Ex-zagueiro dos Gunners, William Gallas, vê mais vantagem em manter confiança no elenco atual do que buscar reforço no atacante brasileiro do Real Madrid

Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Mais artigos abaixo Arsenal está de olho na contratação de Rodrygo

Atacante do Real Madrid estaria insatisfeito com Ancelotti

Xabi Alonso é o novo técnico do time espanhol 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