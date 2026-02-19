Getty Images Sport
“As rachaduras estão começando a aparecer agora!” – Alan Shearer alerta o Arsenal que “o barulho ficará muito mais alto” após o empate com o Wolves, já que a equipe de Mikel Arteta corre o risco de perder o título da Premier League
A péssima fase do Arsenal
Os Gunners têm enfrentado dificuldades na disputa pelo título nas últimas semanas, com os gigantes do norte de Londres vencendo apenas duas das últimas sete partidas. O empate em 2 a 2 com o Wolves foi o último revés; agora eles estão cinco pontos à frente do Manchester City, mas com um jogo a mais. Os dois times no topo da tabela se enfrentam no Etihad Stadium em 18 de abril, e Mikel Arteta nunca conseguiu levar seu time à vitória na casa do time de Pep Guardiola, eterno vencedor do título. E Shearer alertou que “o barulho só vai ficar mais alto”, já que os torcedores rivais continuam insistindo que eles vão “deixar escapar” o título mais uma vez.
O aviso de Shearer
Shearer disse à Betfair antes do clássico do norte de Londres deste fim de semana contra o Tottenham, que está em dificuldades: “As rachaduras estão começando a aparecer agora para o Arsenal, e acho que, por estar ganhando por 2 a 0 e depois ser empatado pelo time que está na última posição da Premier League, o Wolves, a situação não parece boa. Eu já esperava por isso. Nunca achei que eles fossem disparar na liderança. É muito raro os times fazerem isso, principalmente times que não ganham há muito tempo, como o Arsenal.
“Então, desse ponto de vista, eu entendo, mas isso seria uma preocupação, e, gostem ou não, o Arsenal provavelmente não gostou que as pessoas ficassem falando que eles vacilaram, que jogaram o título fora e que a pressão estava sobre eles. Eles provavelmente não gostaram disso. Bem, eles não vão gostar do que vai acontecer nos próximos dias, porque o barulho vai ficar muito mais alto.
“Haverá muito mais disso agora por causa do que aconteceu na quarta-feira, e você pode imaginar como será alto se o Tottenham também os derrotar no domingo. Mas acho que, para os neutros, é brilhante. Acho que isso cria uma disputa pelo título que será emocionante entre agora e o final da temporada, mas sim, você começaria a pensar um pouco mais que estão aparecendo rachaduras no Arsenal, certamente mais do que você pensava antes.”
“Ainda nas mãos do Arsenal”
Shearer admite, porém, que os Gunners ainda têm o destino nas próprias mãos, embora uma vitória do City em seu jogo a menos os colocaria a apenas dois pontos atrás da equipe de Arteta.
O ex-atacante do Newcastle acrescentou: “O título da Premier League também ainda está nas mãos do Arsenal, porque se eles vencerem todos os jogos, eles ganham o campeonato. Tecnicamente, está nas mãos de ambos e todos estavam sempre de olho nesse jogo, no Etihad, em abril. Esse sempre seria um jogo importante de qualquer maneira, e obviamente é. Mas acho que estou certo ao dizer que eles venceram apenas duas das últimas sete partidas, e isso é uma grande preocupação.
“Dito isso, depois do que aconteceu na quarta-feira à noite, eu estaria de olho no próximo jogo e adoraria que fosse um jogo importante, e é isso que eles têm com o clássico do norte de Londres, que é exatamente o que acontece no Tottenham, com eles também tendo um novo técnico, e quando você junta tudo isso, então se torna importante. Já passei por essa situação com o Blackburn e sei como é quando as pessoas dizem: 'eles vão jogar tudo fora?
“Já passei por isso quando estávamos na liderança e fomos alcançados, então sei exatamente como eles estão se sentindo. Sei exatamente como o time do Man City deve estar se sentindo, pois eles assistiram ao jogo ontem à noite, Pep assistiu e os jogadores do City assistiram e pensaram: ‘É isso aí, é a nossa hora, vamos aproveitar isso no fim de semana’. O City joga contra o Newcastle, cujo histórico no City é péssimo, como sabemos.
Então, sim, ainda haverá reviravoltas entre agora e o final da temporada. Acho que haverá um momento em que o City estará na liderança e outro em que o Arsenal estará na liderança, e acho que provavelmente tudo se resumirá àquele jogo em abril. Acho que o resultado do Man City em Anfield foi um divisor de águas em termos da disputa do City pelo campeonato, porque se eles não tivessem conseguido isso, poderia ter sido muito diferente. Eles não teriam colocado tanta pressão sobre o Arsenal.”
O que vem a seguir?
O Arsenal enfrenta o Spurs neste fim de semana, antes do confronto com o Chelsea. Resta saber se eles conseguirão manter a liderança ou se isso simplesmente se repetirá.
