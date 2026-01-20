Assistir a esportes ao vivo nos EUA nem sempre é tão fácil quanto deveria ser. Entre as leis de blackout que restringem a transmissão de certas partidas e outras ligas/torneios que não têm uma emissora para transmitir, pode ser surpreendentemente difícil acompanhar uma transmissão de alta qualidade.

É importante permanecer conectado e seguro ao assistir esportes ao vivo. Felizmente, com o serviço VPN certo, você pode transmitir seus esportes favoritos sem se preocupar com a segurança dos dados, especialmente ao tentar acessar transmissões fora do seu país ou estado.

Se você deseja assistir à Premier League em HD, acessar um canal de esportes local em outro lugar ou acompanhar seu time favorito enquanto viaja pelo mundo, a GOAL elaborou uma lista dos melhores serviços de VPN que podem ajudá-lo a aproveitar os grandes jogos sem preocupações.

Continue lendo para descobrir os melhores provedores de VPN para assistir esportes ao vivo nos EUA. Também responderemos algumas das perguntas mais frequentes, garantindo que você faça a melhor escolha possível ao selecionar o serviço VPN ideal para você.

Se preferir, você pode ir direto para a nossa lista dos 8 melhores serviços VPN para streaming de esportes.

Os melhores serviços VPN em resumo

Para ajudá-lo a tomar uma decisão rápida, detalhamos as principais especificações, preços e recursos das principais VPNs na tabela comparativa abaixo:

Serviço VPN Preço a partir de Número de servidores Conexões NordVPN US$ 3,19/mês Mais de 8.400 em 167 países 10 dispositivos SurfShark $2,39/mês Mais de 4.500 em 100 países Ilimitado ExpressVPN $6,67/mês 3.000 em 105 países 5 dispositivos CyberGhost $2,19/mês 11.000 em 100 países 7 dispositivos StrongVPN US$ 3,97/mês 950 servidores em mais de 30 países 12 dispositivos

O que é uma VPN?

Getty Images

Uma VPN (Rede Privada Virtual) é um tipo de tecnologia que ajuda a criar uma conexão segura e criptografada entre o seu dispositivo e outra rede enquanto você está online.

Isso é feito encaminhando o tráfego da Internet através de um servidor externo, o que faz parecer que você está acessando a Internet de um local diferente.

Com uma VPN, você pode acessar sites restritos, contornar restrições geográficas e também proteger seus dados contra hackers.

Quais são os benefícios de usar uma VPN para streaming de esportes?

Getty Images

Usar um serviço VPN para streaming de esportes tem várias vantagens. Em primeiro lugar, permite que você acesse conteúdo que, de outra forma, poderia estar indisponível devido a restrições geográficas.

Em segundo lugar, ele fornece uma conexão segura para que você possa assistir aos seus esportes favoritos sem se preocupar com a segurança e a privacidade dos dados.

Por fim, o custo de usar uma VPN pode ser muito mais barato do que comprar uma assinatura de vários serviços de streaming de esportes.

Escolhendo uma VPN para esportes: como testamos

Petter Lagson / Unsplash

Recursos de desbloqueio geográfico

Sabemos que “conteúdo não disponível em sua região” é a mensagem mais frustrante que um fã pode ver. Para testar isso, não nos limitamos a fazer login; tentamos ativamente contornar as restrições de bloqueio mais rígidas na transmissão de esportes.

Teste de blackout: testamos cada VPN em relação às leis de blackout dos EUA (como blackouts locais da MLS ou MLB) e restrições internacionais.

testamos cada VPN em relação às leis de blackout dos EUA (como blackouts locais da MLS ou MLB) e restrições internacionais. Variedade de plataformas: verificamos o acesso em uma ampla variedade de plataformas esportivas dedicadas, incluindo ESPN+ , Peacock , Paramount+ e DAZN , conectando-nos a partir de servidores no Reino Unido, EUA, Canadá e Europa.

verificamos o acesso em uma ampla variedade de plataformas esportivas dedicadas, incluindo , , e , conectando-nos a partir de servidores no Reino Unido, EUA, Canadá e Europa. Consistência: uma VPN pode funcionar uma vez, mas falhar na seguinte. Realizamos repetidas tentativas de conexão ao longo de vários dias para garantir que os endereços IP não fossem imediatamente sinalizados e bloqueados por esses gigantes do streaming.

