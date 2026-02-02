Arsenal se prova, Lamine Yamal comanda o Barcelona e alerta no Bayern: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

O Arsenal está cada vez mais perto do título, mas o time que eles almejam conquistar, o Liverpool, tem como único objetivo garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Vitórias dramáticas de Manchester United e Chelsea garantiram que eles permanecessem à frente dos Reds na tabela, mas o time de Arne Slot pôde se consolar com uma de suas melhores atuações na temporada, ao vencer o Newcastle por 4 a 1.
Apesar de ter saído atrás no placar com um gol de Anthony Gordon no primeiro tempo, o Liverpool reagiu, com os reforços da janela de transferências de verão, Hugo Ekitike e Florian Wirtz, recebendo a maior parte dos elogios por mais uma partida em que a dupla demonstrou o crescente entrosamento em campo. Wirtz deu a assistência para o gol de empate de Ekitike, antes do atacante francês marcar o segundo gol dos Reds nos acréscimos do primeiro tempo. Wirtz ainda conseguiu balançar as redes para garantir a vitória após o intervalo.
"A combinação deles está cada vez melhor", disse Slot à TNT Sports após a partida. "O segundo gol dele [Ekitike], não sei se ele sabe quem é, mas Romário, que jogou na Holanda e no Brasil, marcou muitos gols assim. Parece um gol do Romário, tenho que dizer."
Sobre Wirtz, ele acrescentou: "Quando ele teve esses momentos no início da temporada, eles não se traduziram em gols e assistências, mas agora seus números são muito melhores... Todos nós percebemos desde o início que ele era um jogador especial, mas estamos vendo isso ainda mais agora, por causa dos gols e assistências."