Arthur Cabral vive pior fase da carreira no Botafogo e vê improvisos no ataque ganharem preferência

Arthur Cabral foi contratado pelo Botafogo, pouco antes do Mundial de Clubes de 2025, com status de grande contratação. Foram investidos 5 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na época) no atacante, que estava no Benfica e chegava com a responsabilidade de herdar a lacuna que seria deixada por Igor Jesus.

Trinta e cinco jogos depois, com apenas sete gols marcados, é possível afirmar que o centroavante ainda não deu certo. Longe disso. Arthur Cabral vem sofrendo com um problema de lombalgia e a torcida tem sofrido ao vê-lo em campo: quase sempre desconexo, sem conseguir dar volume de jogo e deixando a desejar em sua missão primária: fazer gols.

Na vitória por 2 a 0 contra o Nacional de Potosí, que classificou o Alvinegro para a próxima etapa da pré-Libertadores, apesar da atuação abaixo do esperado, o camisa 19 saiu do banco de reservas aos 75 minutos para dar fôlego e novas opções ao ataque botafoguense: não finalizou nenhuma vez, não conseguiu pressionar no ataque e o aproveitamento nos passes foi baixo (43% em sete tentativas).