As Lionesses recebem o reforço de Leah Williamson, Lauren James e Hannah Hampton, mas lesões afastam duas jogadoras importantes das primeiras eliminatórias da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2027

Mas nem tudo são boas notícias para a Inglaterra. Toone está indisponível devido a um problema no quadril que provavelmente a manterá afastada até o final de março, enquanto Mead sofreu recentemente uma fratura na tíbia. Suas ausências enfraquecem o ataque antes de duas partidas que provavelmente exigirão muito da linha de frente. As Lionesses enfrentam a Ucrânia e a Islândia na primeira semana de março, com ambas as adversárias provavelmente recuadas e colocando pressão sobre as campeãs europeias para quebrar a defesa.

Na defesa, por sua vez, a lateral-esquerda Niamh Charles está atualmente afastada e não poderá participar, o que é mais uma preocupação quando somado à recente lesão de Taylor Hinds. A zagueira do Arsenal está incluída na seleção inglesa, mas não joga desde o final de janeiro. Ela tem mais uma chance de entrar em campo pelo seu clube antes da pausa para os jogos internacionais, contra o Bristol City, pela FA Cup, neste fim de semana. Não é surpresa que Wiegman tenha procurado opções de lateral mais distantes, optando por convocar Poppy Pattinson pela primeira vez para a seleção inglesa. A zagueira do London City Lionesses representou a Inglaterra nas categorias de base até a sub-23 e agora pode ter uma chance na seleção principal. Ela foi escolhida à frente de Anouk Denton, que participou dos dois campos de treinamento da Inglaterra após a Euro 2025.

Missy Bo Kearns está fora por lesão e sua ausência reduz as opções no meio-campo, mas sua companheira de equipe no Aston Villa, Lucia Kendall, voltou a jogar no fim de semana e pode ser incluída.