As Lionesses recebem o reforço de Leah Williamson, Lauren James e Hannah Hampton, mas lesões afastam duas jogadoras importantes das primeiras eliminatórias da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2027
Lionesses impulsionadas pelo retorno de jogadoras importantes: Hampton, Williamson, James e outras estão de volta
Esperava-se que Wiegman anunciasse uma seleção inglesa bastante alterada na terça-feira de manhã, simplesmente devido ao número de nomes importantes que ficaram de fora do último estágio das Lionesses em 2025 e também devido a algumas lesões que ocorreram em jogadoras importantes desde então. Isso significa que Hampton, Williamson, Greenwood e James estão de volta, assim como Jess Carter, que recebeu uma pausa das obrigações internacionais no final do ano passado, após um 2025 extremamente exigente para o clube e o país. Carter joga nos Estados Unidos pelo Gotham, onde a temporada da NWSL retorna de março a novembro.
Nem Williamson nem James vestiram a camisa da Inglaterra desde a Eurocopa, e Wiegman ficará muito feliz em ter sua qualidade de volta ao time agora que as competições recomeçam, sem mencionar a liderança de Williamson como capitã desta equipe.
Nem tudo são boas notícias: Lionesses ainda sem grandes nomes no início das eliminatórias para a Copa do Mundo
Mas nem tudo são boas notícias para a Inglaterra. Toone está indisponível devido a um problema no quadril que provavelmente a manterá afastada até o final de março, enquanto Mead sofreu recentemente uma fratura na tíbia. Suas ausências enfraquecem o ataque antes de duas partidas que provavelmente exigirão muito da linha de frente. As Lionesses enfrentam a Ucrânia e a Islândia na primeira semana de março, com ambas as adversárias provavelmente recuadas e colocando pressão sobre as campeãs europeias para quebrar a defesa.
Na defesa, por sua vez, a lateral-esquerda Niamh Charles está atualmente afastada e não poderá participar, o que é mais uma preocupação quando somado à recente lesão de Taylor Hinds. A zagueira do Arsenal está incluída na seleção inglesa, mas não joga desde o final de janeiro. Ela tem mais uma chance de entrar em campo pelo seu clube antes da pausa para os jogos internacionais, contra o Bristol City, pela FA Cup, neste fim de semana. Não é surpresa que Wiegman tenha procurado opções de lateral mais distantes, optando por convocar Poppy Pattinson pela primeira vez para a seleção inglesa. A zagueira do London City Lionesses representou a Inglaterra nas categorias de base até a sub-23 e agora pode ter uma chance na seleção principal. Ela foi escolhida à frente de Anouk Denton, que participou dos dois campos de treinamento da Inglaterra após a Euro 2025.
Missy Bo Kearns está fora por lesão e sua ausência reduz as opções no meio-campo, mas sua companheira de equipe no Aston Villa, Lucia Kendall, voltou a jogar no fim de semana e pode ser incluída.
Seleção feminina da Inglaterra de 2026 completa
Goleiras: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Meio-campistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern de Munique), Keira Walsh (Chelsea)
Atacantes: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
Mais mudanças: Wiegman também opta por uma mudança notável na equipe de goleiras das Lionesses
Há também uma mudança digna de nota no departamento de goleiras. Além do retorno de Hampton, Ellie Roebuck está de volta ao time, tendo sido convocada como substituta de Khiara Keating, lesionada, para a última concentração da Inglaterra em 2025. Roebuck tem 11 partidas pela seleção, o que a torna a goleira mais experiente, além de Hampton, que Wiegman pode convocar, em termos de participações, mas ela tem lutado por tempo de jogo nos últimos anos, principalmente porque sofreu um tipo de derrame durante a temporada 2023-24, que exigiu uma recuperação cuidadosa.
No entanto, Roebuck teve recentemente uma sequência de jogos pelo Aston Villa, clube pelo qual assinou contrato no verão, e agora está no elenco das Lionesses desde o início, substituindo Keating, que jogou apenas uma vez pelo Man City desde que fez sua estreia pela seleção principal da Inglaterra contra o Brasil em outubro. A jogadora de 21 anos deve ter mais tempo de jogo nas próximas semanas, já que Ayaka Yamashita, a goleira titular do City, partirá em breve para a Copa da Ásia com o Japão. Por enquanto, porém, Keating não fará parte da equipe de Wiegman.
A Inglaterra enfrenta a Ucrânia na Turquia em 3 de março, antes de receber a Islândia no City Ground do Nottingham Forest em 7 de março. As Lionesses estão em um grupo de qualificação para a Copa do Mundo com a Espanha e apenas o líder da tabela garantirá uma vaga automática para o torneio no Brasil. Portanto, é vital que as campeãs europeias tenham um bom início e evitem qualquer deslize.
