Arthur Cabral vive pior fase da carreira no Botafogo e vê improvisos no ataque ganharem preferência

Principal investimento do clube para ocupar vaga deixada por Igor Jesus ainda não conseguiu engrenar e convive com desconfiança da torcida

Arthur Cabral foi contratado pelo Botafogo, pouco antes do Mundial de Clubes de 2025, com status de grande contratação. Foram investidos 5 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na época) no atacante, que estava no Benfica e chegava com a responsabilidade de herdar a lacuna que seria deixada por Igor Jesus.

Trinta e cinco jogos depois, com apenas sete gols marcados, é possível afirmar que o centroavante ainda não deu certo. Longe disso. Arthur Cabral vem sofrendo com um problema de lombalgia e a torcida tem sofrido ao vê-lo em campo: quase sempre desconexo, sem conseguir dar volume de jogo e deixando a desejar em sua missão primária: fazer gols.

Na vitória por 2 a 0 contra o Nacional de Potosí, que classificou o Alvinegro para a próxima etapa da pré-Libertadores, apesar da atuação abaixo do esperado, o camisa 19 saiu do banco de reservas aos 75 minutos para dar fôlego e novas opções ao ataque botafoguense: não finalizou nenhuma vez, não conseguiu pressionar no ataque e o aproveitamento nos passes foi baixo (43% em sete tentativas).

    Números muito ruins

    Arthur Cabral não está abaixo da expectativa apenas para o Botafogo. Levando em conta toda a sua carreira, o centroavante tem, pelo Glorioso, sua pior média de gols por jogo.

    Em 35 partidas foram somente sete gols: média de 0,17 é inferior a todos os outros momentos da carreira do centroavante. A sua melhor marca, neste sentido, foi pelo Basel, da Suíça: 0,6 gols por jogo entre 2019 e 2021. A pior, antes do Botafogo, foi em sua passagem relâmpago pelo Palmeiras, com um gol em cinco partidas (média de 0,2).

    Concorrência de improviso

    Arthur Cabral apareceu com destaque pelo Ceará, em 2017. Em 2019, o Palmeiras o comprou, mas acabou negociando o atacante com o Basel, da Suíça, onde viveu seu melhor momento antes de passagens por Fiorentina e Benfica até chegar ao Botafogo.

    Em meio ao momento ruim, o técnico alvinegro, Martín Anselmi, tem improvisado o ponta Matheus Martins mais centralizado no ataque. E embora Matheus também seja alvo de insatisfação dos torcedores, por causa de gols desperdiçados, acaba conseguindo gerar mais volume de jogo com os demais companheiros. O jovem panamenho Kadir, de apenas 18 anos, tem sido a outra opção.

    Ou Arthur Cabral encontra logo sua forma, ou a grande contratação alvinegra para o ataque em 2025 vai acabar perdendo espaço para improvisações ou para um jovem da base.

0