Os artilheiros da Copa Libertadores 2026

A busca pela Glória Eterna voltou a mobilizar o futebol sul-americano em 2026. Clubes tradicionais e estreantes entram em campo determinados a levantar a taça da Copa Libertadores, torneio que transforma gols em capítulos históricos e artilheiros em personagens centrais da competição.

Ter um goleador em grande fase costuma ser um diferencial estratégico ao longo da campanha. Embora o título seja o objetivo final, a disputa individual pela artilharia também movimenta a competição e ajuda a pavimentar o caminho das equipes rumo às fases eliminatórias.

Confira, abaixo, quem lidera a lista de artilheiros da Libertadores 2026 até o momento.