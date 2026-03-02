Arsene Wenger consegue o que quer! Nova regra de impedimento proposta pelo ex-técnico do Arsenal recebe sinal verde para ser testada

A missão de longa data de Wenger de revolucionar a regra do impedimento deu um grande passo para se tornar realidade. O lendário ex-técnico do Arsenal, que agora atua como chefe de desenvolvimento global do futebol da FIFA, viu sua proposta radical ser oficialmente aprovada para um teste competitivo, de acordo com o The Mirror. Após anos de lobby desde que ingressou no órgão regulador global em novembro de 2019, a visão do técnico de 76 anos finalmente será colocada à prova. Este teste histórico está programado para começar em abril deste ano na Canadian Premier League (CPL).

A medida representa uma vitória significativa para Wenger, que se manteve firme em sua convicção de que a aplicação atual da tecnologia de impedimento está prejudicando o espetáculo do jogo. Ele é um forte defensor da regra do “espaço livre”, que visa devolver a vantagem aos jogadores de ataque. Com isso, o francês espera, em última análise, ver um aumento significativo no número de gols e uma redução na intensa frustração causada pelas intervenções marginais do árbitro assistente de vídeo (VAR).