FBL-LIBERTADORES-CATOLICAECU-JUVENTUDAFP
Pedro Augusto Dias

Os artilheiros da Copa Libertadores 2026

A edição de 2026 da Glória Eterna já começou a todo vapor, e os goleadores despontam como protagonistas na corrida pelo título mais cobiçado do continente

A busca pela Glória Eterna voltou a mobilizar o futebol sul-americano em 2026. Clubes tradicionais e estreantes entram em campo determinados a levantar a taça da Copa Libertadores, torneio que transforma gols em capítulos históricos e artilheiros em personagens centrais da competição.

Ter um goleador em grande fase costuma ser um diferencial estratégico ao longo da campanha. Embora o título seja o objetivo final, a disputa individual pela artilharia também movimenta a competição e ajuda a pavimentar o caminho das equipes rumo às fases eliminatórias. 

Confira, abaixo, quem lidera a lista de artilheiros da Libertadores 2026 até o momento.

  • FBL-LIBERTADORES-CATOLICAECU-JUVENTUDAFP

    2 gols

    • José Fajardo (Universidad Católica)
    • Jhon Chancellor (Universidad Católica)
  • FBL-LIBERTADORES-ALIANZA-2DEMAYOAFP

    1 gol

    • Brahian Ayala (2 de Mayo)
    • Diego Acosta (2 de Mayo)
    • Fernando Cáceres (2 de Mayo)
    • Luis Advíncula (Alianza Lima)
    • Edson Tortolero (Carabobo)
    • Carlos Calzadilla (Deportivo Táchira)
    • Rodrigo Pollero (Deportivo Táchira)
    • Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín)
    • Hayen Palacios (Independiente Medellín)
    • Federico Barrandeguy (Juventud)
    • Pablo Lago (Juventud)
    • Patricio Pernicone (Juventud)
    • Renzo Sánchez (Juventud)
    • Santiago Strasorier (Liverpool-URU)
    • Francisco González (O'Higgins)
    • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
    • Jaime Arrascaita (The Strongest)
    • Victor Ábrego (The Strongest)
  • Palmeiras v Sporting Cristal - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Quem foi o artilheiro da Copa Libertadores de 2025?

    O atacante Flaco López, do Palmeiras, e Adrián Martínez, do Racing, terminaram no topo da artilharia da edição de 2025 da Copa Libertadores. Empatados, terminaram com sete gols marcados.