Impacto na velocidade e latência

Os esportes ao vivo exigem mais largura de banda do que o streaming padrão da Netflix, porque o sinal é em tempo real. Mesmo um atraso de frações de segundo (latência) pode significar receber uma notificação de gol no seu celular antes de vê-lo na tela.

O limite 4K: medimos as velocidades de download para garantir que elas permanecessem consistentemente acima de 25 Mbps , o mínimo necessário para streaming de esportes UHD/4K ao vivo sem buffering.

medimos as velocidades de download para garantir que elas permanecessem consistentemente acima de , o mínimo necessário para streaming de esportes UHD/4K ao vivo sem buffering. Verificações de latência (ping): priorizamos VPNs com baixos índices de latência. Um ping alto causa “rubber-banding” e lag, o que é inaceitável durante ações rápidas, como um contra-ataque ou uma arrancada na última volta.

priorizamos VPNs com baixos índices de latência. Um ping alto causa “rubber-banding” e lag, o que é inaceitável durante ações rápidas, como um contra-ataque ou uma arrancada na última volta. Testes de distância: realizamos testes de velocidade em servidores próximos (para obter a melhor velocidade) e do outro lado do mundo (por exemplo, conectando-se ao Reino Unido a partir dos EUA) para ver como os protocolos VPN lidavam com a transferência de dados a longa distância.

fubo

Compatibilidade com dispositivos

A maioria dos fãs não assiste aos grandes jogos em um laptop, mas sim em uma tela grande. Avaliamos a facilidade de execução dessas VPNs em uma configuração típica de sala de estar.

Suporte para Smart TV e console: instalamos aplicativos diretamente no Amazon Fire TV Stick , Android TV e Apple TV (por meio de configurações de DNS) para testar a navegabilidade da interface com um controle remoto padrão.

instalamos aplicativos diretamente no , e (por meio de configurações de DNS) para testar a navegabilidade da interface com um controle remoto padrão. Conexões simultâneas : testamos as alegações de “multidispositivo” transmitindo jogos ao vivo em um telefone, tablet e TV simultaneamente em uma única conta para garantir que a conexão não caísse ou reduzisse o desempenho.

: testamos as alegações de “multidispositivo” transmitindo jogos ao vivo em um telefone, tablet e TV simultaneamente em uma única conta para garantir que a conexão não caísse ou reduzisse o desempenho. Configuração do roteador: para dispositivos que não oferecem suporte nativo a VPNs (como Smart TVs mais antigas ou alguns consoles de jogos), verificamos a facilidade de configurar a VPN no roteador.

Tempos de resposta do suporte ao cliente

Quando a partida começa em 5 minutos e sua transmissão não está funcionando, você não pode esperar 24 horas por uma resposta por e-mail.

Teste de estresse do chat ao vivo: entramos em contato com o suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os horários de pico dos jogos, com problemas técnicos simulados (por exemplo, “Não consigo desbloquear a transmissão da Premier League”).

entramos em contato com o suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os horários de pico dos jogos, com problemas técnicos simulados (por exemplo, “Não consigo desbloquear a transmissão da Premier League”). Tempo de resolução: cronometramos exatamente quanto tempo levou para conectar-se a um agente humano e, principalmente, quanto tempo levou para que eles fornecessem um servidor ou solução que funcionasse.

cronometramos exatamente quanto tempo levou para conectar-se a um agente humano e, principalmente, quanto tempo levou para que eles fornecessem um servidor ou solução que funcionasse. Qualidade da base de conhecimento: analisamos os guias de autoajuda para ver se eles ofereciam etapas específicas e atualizadas para solucionar problemas em serviços de transmissão de esportes, em vez de apenas conselhos genéricos do tipo “desligue e ligue novamente”.

Como escolher a melhor VPN para esportes?

Getty Images

Agora que você conhece os benefícios de usar um serviço VPN para streaming de esportes, vamos dar uma olhada em como escolher a melhor VPN para esportes ao vivo.

O primeiro passo é garantir que o provedor de VPN tenha um bom número de servidores localizados nos locais que você deseja acessar. Isso garantirá que você possa acessar os serviços de streaming de esportes de sua escolha sem nenhum problema.

Em segundo lugar, é importante verificar as velocidades e a qualidade da conexão da VPN. Isso é vital ao transmitir esportes ao vivo, pois você deseja uma conexão rápida e confiável, sem nenhum atraso.

Por fim, você também deve verificar os recursos de segurança da VPN e garantir que ela ofereça criptografia forte e outros recursos de segurança.