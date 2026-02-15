Enrique defendeu seu jogador depois que Dembele se manifestou após a derrota em Rennes na noite de sexta-feira. Dembele marcou seu 11º gol na temporada na derrota, mas gols de Mousa Tamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo garantiram os três pontos para o time da casa, ajudando na campanha europeia e levando o PSG a ser destronado da liderança pelo Lens, após a vitória por 5 a 0 fora de casa contra o Paris FC no sábado.

O atual vencedor da Bola de Ouro sugeriu que o PSG precisa voltar a jogar em equipe e parar de jogar individualmente, após alguns meses desafiadores em que o atual campeão europeu não conseguiu terminar entre os oito primeiros da Liga dos Campeões e perdeu a liderança da Ligue 1 em várias ocasiões.

Mas Enrique argumentou que tais comentários de Dembélé são naturais no calor do momento, defendendo seu craque e sugerindo que se apegar aos comentários do jogador de 28 anos e julgá-lo por eles não é necessário nem justo.