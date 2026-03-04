Goal.com
EA FC 26
Nisanth V Easwar

Traduzido por

As 26 melhores jogadoras do EA Sports FC 26 - listadas

Descubra as 26 melhores jogadoras apresentadas no EA Sports FC 26.

Após o lançamento do EA Sports FC 26, as atenções voltaram-se para as últimas classificações dos jogadores, com o futebol feminino mais uma vez no centro das atenções.

A EA revelou as melhores jogadoras do jogo, apresentando as estrelas com as classificações gerais mais altas. De vencedoras da Liga dos Campeões a ícones da Copa do Mundo, estas são as atletas que se destacam como as melhores no FC 26.

Aqui, detalhamos as 26 melhores jogadoras do EA Sports FC 26, fornecendo a lista completa de nomes a serem observados no campo virtual.

  • Alexia PutellasGetty Images

    Alexia Putellas | OVR: 91 | POS: CM | Barcelona

    • Publicidade
  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2024-25Getty Images

    Aitana Bonmati | OVR: 91 | POS: CM | Barcelona

  • Caroline Graham Hansen Norway Women 2025Getty Images

    Caroline Graham Hansen | OVR: 90 | POS: RW | Barcelona

  • Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025Getty Images

    Alessia Russo | OVR: 89 | POS: ST | Arsenal

  • Arsenal FC v Manchester United FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Mariona Caldentey | OVR: 89 | Posição: CM | Arsenal

  • Patri Guijarro Spain Women 2025Getty Images

    Patri Guijarro | OVR: 89 | POS: CDM | Barcelona

  • Manchester City v Aston Villa - The Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Khadija Shaw | OVR: 89 | POS: ST | Manchester City

  • Mapi LeonImago Images

    Mapi Leon | OVR: 89 | POS: Zagueiro central | Barcelona

  • Marie-Antoinette Katoto France Women 2025Getty Images

    Marie-Antoinette Katoto | OVR: 88 | POS: ST | Lyon

  • Kadidiatou Diani Lyon Women 2024-25Getty Images

    Kadidiatou Diani | OVR: 88 | POS: RW | Lyon

  • Sophia WilsonGetty Images

    Sophia Wilson | OVR: 88 | POS: ST | Portland Thorns

  • Guro Reiten Chelsea 2024-25Getty Images

    Guro Reiten | OVR: 88 | POS: LM | Chelsea

  • Duelo de Estrellas - Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Ewa Pajor | OVR: 88 | POS: ST | Barcelona

  • Olympique Lyonnais v Arsenal WFC - UEFA Women's Champions League Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Christiane Endler | OVR: 88 | POS: GK | Lyon

  • DebinhaImagn

    Debinha | OVR: 88 | POS: CAM | KC Atual

  • Irene Paredes Spain Women 2025Getty Images

    Irene Paredes | OVR: 88 | POS: CB | Barcelona

  • Victoria Pelova and Chloe Kelly of ArsenalGetty Images

    Chloe Kelly | OVR: 87 | POS: RM | Arsenal

  • Lindsey Heaps USMNT vs China HICGetty Images

    Lindsey Heaps | OVR: 87 | POS: CAM | Lyon

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    Lucy Bronze | OVR: 87 | POS: lateral-direita | Chelsea

  • Rose Lavelle USWNT ve IrelandGetty Images

    Rose Lavelle | OVR: 87 | POS: CM | Gotham

  • Sakina Karchaoui of France runs with the ball Getty Images

    Sakina Karchaoui | OVR: 87 | Posição: Zagueira central | PSG

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Leah Williamson | OVR: 87 | POS: Zagueira central | Arsenal

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    Beth Mead | OVR: 87 | POS: RM | Arsenal

  • Mexico v United StatesGetty Images Sport

    Mallory Swanson | OVR: 87 | POS: LM | Chicago Stars

  • Ada Hegerberg Norway Women 2025Getty Images

    Ada Hegerberg | OVR: 87 | POS: ST | Lyon

  • Lauren Hemp England Women 2025Getty Images

    Lauren Hemp | OVR: 87 | POS: LW | Cidade

