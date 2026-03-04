As 26 melhores jogadoras do EA Sports FC 26 - listadas

Após o lançamento do EA Sports FC 26, as atenções voltaram-se para as últimas classificações dos jogadores, com o futebol feminino mais uma vez no centro das atenções.

A EA revelou as melhores jogadoras do jogo, apresentando as estrelas com as classificações gerais mais altas. De vencedoras da Liga dos Campeões a ícones da Copa do Mundo, estas são as atletas que se destacam como as melhores no FC 26.

Aqui, detalhamos as 26 melhores jogadoras do EA Sports FC 26, fornecendo a lista completa de nomes a serem observados no campo virtual.

Fique mais perto do jogo com o aplicativo EA SPORTS

O aplicativo EA SPORTS é o melhor companheiro móvel, preenchendo a lacuna entre o futebol do mundo real e seus jogos favoritos. Baixe-o agora para acessar um feed personalizado de placares ao vivo, análises de especialistas e recompensas exclusivas.

Por que baixar o aplicativo?

Cobertura em tempo real: obtenha resultados e estatísticas ao vivo em tempo real das maiores ligas do mundo.

Informações premium: acesse jornalismo especializado e análises táticas por meio da integração com o The Athletic.

Jogo interativo: teste seus conhecimentos com curiosidades diárias, enquetes com fãs e previsões de partidas.

Recompensas exclusivas: desbloqueie conteúdo exclusivo no jogo e recompensas da EA SPORTS apenas por permanecer ativo.

Visuais 3D das partidas: veja a ação de todos os ângulos com a tecnologia avançada “Virtual Play-by-Play”.

Leia mais notícias sobre o EA Sports FC 26