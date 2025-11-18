+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Bruna Lima

Os artilheiros e garçons da seleção brasileira na Era Carlo Ancelotti

Números ajudam a medir impacto ofensivo do Brasil no ciclo do treinador italiano

Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025 e já começou a imprimir suas digitais no time. Conhecido pela longa lista de títulos no futebol europeu, o treinador italiano chega ao seu primeiro trabalho no cenário internacional com a missão de recolocar o Brasil no topo na Copa do Mundo de 2026. Nesse início de ciclo, os dados sobre gols e assistências ajudam a mostrar quem são os protagonistas da equipe sob o comando de Ancelotti.

Em suas passagens por clubes como Milan e Real Madrid, o técnico sempre soube explorar a força ofensiva de seus atacantes. O exemplo mais famoso é o de Filippo Inzaghi, que marcou 161 gols com Ancelotti à beira do gramado, sendo o maior artilheiro fabricado pelo treinador. Para o italiano, o posicionamento dos jogadores dentro da área pode ser determinante para o sucesso — como ele mesmo já destacou ao comparar os movimentos de Vinícius Júnior com os de Inzaghi.

Agora, no comando da maior campeã mundial, Ancelotti coloca sua experiência à prova com craques brasileiros que já conhece bem dos tempos de Real Madrid, como Vini e Rodrygo. Os números da “Era Carletto” ajudam a entender quem mais balança as redes e quem mais contribui para as jogadas ofensivas.

Veja a seguir...

Última atualização em 18 de novembro de 2025, às 17h29 (de Brasília)

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • South Korea v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    Artilheiros do Brasil com Ancelotti

    • Estêvão: 5 gols
    • Rodrygo: 2 gols
    • Vinícius Júnior: 2 gols
    • Bruno Guimarães: 1 gol
    • Casemiro: 1 gol
    • Gabriel Martinelli: 1 gol
    • Lucas Paquetá: 1 gol
    • Paulo Henrique: 1 gol
    • Publicidade
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maiores garçons do Brasil com Ancelotti

    • Bruno Guimarães: 2 assistência
    • Matheus Cunha: 2 assistências
    • Casemiro: 1 assistência
    • Lucas Paquetá: 1 assistência
    • Luiz Henrique: 1 assistência
    • Rodrygo: 1 assistência
    • Vinícius Júnior: 1 assistência
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-CHIAFP

    Números de Ancelotti na seleção brasileira

    Ancelotti comandou a seleção brasileira em sete partidas até aqui, com quatro vitórias, um empate e duas derrota. Nesse período, o Brasil marcou 13 gols e sofreu quatro.