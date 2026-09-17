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Botafogo v Athletico Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Artilheiro do Brasileirão tem impasse com o Athletico e pode buscar novo clube ao final da temporada

Athletico Paranaense
Brasileirão
K. Viveros

Clube reconhece protagonismo de Viveros, mas ainda não chegou a um acordo financeiro para renovar o contrato do atacante

O futuro de Kevin Viveros no Athletico voltou a ficar indefinido. Apesar do interesse do clube em manter o atacante, as partes não chegaram a um acordo sobre a valorização salarial pretendida pelo jogador, e a negociação, que chegou a avançar nas últimas semanas, perdeu força. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do ge.com.

O cenário acontece justamente no momento de maior destaque do colombiano com a camisa rubro-negra. Viveros é o artilheiro do Brasileirão, com 18 gols, e também já marcou 19 vezes na temporada pelo Athletico. O desempenho aumentou a procura pelo atacante no mercado e pode dificultar a permanência do jogador em Curitiba para 2027.

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  • Santos v Athletico Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Negociação avançou, mas perdeu força

    As conversas entre Athletico e representantes de Viveros se intensificaram nas últimas semanas. No início de setembro, o clube havia encaminhado um novo acordo com o estafe do atacante, formado pelo irmão Luis David Viveros e pelo empresário Cristian Ducara. A intenção era reconhecer a evolução do jogador e garantir sua permanência pelo menos até o fim do ano.

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    O movimento, porém, não terminou em assinatura. Segundo a apuração de Nadja Mauad, o retorno do presidente Mario Celso Petraglia ao dia a dia do clube alterou o andamento das negociações. Petraglia não considerou necessário alcançar neste momento os valores que haviam sido discutidos anteriormente, levando em conta que Viveros ainda possui vínculo com o Athletico.

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  • Artilharia aumenta pressão por permanência

    O impasse ganhou outra dimensão diante do desempenho do colombiano. Viveros chegou aos 18 gols no Brasileirão após marcar no empate por 3 a 3 com o Coritiba e ultrapassou Luis Suárez como o estrangeiro com mais gols em sua temporada de estreia na Série A. O atacante agora está a um gol de igualar a marca de Acosta, que marcou 19 vezes pelo Náutico em 2007.

    Além da artilharia, o Athletico já recusou investidas pelo jogador nesta temporada. De acordo com o ge, propostas do futebol brasileiro e do exterior chegaram a superar 18 milhões de euros, enquanto Flamengo, Corinthians e clubes da Arábia Saudita demonstraram interesse.

    Por isso, internamente, o Athletico trabalha com a possibilidade de receber novas propostas na próxima janela. A tendência apontada pela apuração do ge é de que o clube tenha dificuldades para segurar Viveros caso apareçam ofertas consideradas atrativas para o atacante e para a equipe paranaense.

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