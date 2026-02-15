(C)Getty Images
“As declarações dos jogadores após os jogos não têm valor!” – Luis Enrique defende Ousmane Dembele depois que o vencedor da Bola de Ouro criticou os companheiros do PSG após a surpreendente derrota para o Rennes
Enrique defende Dembele após o astro criticar os companheiros do PSG
Enrique defendeu seu jogador depois que Dembele se manifestou após a derrota em Rennes na noite de sexta-feira. Dembele marcou seu 11º gol na temporada na derrota, mas gols de Mousa Tamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo garantiram os três pontos para o time da casa, ajudando na campanha europeia e levando o PSG a ser destronado da liderança pelo Lens, após a vitória por 5 a 0 fora de casa contra o Paris FC no sábado.
O atual vencedor da Bola de Ouro sugeriu que o PSG precisa voltar a jogar em equipe e parar de jogar individualmente, após alguns meses desafiadores em que o atual campeão europeu não conseguiu terminar entre os oito primeiros da Liga dos Campeões e perdeu a liderança da Ligue 1 em várias ocasiões.
Mas Enrique argumentou que tais comentários de Dembélé são naturais no calor do momento, defendendo seu craque e sugerindo que se apegar aos comentários do jogador de 28 anos e julgá-lo por eles não é necessário nem justo.
Enrique responde após Dembele criticar o PSG
Enrique disse aos repórteres: “As declarações dos jogadores no final da partida não têm valor algum. Nenhum. As declarações dos treinadores também não, mas as dos jogadores, nenhuma. Não vou responder a nenhuma pergunta de um jogador, nem responder a nenhuma declaração de um jogador.
Nunca permitirei que nenhum jogador esteja acima do clube. Isso está claro. O responsável pela equipe sou eu. Não permitirei que nenhum jogador pense que é mais importante do que o clube. Nem eu, nem o diretor esportivo, nem o presidente, nem o clube. Portanto, essas declarações não têm valor. São resultado da raiva após uma partida, e acho que isso está claro. Não temos nada a perder.”
“O PSG deve vir em primeiro lugar” – as palavras surpreendentes de Dembele
Isso aconteceu depois que Dembele disse aos repórteres após a derrota na sexta-feira: “Começamos mal a partida, e também acho que o Rennes jogou muito bem. Mas acho que precisamos mostrar mais vontade.
“Temos que jogar pelo Paris Saint-Germain para ganhar partidas, porque se jogarmos por conta própria em campo, não vai funcionar, não vamos ganhar os títulos que queremos. Na temporada passada, colocamos o clube em primeiro lugar, antes de pensar em nós mesmos, e acho que precisamos voltar a fazer isso, especialmente em partidas como essas. Estamos na segunda metade da temporada, e é o Paris Saint-Germain que deve vir em primeiro lugar, não os jogadores individualmente. Temos que jogar pelo clube, em vez de pensar em nós mesmos.”
A frustrante temporada de Dembele enquanto o PSG vacila
Dembele teve uma temporada irregular devido a lesões, mas voltou a mostrar seu melhor futebol recentemente, marcando seis gols nos últimos seis jogos da Ligue 1, em meio a uma sequência de sete vitórias consecutivas até a derrota de sexta-feira.
Não há dúvida de que a campanha terá sido frustrante para o jogador da seleção francesa, que ganhou a Bola de Ouro em setembro, uma conquista importante que foi seguida por meses de lesões recorrentes em campo.
O PSG tem lutado para igualar o desempenho da temporada passada até agora, mas considerando sua arrancada tardia para a glória na Liga dos Campeões na temporada passada, onde atingiu seu auge nas fases eliminatórias, tudo ainda está por decidir tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
O gigante parisiense enfrenta a primeira partida da repescagem das oitavas de final da Liga dos Campeões fora de casa contra o rival doméstico Mônaco na terça-feira à noite, com a partida de volta oito dias depois, buscando chegar às oitavas de final pela 14ª temporada consecutiva.
