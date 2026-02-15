Getty
“As crianças talvez chamassem isso de escravidão!” - Patrice Evra afirma que limpar as chuteiras de Cristiano Ronaldo era “uma recompensa” no Manchester United
Estrelas da academia tratadas como profissionais experientes na era moderna
Ao longo de várias gerações, esperava-se que os jogadores das equipes juvenis cuidassem das estrelas da equipe principal. Isso significava limpar suas chuteiras após partidas em campos encharcados de lama. Eles recebiam bônus no Natal e tinham um gostinho antecipado da dedicação necessária para chegar ao topo.
Hoje em dia, as estrelas da academia têm seus próprios contratos de patrocínio, podem assinar contratos lucrativos e têm todos os seus caprichos atendidos em instalações de última geração que os fazem se sentir como profissionais experientes antes mesmo de estrearem no time principal.
Os jogadores da equipe juvenil queriam limpar as chuteiras de Ronaldo e Keane.
Evra não está convencido de que essas mudanças devam ser consideradas algo positivo. Ele contou ao The Telegraph como as estrelas do futuro foram forjadas durante o icônico reinado de Sir Alex Ferguson em Old Trafford: “Antigamente, os garotos limpavam nossas chuteiras, mas era como uma recompensa. ‘Meu Deus, estou limpando as chuteiras do Ronaldo, do [Roy] Keane ou do [Ryan] Giggsy. Se você fizesse isso hoje, as crianças talvez chamassem de escravidão. Não é culpa delas, é porque nós lhes damos tudo. É uma educação diferente, pais diferentes. No passado, aprendemos da maneira mais difícil e é isso que sabemos e é onde temos o melhor desempenho.
Se Ferguson repreender algumas dessas crianças, não tenho certeza se elas virão ao treino no dia seguinte. Eu poderia culpá-las? Não. Porque é uma geração diferente. É a sociedade. É maior do que o futebol.”
Como Ferguson repreendeu Evra por se encontrar com Messi
Evra sempre gostou de receber instruções diretas de Ferguson, com uma conversa particularmente memorável antes da semifinal da Liga dos Campeões contra Lionel Messi e o Barcelona, em 2008.
Evra, que na época jogava ao lado de Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, acrescentou ao enfrentar outro GOAT: “Ferguson, na frente de todos, começou a reunião assim: ‘Pessoal, hoje é um jogo importante e, se perdermos, será por causa do Patrice’. Nós nos olhamos e eu pensei: ‘Ok, isso é muita pressão’. Ferguson disse: ‘Patrice, não me importo que Messi seja o melhor jogador de futebol do mundo, tanto faz. Se perdermos – se não conseguirmos neutralizar Messi – vou culpar você’. Ele me conhecia e sabia como me controlar.
“Eu sei quem eu sou. Conheço minha educação. Sei onde cresci. Nunca quis que Alex Ferguson dissesse: ‘Muito bem, você jogou bem’. Queria que Alex Ferguson me matasse e dissesse: ‘Você perdeu aquele passe’. Porque eu queria ser perfeito.”
Evra explora o MMA enquanto Ronaldo continua jogando aos 41 anos de idade
Essa motivação profissional significa que Evra ainda treina cinco horas por dia, enquanto segue um caminho esportivo diferente. Ele começou a praticar artes marciais mistas e espera entrar no octógono em algum momento, depois de ter visto uma luta em Paris no ano passado ser cancelada quando seu adversário desistiu.
O ex-jogador da seleção francesa Evra disse que sempre quis se desafiar: “Cresci assistindo aos filmes de Bruce Lee e pratiquei kickboxing quando era criança. Fiquei muito intrigado com a ideia de entrar no octógono e enfrentar o adversário. Sentir o medo de levar um soco no rosto — ou não sentir medo. É difícil de explicar.
“As pessoas diriam que é violência, mas, na verdade, o MMA é um jogo de perseguição. Tem tudo a ver com técnica e com a maneira como você agarra seu oponente. Não tem a ver com força. Uma sessão de treinamento de MMA é como jogar 90 minutos de futebol.”
Evra agora assiste de longe enquanto seu ex-companheiro de equipe Ronaldo prolonga sua carreira recordista aos 41 anos de idade. Especula-se que o ícone português deixará o Al-Nassr após entrar em greve na Liga Profissional Saudita – com o eterno atacante ainda em busca de 1.000 gols na carreira.
