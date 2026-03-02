Getty Images Sport
Arsene Wenger consegue o que quer! Nova regra de impedimento proposta pelo ex-técnico do Arsenal recebe sinal verde para ser testada
A visão de Wenger para uma nova regra de impedimento
A missão de longa data de Wenger de revolucionar a regra do impedimento deu um grande passo para se tornar realidade. O lendário ex-técnico do Arsenal, que agora atua como chefe de desenvolvimento global do futebol da FIFA, viu sua proposta radical ser oficialmente aprovada para um teste competitivo, de acordo com o The Mirror. Após anos de lobby desde que ingressou no órgão regulador global em novembro de 2019, a visão do técnico de 76 anos finalmente será colocada à prova. Este teste histórico está programado para começar em abril deste ano na Canadian Premier League (CPL).
A medida representa uma vitória significativa para Wenger, que se manteve firme em sua convicção de que a aplicação atual da tecnologia de impedimento está prejudicando o espetáculo do jogo. Ele é um forte defensor da regra do “espaço livre”, que visa devolver a vantagem aos jogadores de ataque. Com isso, o francês espera, em última análise, ver um aumento significativo no número de gols e uma redução na intensa frustração causada pelas intervenções marginais do árbitro assistente de vídeo (VAR).
Frustrações com o VAR e a tecnologia semiautomática
De acordo com as alterações propostas, um atacante só seria considerado em fora de jogo se houvesse um espaço livre, ou “luz do dia”, entre ele e o último defensor. Isso representa um desafio direto ao sistema atual, impulsionado pela tecnologia semiautomática de fora de jogo (SAOT), em que os jogadores são frequentemente penalizados por margens microscópicas. Atualmente, se um ombro ou dedo do pé for considerado mesmo que um milímetro à frente do adversário, o gol é impiedosamente anulado.
Wenger acredita que a essência do jogo foi diluída por essas decisões incrivelmente rigorosas. Além disso, essas decisões marginais muitas vezes levam vários minutos para serem verificadas pelos árbitros, com o VAR frequentemente levando cerca de cinco minutos para decidir sobre lances de impedimento no mais alto nível. Ele tem pressionado consistentemente para que o futebol volte no tempo e pare de usar a tecnologia para traçar linhas digitais, preferindo um sistema em que o impedimento só ocorra se houver uma distância visível separando o atacante e o defensor.
Explicando a lógica por trás da regra da luz do dia
Detalhando o raciocínio específico por trás de sua ambiciosa proposta, Wenger destacou precedentes históricos e o impacto negativo da tecnologia moderna sobre a vantagem tradicional do atacante. Ele apontou que a configuração atual muitas vezes deixa jogadores e torcedores totalmente exasperados. Explicando sua proposta, Wenger disse: “Foi em 1990, após a Copa do Mundo na Itália, quando não houve gols marcados. Decidimos que não haveria mais impedimento quando o jogador estivesse na mesma linha do zagueiro.”
O ex-técnico do Arsenal esclareceu ainda como seu novo sistema restauraria o benefício da dúvida para o time atacante. Wenger acrescentou: “Em caso de dúvida, a dúvida beneficia o atacante. Isso significa que, quando há uma fração, o atacante obteve a vantagem. Com o VAR, essa vantagem desapareceu e, para muitas pessoas, isso é frustrante. É por isso que propus que, desde que qualquer parte do corpo esteja na mesma linha que o zagueiro, não há impedimento.”
Um ambiente perfeito para testes no Canadá, apesar da rejeição da UEFA
Apesar de finalmente ter recebido luz verde para um teste, a proposta da “Regra Wenger” certamente não foi recebida com entusiasmo por todo o mundo do futebol. Sua ideia radical não se mostrou popular na International Football Association Board (IFAB), onde os legisladores do futebol consideraram a reformulação muito drástica. Além disso, o conceito já foi formalmente rejeitado pela entidade reguladora do futebol europeu, a UEFA. Wenger reconheceu esse processo, afirmando: “Estamos experimentando isso agora. Em um ano, a decisão será tomada pelo IFAB, não por mim.”
No entanto, o Canadá foi identificado como o ambiente perfeito para essa experiência. A regra do “dia claro” só havia sido testada anteriormente em torneios juvenis, tornando a CPL sua cobaia de maior destaque. Ela é considerada o nível perfeito: longe dos holofotes europeus, mas profissional o suficiente para fornecer insights genuínos. Curiosamente, a Canadian Premier League não usa VAR atualmente, o que significa que o teste dependerá exclusivamente dos árbitros em campo.
