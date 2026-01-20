Goal.com
As melhores VPNs para assistir a esportes ao vivo em 2026

A GOAL analisa os melhores serviços VPN para acompanhar o seu time favorito de qualquer lugar do mundo.

Assistir a esportes ao vivo nos EUA nem sempre é tão fácil quanto deveria ser. Entre as leis de blackout que restringem a transmissão de certas partidas e outras ligas/torneios que não têm uma emissora para transmitir, pode ser surpreendentemente difícil acompanhar uma transmissão de alta qualidade.

É importante permanecer conectado e seguro ao assistir esportes ao vivo. Felizmente, com o serviço VPN certo, você pode transmitir seus esportes favoritos sem se preocupar com a segurança dos dados, especialmente ao tentar acessar transmissões fora do seu país ou estado.

Se você deseja assistir à Premier League em HD, acessar um canal de esportes local em outro lugar ou acompanhar seu time favorito enquanto viaja pelo mundo, a GOAL elaborou uma lista dos melhores serviços de VPN que podem ajudá-lo a aproveitar os grandes jogos sem preocupações.

Continue lendo para descobrir os melhores provedores de VPN para assistir esportes ao vivo nos EUA. Também responderemos algumas das perguntas mais frequentes, garantindo que você faça a melhor escolha possível ao selecionar o serviço VPN ideal para você.

Se preferir, você pode ir direto para a nossa lista dos 8 melhores serviços VPN para streaming de esportes.

Os melhores serviços VPN em resumo

Para ajudá-lo a tomar uma decisão rápida, detalhamos as principais especificações, preços e recursos das principais VPNs na tabela comparativa abaixo:

Serviço VPNPreço a partir deNúmero de servidoresConexões
NordVPNUS$ 3,19/mêsMais de 8.400 em 167 países10 dispositivos
SurfShark$2,39/mêsMais de 4.500 em 100 paísesIlimitado
ExpressVPN$6,67/mês3.000 em 105 países5 dispositivos
CyberGhost$2,19/mês11.000 em 100 países7 dispositivos
StrongVPNUS$ 3,97/mês950 servidores em mais de 30 países12 dispositivos

O que é uma VPN?

What is a VPN Getty Images

Uma VPN (Rede Privada Virtual) é um tipo de tecnologia que ajuda a criar uma conexão segura e criptografada entre o seu dispositivo e outra rede enquanto você está online.

Isso é feito encaminhando o tráfego da Internet através de um servidor externo, o que faz parecer que você está acessando a Internet de um local diferente.

Com uma VPN, você pode acessar sites restritos, contornar restrições geográficas e também proteger seus dados contra hackers.

Quais são os benefícios de usar uma VPN para streaming de esportes?

Steelers vs SeahawksGetty Images

Usar um serviço VPN para streaming de esportes tem várias vantagens. Em primeiro lugar, permite que você acesse conteúdo que, de outra forma, poderia estar indisponível devido a restrições geográficas.

Em segundo lugar, ele fornece uma conexão segura para que você possa assistir aos seus esportes favoritos sem se preocupar com a segurança e a privacidade dos dados.

Por fim, o custo de usar uma VPN pode ser muito mais barato do que comprar uma assinatura de vários serviços de streaming de esportes.

Escolhendo uma VPN para esportes: como testamos

VPN FeaturesPetter Lagson / Unsplash

Recursos de desbloqueio geográfico

Sabemos que “conteúdo não disponível em sua região” é a mensagem mais frustrante que um fã pode ver. Para testar isso, não nos limitamos a fazer login; tentamos ativamente contornar as restrições de bloqueio mais rígidas na transmissão de esportes.

  • Teste de blackout: testamos cada VPN em relação às leis de blackout dos EUA (como blackouts locais da MLS ou MLB) e restrições internacionais.
  • Variedade de plataformas: verificamos o acesso em uma ampla variedade de plataformas esportivas dedicadas, incluindo ESPN+, Peacock, Paramount+ e DAZN, conectando-nos a partir de servidores no Reino Unido, EUA, Canadá e Europa.
  • Consistência: uma VPN pode funcionar uma vez, mas falhar na seguinte. Realizamos repetidas tentativas de conexão ao longo de vários dias para garantir que os endereços IP não fossem imediatamente sinalizados e bloqueados por esses gigantes do streaming.

Impacto na velocidade e latência

Os esportes ao vivo exigem mais largura de banda do que o streaming padrão da Netflix, porque o sinal é em tempo real. Mesmo um atraso de frações de segundo (latência) pode significar receber uma notificação de gol no seu celular antes de vê-lo na tela.

