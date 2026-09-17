Artilheiro do Brasileirão tem impasse com o Athletico e pode buscar novo clube ao final da temporada

O futuro de Kevin Viveros no Athletico voltou a ficar indefinido. Apesar do interesse do clube em manter o atacante, as partes não chegaram a um acordo sobre a valorização salarial pretendida pelo jogador, e a negociação, que chegou a avançar nas últimas semanas, perdeu força. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do ge.com.

O cenário acontece justamente no momento de maior destaque do colombiano com a camisa rubro-negra. Viveros é o artilheiro do Brasileirão, com 18 gols, e também já marcou 19 vezes na temporada pelo Athletico. O desempenho aumentou a procura pelo atacante no mercado e pode dificultar a permanência do jogador em Curitiba para 2027.