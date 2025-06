Arthur Cabral, Jorginho, Trent Alexander-Arnold e as contratações de impacto para o Mundial de Clubes de 2025

A janela relâmpago da Fifa para o torneio dos Estados Unidos foi suficiente para os clubes americanos ganharem reforços importantes

O verão do hemisfério norte chegou, pessoal! Os melhores times do mundo estão se reunindo nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, que está de cara nova.

Serão 32 equipes de seis continentes disputando o título. Para que todos tenham tempo de se preparar bem, uma janela especial de transferências foi aberta no início de junho. Por isso, veremos alguns jogadores conhecidos vestindo camisas diferentes neste torneio.

Confira, com a GOAL, as 11 maiores contratações para ficar de olho no Mundial de Clubes...