  • O limite 4K: medimos as velocidades de download para garantir que elas permanecessem consistentemente acima de 25 Mbps, o mínimo necessário para streaming de esportes UHD/4K ao vivo sem buffering.
  • Verificações de latência (ping): priorizamos VPNs com baixos índices de latência. Um ping alto causa “rubber-banding” e lag, o que é inaceitável durante ações rápidas, como um contra-ataque ou uma arrancada na última volta.
  • Testes de distância: realizamos testes de velocidade em servidores próximos (para obter a melhor velocidade) e do outro lado do mundo (por exemplo, conectando-se ao Reino Unido a partir dos EUA) para ver como os protocolos VPN lidavam com a transferência de dados a longa distância.

fubo sports at homefubo

Compatibilidade com dispositivos

A maioria dos fãs não assiste aos grandes jogos em um laptop, mas sim em uma tela grande. Avaliamos a facilidade de execução dessas VPNs em uma configuração típica de sala de estar.

  • Suporte para Smart TV e console: instalamos aplicativos diretamente no Amazon Fire TV Stick, Android TV e Apple TV (por meio de configurações de DNS) para testar a navegabilidade da interface com um controle remoto padrão.
  • Conexões simultâneas: testamos as alegações de “multidispositivo” transmitindo jogos ao vivo em um telefone, tablet e TV simultaneamente em uma única conta para garantir que a conexão não caísse ou reduzisse o desempenho.
  • Configuração do roteador: para dispositivos que não oferecem suporte nativo a VPNs (como Smart TVs mais antigas ou alguns consoles de jogos), verificamos a facilidade de configurar a VPN no roteador.

Tempos de resposta do suporte ao cliente

Quando a partida começa em 5 minutos e sua transmissão não está funcionando, você não pode esperar 24 horas por uma resposta por e-mail.

  • Teste de estresse do chat ao vivo: entramos em contato com o suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os horários de pico dos jogos, com problemas técnicos simulados (por exemplo, “Não consigo desbloquear a transmissão da Premier League”).
  • Tempo de resolução: cronometramos exatamente quanto tempo levou para conectar-se a um agente humano e, principalmente, quanto tempo levou para que eles fornecessem um servidor ou solução que funcionasse.
  • Qualidade da base de conhecimento: analisamos os guias de autoajuda para ver se eles ofereciam etapas específicas e atualizadas para solucionar problemas em serviços de transmissão de esportes, em vez de apenas conselhos genéricos do tipo “desligue e ligue novamente”.

Como escolher a melhor VPN para esportes?

choose the best VPN for sportsGetty Images

Agora que você conhece os benefícios de usar um serviço VPN para streaming de esportes, vamos dar uma olhada em como escolher a melhor VPN para esportes ao vivo.

O primeiro passo é garantir que o provedor de VPN tenha um bom número de servidores localizados nos locais que você deseja acessar. Isso garantirá que você possa acessar os serviços de streaming de esportes de sua escolha sem nenhum problema.

Em segundo lugar, é importante verificar as velocidades e a qualidade da conexão da VPN. Isso é vital ao transmitir esportes ao vivo, pois você deseja uma conexão rápida e confiável, sem nenhum atraso.

Por fim, você também deve verificar os recursos de segurança da VPN e garantir que ela ofereça criptografia forte e outros recursos de segurança.

  • As melhores VPNs para streaming de esportes em 2026

    Melhor VPN no geral

    NordVPN

    NordVPNConfira as melhores ofertas da NordVPN

    Pontuação geral – 5/5

    NordVPN é uma das VPNs mais caras, mas quando se trata de streaming e assistir a vídeos, ela faz um trabalho excelente.

    Preços

    Você pode assinar a NordVPN a partir de R$ 9,90 por mês – mas esse valor é válido apenas para o plano de 2 anos, totalizando R$ 237,60 no período.

    O plano de 1 ano custa R$ 14,90 por mês (R$ 178,80 ao ano).

    Se quiser testar por um período mais curto, é possível contratar uma assinatura mensal contínua por R$ 64,90 por mês. Essa é uma das VPNs mais caras, mas se você tiver certeza de que quer usar a NordVPN, assinar o plano de 2 anos é a opção mais econômica.

    Há uma garantia de reembolso de 30 dias, então, se perceber que não é adequada para você, é possível solicitar o reembolso.

    Confiabilidade

    Fazer streaming com a NordVPN é simples e rápido, com pouquíssimos problemas de conexão.

