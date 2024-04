São Raimundo e Grêmio encabeçam lista das maiores hegemonias atuais; veja na íntegra

Neste fim de semana, chacoalha-se a bandeira quadriculada para 15 das corridas pelos títulos estaduais ao redor do Brasil. E junto com a definição dos novos campeões, também entra em cena a manutenção - ou não - das atuais hegemonias em cada canto do Brasil.

Abaixo, portanto a GOAL te mostra quais clubes ostentam as maiores sequências de troféus nos Estaduais...