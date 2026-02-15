“As crianças talvez chamassem isso de escravidão!” - Patrice Evra afirma que limpar as chuteiras de Cristiano Ronaldo era “uma recompensa” no Manchester United

Essa motivação profissional significa que Evra ainda treina cinco horas por dia, enquanto segue um caminho esportivo diferente. Ele começou a praticar artes marciais mistas e espera entrar no octógono em algum momento, depois de ter visto uma luta em Paris no ano passado ser cancelada quando seu adversário desistiu.

O ex-jogador da seleção francesa Evra disse que sempre quis se desafiar: “Cresci assistindo aos filmes de Bruce Lee e pratiquei kickboxing quando era criança. Fiquei muito intrigado com a ideia de entrar no octógono e enfrentar o adversário. Sentir o medo de levar um soco no rosto — ou não sentir medo. É difícil de explicar.

“As pessoas diriam que é violência, mas, na verdade, o MMA é um jogo de perseguição. Tem tudo a ver com técnica e com a maneira como você agarra seu oponente. Não tem a ver com força. Uma sessão de treinamento de MMA é como jogar 90 minutos de futebol.”

Evra agora assiste de longe enquanto seu ex-companheiro de equipe Ronaldo prolonga sua carreira recordista aos 41 anos de idade. Especula-se que o ícone português deixará o Al-Nassr após entrar em greve na Liga Profissional Saudita – com o eterno atacante ainda em busca de 1.000 gols na carreira.