem, o ex-jogador do Leeds United reconheceu as falhas internas, mas criticou a falta de consistência. “Bem, temos muitas coisas a melhorar, mas não somos só nós”, escreveu ele. “É muito complicado quando as regras são diferentes, sejam elas a seu favor ou contra você, mas se tivermos que jogar contra todos para vencer, que seja... Nós faremos isso.”
A hierarquia do Barcelona toma uma posição contra a RFEF
A indignação proveniente do vestiário foi acompanhada por uma resposta firme da diretoria do clube. A liderança do Barcelona teria atingido um “ponto de ebulição” em relação à percepção de falta de transparência por parte do Comitê Técnico de Árbitros (CTA). Rafa Yuste, que deixou o cargo de vice-presidente para assumir o controle total do clube durante a campanha eleitoral, já entrou em contato com dirigentes da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para expressar a reclamação formal do clube sobre o acúmulo de erros que afetaram diretamente os resultados recentes.
O clube está particularmente preocupado com a aplicação “preto no branco” do VAR em certas partidas, em comparação com a leniência subjetiva demonstrada em outras. Ao adotar essa resistência institucional, o Barcelona está sinalizando que não permanecerá mais em silêncio enquanto suas ambições pelo título estão sendo prejudicadas. Essa “mentalidade de cerco” está começando a definir a segunda metade da campanha, à medida que a diretoria busca proteger os jogadores do que descrevem como um campo de jogo desigual.
Um padrão de reclamações na capital catalã
A controvérsia em Girona não aconteceu do nada; é o mais recente capítulo de uma lista crescente de reclamações para o Blaugrana. Poucos dias antes, o clube ficou atordoado durante uma derrota por 4 a 0 para o Atlético de Madrid na Copa del Rey, onde um gol de Cubarsi foi anulado após uma revisão do VAR que durou agonizantes sete minutos. Esse atraso, juntamente com uma invasão impune de Bryan Gil durante uma penalidade perdida por Lamine Yamal contra o Girona, fomentou a crença de que os padrões de arbitragem estão em seu nível mais baixo.
Enquanto se preparam para receber o Levante neste domingo, a pressão sobre os árbitros será imensa. O Barcelona agora se encontra em uma posição em que cada apito é visto através das lentes da alegação de Raphinha de que existem “regras diferentes”. Se essa mentalidade defensiva servirá como combustível para uma conquista histórica do título ou se se tornará uma distração fatal, ainda está para ser visto, mas uma coisa é certa: a guerra de palavras entre o Barcelona e os órgãos arbitrais espanhóis está apenas começando.
