Ellen Wangerheim Lea Schuller Man Utd gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

As contratações do Manchester United em janeiro foram exatamente o que os Red Devils precisavam para se tornarem uma ameaça na Liga dos Campeões Feminina.

O Manchester United simplesmente precisava agir na janela de transferências de janeiro. Os Red Devils tiveram um início maravilhoso na temporada 2025-26, principalmente ao se classificarem pela primeira vez para a Liga dos Campeões Feminina e, em seguida, avançarem ainda mais ao se colocarem nas oitavas de final deste mês. Mas se quisessem ser competitivos contra os melhores da Europa e estar na ponta das competições nacionais, precisavam de mais reforços no elenco — e foi essa a abordagem adotada pelo United.

Janeiro ainda nem havia chegado quando o clube anunciou as contratações de Hanna Lundkvist e Lea Schuller, além de uma notável extensão de contrato para Hinata Miyazawa. Algumas semanas depois, Ellen Wangerheim, que segundo rumores teria atraído o interesse do Chelsea e do Manchester City no verão passado, juntou-se a elas, escolhendo os Red Devils para o próximo capítulo de sua promissora carreira. Todas as três tiveram um início sólido na Inglaterra, ajudando a equipe de Marc Skinner a permanecer invicta nas seis primeiras partidas de 2026.

Agora é que essa profundidade adicional vai realmente ajudar. O United viaja para a Espanha na quinta-feira para enfrentar o Atlético de Madrid na primeira partida da repescagem da Liga dos Campeões. É o segundo de cinco grandes jogos em apenas 16 dias para uma equipe que, antes da pausa de inverno, poderia ter dificuldades com intervalos curtos entre as partidas.

Em teoria, sua sorte deve melhorar sem dúvida após os investimentos em janeiro, especialmente devido ao que essas contratações fizeram com o já perigoso ataque do United.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    Pequeno esquadrão

    O United realmente impressionou em alguns momentos da fase de grupos da Liga dos Campeões, eliminando o Atlético apesar de ter ficado com apenas 10 jogadores, derrotando o talentoso – embora decepcionante – Paris Saint-Germain no Old Trafford e conquistando uma vitória sólida em Turim contra a Juventus na última rodada, garantindo o sexto lugar na classificação final e, com isso, a classificação para a fase eliminatória.

    Essa conquista foi ainda mais impressionante devido às lesões que o United enfrentava na época, cuja quantidade deixava regularmente os Red Devils com um banco significativamente mais vazio do que muitos de seus adversários. Apenas o Twente utilizou menos jogadores na fase de grupos do que o United, que também utilizou o mesmo número que o modesto OH Leuven, da Bélgica. Os outros 15 times da competição utilizaram mais jogadores do que os Red Devils, incluindo Valerenga, St. Polten e Paris FC.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Prazos curtos

    Em novembro, o impacto negativo desse elenco reduzido na capacidade do United de competir em quatro frentes tornou-se particularmente evidente. Jogando quatro partidas em 12 dias, o United sofreu três derrotas, perdendo para o Aston Villa e o Manchester City na Superliga Feminina e para o Wolfsburg na Europa. Isso causou danos irreparáveis à campanha do Red Devils pelo título da liga, fazendo com que caíssem sete pontos atrás do City na liderança da tabela, depois de estarem apenas um ponto atrás de seus rivais locais antes da derrota para o Villa.

    O City não se classificou para a Liga dos Campeões desta temporada e esse alívio em sua agenda é pelo menos uma das razões pelas quais a equipe de Andree Jeglertz está disparando na liderança do título da WSL desta vez. O United, por sua vez, tem parecido cansado e incapaz de fazer muitas rotações, devido às lesões que restringiram ainda mais Skinner, que já trabalhava com um elenco menor do que o desejado após uma janela de transferências de verão que não envolveu negócios suficientes para preparar a equipe para o desafio de quatro competições.

    “Acho que precisamos de um elenco maior. Não tenho dúvidas disso”, disse Skinner no início da temporada. “Acho que na janela de inverno, precisamos reforçar o elenco.”

    Foi algo que ele enfatizou novamente em dezembro, quando rodou seu time titular para a visita do Lyon e viu sua equipe ser derrotada por 3 a 0: “[O elenco] precisa de apoio e precisa de jogadores de qualidade. Não quero diminuir nada do meu elenco. Amo [os jogadores] e o que eles fazem. Não se trata de substituí-los, mas de tentar fazer a equipe crescer.”

