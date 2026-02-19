“As rachaduras estão começando a aparecer agora!” – Alan Shearer alerta o Arsenal que “o barulho ficará muito mais alto” após o empate com o Wolves, já que a equipe de Mikel Arteta corre o risco de perder o título da Premier League

Shearer admite, porém, que os Gunners ainda têm o destino nas próprias mãos, embora uma vitória do City em seu jogo a menos os colocaria a apenas dois pontos atrás da equipe de Arteta.

O ex-atacante do Newcastle acrescentou: “O título da Premier League também ainda está nas mãos do Arsenal, porque se eles vencerem todos os jogos, eles ganham o campeonato. Tecnicamente, está nas mãos de ambos e todos estavam sempre de olho nesse jogo, no Etihad, em abril. Esse sempre seria um jogo importante de qualquer maneira, e obviamente é. Mas acho que estou certo ao dizer que eles venceram apenas duas das últimas sete partidas, e isso é uma grande preocupação.

“Dito isso, depois do que aconteceu na quarta-feira à noite, eu estaria de olho no próximo jogo e adoraria que fosse um jogo importante, e é isso que eles têm com o clássico do norte de Londres, que é exatamente o que acontece no Tottenham, com eles também tendo um novo técnico, e quando você junta tudo isso, então se torna importante. Já passei por essa situação com o Blackburn e sei como é quando as pessoas dizem: 'eles vão jogar tudo fora?

“Já passei por isso quando estávamos na liderança e fomos alcançados, então sei exatamente como eles estão se sentindo. Sei exatamente como o time do Man City deve estar se sentindo, pois eles assistiram ao jogo ontem à noite, Pep assistiu e os jogadores do City assistiram e pensaram: ‘É isso aí, é a nossa hora, vamos aproveitar isso no fim de semana’. O City joga contra o Newcastle, cujo histórico no City é péssimo, como sabemos.

Então, sim, ainda haverá reviravoltas entre agora e o final da temporada. Acho que haverá um momento em que o City estará na liderança e outro em que o Arsenal estará na liderança, e acho que provavelmente tudo se resumirá àquele jogo em abril. Acho que o resultado do Man City em Anfield foi um divisor de águas em termos da disputa do City pelo campeonato, porque se eles não tivessem conseguido isso, poderia ter sido muito diferente. Eles não teriam colocado tanta pressão sobre o Arsenal.”