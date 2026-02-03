Arsenal recebe péssima notícia que pode afetar reta final decisiva de temporada
Saka se lesionou no aquecimento antes da vitória sobre o Leeds
Saka foi incluído no time titular do Arsenal para a viagem de sábado a Leeds, mas teve que sair da equipe após sofrer uma lesão no aquecimento. Isso pouco importou para os Gunners naquela tarde, já que foram muito superiores e venceram os Peacocks por 4 a 0 graças aos gols de Martin Zubimendi, Madueke, Viktor Gyokeres e Gabriel Jesus.
No entanto, com jogos importantes se aproximando e o Arsenal buscando sucesso em quatro competições, os gigantes do norte de Londres estão ansiosos para ter sua estrela disponível o mais rápido possível.
Falando após a vitória de sábado, o treinador Mikel Arteta disse: "Nós ainda não sabemos. Ele teve um pequeno desconforto no aquecimento."
Antes da partida de volta da semifinal contra o Chelsea, nesta terça-feira, ele acrescentou: "Temos que esperar. Hoje ele estava melhor, mas temos que esperar e ver como ele responde, e então tomar a decisão.
"Não parece algo muito sério. Se ele estará disponível para amanhã ou para o fim de semana, veremos."
Derby do norte de Londres é visto como potencial data de retorno
De acordo com o The Sun, Saka visa estar apto novamente a tempo para o clássico do norte de Londres contra o Tottenham, no domingo, dia 22 de fevereiro. Se ele só retornasse aos gramados para essa partida, o jogador de 24 anos perderia a volta da semifinal com o Chelsea, os jogos da Premier League contra Sunderland e Brentford, assim como um confronto da Copa da Inglaterra com o Wigan Athletic.
Saka perdeu quatro partidas no início desta temporada após ter um problema no tendão, que coincidentemente ocorreu contra o Leeds em agosto, depois que ele havia marcado um gol. Ele perdeu uma derrota para o Liverpool, alguns jogos com a Inglaterra e vitórias contra Nottingham Forest, na Premier League, e Athletic Bilbao, na Liga dos Campeões.
Saka não marca há 13 jogos
Embora Saka continue sendo um jogador extremamente importante para o Arsenal, ele tem passado por uma seca de gols bastante longa recentemente. O último gol do ponta foi contra o Brentford no início de dezembro, embora ele tenha fornecido assistências na vitória da Liga dos Campeões sobre o Inter e no triunfo por 3 a 2 contra o Bournemouth no último mês.
Na ausência de Saka, Madueke se destacou no sábado, conseguindo uma assistência quando cruzou para Zubimendi abrir o placar, antes de marcar diretamente de um escanteio. O jogador de 23 anos fez o suficiente para manter sua posição de titular na terça-feira contra seu antigo time, com uma vaga na final de Wembley em jogo.
Arsenal garante lugar na final da Copa da Liga Inglesa em Wembley
O Arsenal está bem posicionado na busca pela glória na Premier League e na Liga dos Campeões, e há pouco garantiu um lugar na final da Copa da Liga Inglesa ao ganhar do Chelsea na partida de volta da semifinal, nesta terça-feira.
O jogo de ida ocorreu no início de janeiro, quando os Gunners construíram uma vantagem de 2 a 0 logo após o intervalo, graças aos gols de Ben White e Gyokeres. Zubimendi ainda acrescentou um terceiro, mas Alejandro Garnacho marcou duas vezes e reviveu o time de Liam Rosenior na disputa por uma vaga na final.
A partida no Emirates, no entanto, viu o placar permanecer no 0 a 0 até o último instante, quando o time do Chelsea, todo na área adversária — em busca do empate que levaria aos pênaltis —, sofreu um rápido contra-ataque que acabou com Kai Havertz driblando o goleiro e marcando para os Gunners.
À caminho de fazer história, o Arsenal de Arteta, além de Saka, tem poucas preocupações com lesões, atualmente. Mikel Merino é a maior baixa do time, com um problema no pé que precisará de cirurgia e fará o jogador perder grande parte do restante da temporada. A versatilidade e a ameaça de gol do espanhol foram grandes vantagens para o Arsenal, mas agora terão que se virar sem sua valiosa presença física durante o restante da campanha.