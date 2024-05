Viola avisou que não vai exercer a opção de compra do meio-campista

Depois de alguns momentos difíceis no futebol europeu, Arthur Melo recuperou o bom futebol e se destacou na Fiorentina nesta temporada. A Viola, no entanto, não vai exercer a opção de compra e o brasileiro já foi informado que retorna à Juventus, conforme soube a GOAL.

Para ficar com Arthur Melo, segundo o diário AS a Fiorentina teria que pagar 20 milhões de euros pelo meio-campista, valores considerados elevados e fora da previsão do orçamento do clube para o setor.