Arsenal recebe péssima notícia que pode afetar reta final decisiva de temporada

Saka foi incluído no time titular do Arsenal para a viagem de sábado a Leeds, mas teve que sair da equipe após sofrer uma lesão no aquecimento. Isso pouco importou para os Gunners naquela tarde, já que foram muito superiores e venceram os Peacocks por 4 a 0 graças aos gols de Martin Zubimendi, Madueke, Viktor Gyokeres e Gabriel Jesus.

No entanto, com jogos importantes se aproximando e o Arsenal buscando sucesso em quatro competições, os gigantes do norte de Londres estão ansiosos para ter sua estrela disponível o mais rápido possível.

Falando após a vitória de sábado, o treinador Mikel Arteta disse: "Nós ainda não sabemos. Ele teve um pequeno desconforto no aquecimento."

Antes da partida de volta da semifinal contra o Chelsea, nesta terça-feira, ele acrescentou: "Temos que esperar. Hoje ele estava melhor, mas temos que esperar e ver como ele responde, e então tomar a decisão.

"Não parece algo muito sério. Se ele estará disponível para amanhã ou para o fim de semana, veremos."