  • Lea Schuller Man Utd Women signing 2026Getty Images

    Impulso de janeiro

    O United certamente conseguiu isso agora. Lundkvist, uma lateral dinâmica que veio do San Diego Wave, preencheu uma vaga necessária no elenco, competindo com Jayde Riviere. Riviere joga com muita energia e um estilo exigente, e ter outra pessoa para alternar com ela na escalação é vital para que ela permaneça o mais eficaz possível durante toda a temporada, enquanto a própria Lundkvist também tem muitas qualidades de alto nível a oferecer ao United.

    No entanto, é no ataque que as novas contratações são mais chamativas — e potencialmente mais significativas. Schuller, uma atacantecom muita experiência de alto nível, chegou após marcar 103 gols em 180 jogos pelo Bayern de Munique e com um recorde de 54 gols em 82 partidas pela Alemanha, enquanto Wangerheim, ainda com apenas 21 anos, se juntou ao clube por uma quantia recorde após uma temporada de 17 gols em sua terra natal, a Suécia, com sete assistências também contribuídas no Hammarby, que terminou em segundo lugar na Damallsvenskan.

    O poder ofensivo que ambas podem agregar a esta equipe é evidente a partir desses números. Mas é a variedade e a versatilidade que elas trazem ao ataque do United que podem mudar o jogo à medida que se aproximam alguns confrontos importantes.

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Imprevisibilidade acrescida

    Já em 2026, vimos o United ser muito mais imprevisível no ataque com essas novas contratações. Antes da pausa de inverno, era quase sempre possível adivinhar com precisão o time titular dos Red Devils. Provavelmente, Ella Toone jogaria na posição 10, Jess Park ocuparia uma posição livre na direita, Melvine Malard jogaria na esquerda e Elisabeth Terland lideraria o ataque.

    À medida que Fridolina Rolfo ganhava condicionamento físico após sua chegada do Barcelona no verão, ela introduziu um pouco mais de variação, entrando no ataque pela esquerda para substituir Malard ou para empurrar a francesa para a função de centroavante, com Terland no banco.

    A consistência na seleção da equipe é boa. Ela permite que as jogadoras criem química e relacionamentos importantes em campo. Park e Toone, por exemplo, trabalharam muito bem juntas na primeira metade da temporada devido à regularidade com que jogaram lado a lado, bem como à sua ótima relação fora do campo. Mas isso pode levar a uma certa previsibilidade, e Skinner não tinha tantas opções para evitar isso quanto seria necessário ao participar de tantas competições de alto nível.

  • Elisabeth Terland Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Misturando o ataque

    Isso mudou desde o Ano Novo. Nos últimos seis jogos, o United ainda não começou com os mesmos quatro atacantes, podendo escolher entre Malard, Park, Rolfo, Terland, Schuller, Wangerheim, Simi Awujo e Lisa Naalsund para atuar nessas posições, com Toone voltando ao time no mês que vem, quando se recuperar da lesão.

    Nesse período, o United marcou 15 gols, com uma média de 2,5 gols por jogo, um aumento significativo em relação à média de 1,86 antes da pausa de inverno. É claro que os resultados deste ano ainda são uma amostra pequena, e a vitória do United por 5 a 0 sobre o Burnley, da terceira divisão, na FA Cup distorce um pouco os números, mas a análise visual sugere um aumento na potência do ataque, que só cresceu a cada semana que passou, à medida que Wangerheim e Schuller se adaptaram.

  • Man Utd Women Liverpool 2026Getty Images

    Opções em abundância

    Isso significa que, à medida que o United se aproxima do final da temporada, de repente se torna mais difícil para os adversários se prepararem para enfrentá-lo. Park, por exemplo, jogou quase exclusivamente pela direita durante a primeira metade da campanha; desde o início do ano, ela jogou pela direita, pela esquerda e pelo centro. Nesse mesmo período, três jogadoras diferentes foram escaladas na posição 10, Malard jogou na direita e na esquerda, enquanto Terland e Schuller tiveram três partidas cada uma liderando o ataque.

    Na quinta-feira, o United enfrenta o Atlético, time que venceu por 1 a 0 na fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar do controverso cartão vermelho recebido por Dominique Janssen, que reduziu o time a 10 jogadoras durante a maior parte da partida. Naquele dia, o United escalou um time com Toone na posição 10, com Malard e Rolfo nas laterais de Terland.

    Desta vez, o Atlético não tem como saber quem Skinner escolherá para as duas partidas desta eliminatória, com o United pronto para trazer uma imprevisibilidade adicional à reta final da temporada. Depois de trabalhar duro e, às vezes, contra todas as expectativas na primeira metade da campanha para se colocar em uma ótima posição para os últimos meses, o reforço ofensivo proporcionado pela janela de transferências de janeiro pode muito bem levar os Red Devils a novos patamares.