    A NordVPN tem uma página inteira dedicada à transmissão de esportes ao vivo e garante que você pode assistir a partidas, jogos, lutas e muito mais do mundo todo sem interrupções.

    Ela afirma ser a VPN mais rápida para streaming, graças ao número de servidores disponíveis (o que significa que muitas pessoas podem usá-la ao mesmo tempo sem perda de velocidade).

    Facilidade de uso

    Conectar-se à VPN é bastante simples. Depois de baixar o aplicativo no seu dispositivo, bastam alguns cliques na função “conexão rápida” para ficar online.

    Você será conectado automaticamente ao servidor mais rápido disponível e poderá começar o streaming.

    É possível usar até 6 dispositivos simultaneamente por conta, o que oferece algumas opções caso queira compartilhar o acesso.

  • Melhor VPN em velocidade

    ExpressVPN

    ExpressVPNConfira as melhores ofertas da ExpressVPN

    Pontuação geral – 4,5/5

    Pontuação geral – 4,5/5

A ExpressVPN não é barata, mas está entre as mais rápidas em velocidade de conexão, tem o melhor atendimento ao cliente e oferece uma lista de serviços de streaming compatíveis.


    Preços

    A ExpressVPN é a opção mais cara desta lista. A assinatura mensal padrão custa R$ 71,66 por mês.

    Você pode conseguir um preço melhor com o plano anual, por R$ 36,91 ao mês (R$ 442,90 no total).

    Eles também oferecem garantia de reembolso de 30 dias, caso você não fique satisfeito.


    Confiabilidade

    A ExpressVPN garante que você pode assistir a esportes ao vivo em HD super-rápido, e durante os testes não houve qualquer interrupção na transmissão. No site, há até um guia detalhado por esporte, mostrando as formas mais rápidas e fáceis de assistir a cada um – um recurso bem útil. Você não precisa se preocupar com transmissões de baixa qualidade.

    Atualmente, estão atualizando seus servidores de 1Gbps para 10Gbps, o que, em termos simples, significa uma navegação muito, muito rápida.


    Facilidade de uso

    Depois de baixar o aplicativo, basta um clique para se conectar à VPN.

    Se você for usar a VPN para streaming, o site da ExpressVPN traz uma lista de serviços de streaming esportivo, além de um calendário internacional de esportes que pode ser acessado.

    Outro recurso prático é o suporte via chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, caso você tenha dificuldades para se conectar.

    É possível conectar até 5 dispositivos com a mesma conta, o que é um ponto negativo em comparação com concorrentes que permitem mais.

  • Melhor VPN em segurança

    CyberGhost

    CyberGhostConfira as melhores ofertas da CyberGhost

    A CyberGhost oferece alta velocidade e recursos robustos de segurança, permitindo que você assista aos seus esportes favoritos com proteção total — e ainda consiga acessar com facilidade serviços de streaming com restrição geográfica.

    Pontuação geral – 4/5

    Ela possui servidores seguros em 91 países e uma boa variedade de configurações de segurança, com endereços IP dedicados disponíveis.

    Preços

    A CyberGhost tem preços acessíveis e oferece várias opções de planos. No plano de seis meses, o valor é de R$ 36,70 por mês. Já o plano de 2 anos tem excelente custo-benefício, saindo por R$ 11,50 ao mês, com dois meses extras gratuitos na compra.

    Confiabilidade

    Privacidade e anonimato são prioridades para a CyberGhost. A empresa não compartilha dados com terceiros, incluindo provedores de internet e órgãos governamentais. Eles afirmam não registrar informações pessoais, como endereço IP, sites acessados, histórico de navegação, duração de sessões, uso de banda larga ou conexões com servidores VPN.

    É possível proteger até sete dispositivos ao mesmo tempo, independentemente do sistema usado. A VPN é compatível com Windows, Mac, iOS, Android e Linux, além de consoles de videogame, smart TVs e roteadores.

    Facilidade de uso

    Para configurar a CyberGhost, basta baixar e instalar o app no seu dispositivo. Faça login na sua conta e conecte-se ao servidor geolocalizado de sua preferência.

  • Melhor VPN para viajantes

    StrongVPN

    StrongVPNConfira as melhores ofertas do StrongVPN


    Pontuação geral – 3/5

    Se você gosta de assistir a esportes onde quer que esteja no mundo, o StrongVPN pode ser uma boa opção. Ele possui servidores em regiões pouco atendidas e permite até 12 conexões simultâneas com uma única assinatura.

