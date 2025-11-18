Os artilheiros e garçons da seleção brasileira na Era Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025 e já começou a imprimir suas digitais no time. Conhecido pela longa lista de títulos no futebol europeu, o treinador italiano chega ao seu primeiro trabalho no cenário internacional com a missão de recolocar o Brasil no topo na Copa do Mundo de 2026. Nesse início de ciclo, os dados sobre gols e assistências ajudam a mostrar quem são os protagonistas da equipe sob o comando de Ancelotti.

Em suas passagens por clubes como Milan e Real Madrid, o técnico sempre soube explorar a força ofensiva de seus atacantes. O exemplo mais famoso é o de Filippo Inzaghi, que marcou 161 gols com Ancelotti à beira do gramado, sendo o maior artilheiro fabricado pelo treinador. Para o italiano, o posicionamento dos jogadores dentro da área pode ser determinante para o sucesso — como ele mesmo já destacou ao comparar os movimentos de Vinícius Júnior com os de Inzaghi.

Agora, no comando da maior campeã mundial, Ancelotti coloca sua experiência à prova com craques brasileiros que já conhece bem dos tempos de Real Madrid, como Vini e Rodrygo. Os números da “Era Carletto” ajudam a entender quem mais balança as redes e quem mais contribui para as jogadas ofensivas.

Veja a seguir...

Última atualização em 18 de novembro de 2025, às 17h29 (de Brasília)