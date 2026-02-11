As contratações do Manchester United em janeiro foram exatamente o que os Red Devils precisavam para se tornarem uma ameaça na Liga dos Campeões Feminina.

Janeiro ainda nem havia chegado quando o clube anunciou as contratações de Hanna Lundkvist e Lea Schuller, além de uma notável extensão de contrato para Hinata Miyazawa. Algumas semanas depois, Ellen Wangerheim, que segundo rumores teria atraído o interesse do Chelsea e do Manchester City no verão passado, juntou-se a elas, escolhendo os Red Devils para o próximo capítulo de sua promissora carreira. Todas as três tiveram um início sólido na Inglaterra, ajudando a equipe de Marc Skinner a permanecer invicta nas seis primeiras partidas de 2026.
Agora é que essa profundidade adicional vai realmente ajudar. O United viaja para a Espanha na quinta-feira para enfrentar o Atlético de Madrid na primeira partida da repescagem da Liga dos Campeões. É o segundo de cinco grandes jogos em apenas 16 dias para uma equipe que, antes da pausa de inverno, poderia ter dificuldades com intervalos curtos entre as partidas.
Em teoria, sua sorte deve melhorar sem dúvida após os investimentos em janeiro, especialmente devido ao que essas contratações fizeram com o já perigoso ataque do United.