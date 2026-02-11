As contratações do Manchester United em janeiro foram exatamente o que os Red Devils precisavam para se tornarem uma ameaça na Liga dos Campeões Feminina.

Em novembro, o impacto negativo desse elenco reduzido na capacidade do United de competir em quatro frentes tornou-se particularmente evidente. Jogando quatro partidas em 12 dias, o United sofreu três derrotas, perdendo para o Aston Villa e o Manchester City na Superliga Feminina e para o Wolfsburg na Europa. Isso causou danos irreparáveis à campanha do Red Devils pelo título da liga, fazendo com que caíssem sete pontos atrás do City na liderança da tabela, depois de estarem apenas um ponto atrás de seus rivais locais antes da derrota para o Villa.

O City não se classificou para a Liga dos Campeões desta temporada e esse alívio em sua agenda é pelo menos uma das razões pelas quais a equipe de Andree Jeglertz está disparando na liderança do título da WSL desta vez. O United, por sua vez, tem parecido cansado e incapaz de fazer muitas rotações, devido às lesões que restringiram ainda mais Skinner, que já trabalhava com um elenco menor do que o desejado após uma janela de transferências de verão que não envolveu negócios suficientes para preparar a equipe para o desafio de quatro competições.

“Acho que precisamos de um elenco maior. Não tenho dúvidas disso”, disse Skinner no início da temporada. “Acho que na janela de inverno, precisamos reforçar o elenco.”

Foi algo que ele enfatizou novamente em dezembro, quando rodou seu time titular para a visita do Lyon e viu sua equipe ser derrotada por 3 a 0: “[O elenco] precisa de apoio e precisa de jogadores de qualidade. Não quero diminuir nada do meu elenco. Amo [os jogadores] e o que eles fazem. Não se trata de substituí-los, mas de tentar fazer a equipe crescer.”