    Preços

    O StrongVPN não oferece plano gratuito. Em vez disso, é preciso escolher entre um plano mensal ou anual. No primeiro ano do plano anual, há um preço promocional de R$ 263,89. Depois disso, o valor passa para R$ 495,39 por ano. Há uma garantia de reembolso de 30 dias caso mude de ideia. Já o plano mensal custa R$ 66,35, o que é caro comparado a outras opções.

    Confiabilidade

    O StrongVPN tem uma boa distribuição de servidores em várias regiões geográficas, inclusive em locais com pouca cobertura, o que o torna uma opção ideal para viajantes que querem acompanhar resultados e grandes jogos. Também é uma VPN rápida, então você não deve enfrentar problemas com travamentos nas transmissões.

    O serviço é compatível com vários dispositivos, então você não precisa levar laptop ou tablet — o celular já é suficiente para assistir. Porém, uma interface ultrapassada e pouco intuitiva prejudica o que poderia ser uma excelente opção de VPN.

    Facilidade de uso

    Baixar e instalar o StrongVPN é simples. Dependendo do seu dispositivo, basta baixar o arquivo zip ou o aplicativo. Depois, faça login na sua conta e selecione a localização geográfica à qual deseja se conectar.

  • Dúvidas Frequentes sobre VPNs

    VPN FAQsLeia as análises da GOAL sobre as melhores VPNs

    Como configuro uma VPN no meu computador?

    Configurar uma VPN no seu computador é um processo relativamente simples. Primeiro, você precisará escolher um provedor e adquirir uma assinatura. Em seguida, será necessário baixar e instalar o software do provedor. Depois de instalado, basta inserir as credenciais de login fornecidas por eles. A partir daí, você pode se conectar à VPN — e pronto!

    VPNs são legais?

    Ao assistir a esportes por streaming usando uma VPN, é importante verificar as leis locais para garantir que suas atividades são legais. No Reino Unido, por exemplo, transmitir conteúdo protegido por direitos autorais sem permissão é ilegal, então é fundamental ler os termos de uso de qualquer serviço de streaming que você estiver utilizando. Além disso, alguns serviços de streaming podem estar bloqueados em certos países, então verifique isso antes de começar.

    Uma VPN deixa minha conexão de internet mais lenta?

    A resposta é: depende. De modo geral, uma VPN não vai deixar sua conexão muito mais lenta, mas alguns fatores podem afetar a velocidade. Os mais comuns são: a distância entre o servidor da VPN e o seu dispositivo, o número de pessoas usando o mesmo servidor ao mesmo tempo e a qualidade da conexão do servidor. Algumas VPNs oferecem velocidades mais otimizadas do que outras, então vale a pena testar diferentes provedores para ver qual oferece o melhor desempenho.

    Quanto custa uma VPN?

    O custo de uma VPN varia de acordo com o provedor e o plano escolhido. Em geral, a maioria oferece pacotes com preços entre £5 e £10 por mês, podendo chegar a valores mais altos nos planos premium. Alguns provedores também oferecem descontos para planos de longo prazo, então vale a pena pesquisar para encontrar a melhor oferta.

    Existem opções gratuitas de VPN?

    Sim, existem VPNs gratuitas. No entanto, é importante destacar que muitas delas não são tão seguras quanto as opções pagas. Por isso, é fundamental pesquisar cada uma cuidadosamente para garantir que o serviço seja confiável. Além disso, algumas VPNs gratuitas limitam a quantidade de dados ou a largura de banda disponível. Se você busca segurança e confiabilidade, o ideal é optar por uma VPN paga. Mas, se você realmente quiser uma gratuita, uma boa opção é a Windscribe.

    É seguro usar VPN para assistir a esportes por streaming?

    Sim, usar uma VPN para assistir a esportes por streaming pode ser uma forma segura de ver seus jogos favoritos online — desde que você escolha um serviço confiável. Uma boa VPN usará protocolos de criptografia robustos, protegendo seus dados contra cibercriminosos. Além disso, um bom provedor adota uma política de não registro (no-logs), garantindo que sua atividade de streaming permaneça privada e anônima.

    Conclusão

    Usar uma VPN para assistir futebol e outros esportes é uma excelente maneira de acessar conteúdo com restrição geográfica, contornar bloqueios regionais, manter o anonimato e proteger seus dados contra hackers. Escolher a melhor VPN não precisa ser um tiro no escuro — há muitas opções excelentes, como NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, cada uma com suas vantagens. Certifique-se de considerar o custo, velocidade, segurança, proteção e avaliações de usuários antes de decidir. E, acima de tudo, leia os termos de uso de qualquer serviço de streaming que você utilizar.

