Arsenal se prova, Lamine Yamal comanda o Barcelona e alerta no Bayern: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

O Arsenal entrou no fim de semana com dúvidas sobre suas chances de conquistar o título. Uma sequência de três jogos sem vitória na Premier League reduziu a diferença para o líder para apenas quatro pontos, e a complicada visita a Elland Road para enfrentar o Leeds United se configurava como uma verdadeira armadilha.

No entanto, os Gunners silenciaram qualquer conversa sobre terem "perdido" a melhor oportunidade de conquistar o título em uma geração com uma vitória dominante por 4 a 0 em West Yorkshire. Noni Madueke liderou o ataque, apesar de ter sido promovido ao time titular apenas minutos antes do início da partida, após Bukayo Saka sofrer uma lesão no aquecimento, enquanto Viktor Gyokeres e Gabriel Jesus marcaram novamente, com a disputa pela titularidade no ataque do time de Mikel Arteta continuando acirrada entre os dois jogadores.

A vitória do Arsenal no sábado foi notável pela atuação, mas poucos acreditavam que ela permitiria aos Gunners ampliar sua vantagem na liderança nos jogos de domingo. No entanto, após o Aston Villa sofrer uma derrota surpreendente em casa para o Brentford, que jogou com um homem a menos, o Manchester City, em seguida, desperdiçou uma vantagem de dois gols contra o Tottenham, apesar de os donos da casa terem apresentado um dos primeiros tempos mais apáticos de toda a temporada.

Isso significa que o Arsenal agora tem uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado, o City, e embora a disputa ainda não tenha terminado, parece que o time de Arteta superou mais um obstáculo importante em seu caminho para levantar o troféu pela primeira vez desde 2004.