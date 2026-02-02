Goal.com
Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Arsenal se prova, Lamine Yamal comanda o Barcelona e alerta no Bayern: os vencedores e os perdedores do fim de semana na Europa

Depois de toda a emoção proporcionada pela Liga dos Campeões no meio da semana, o futebol nacional voltou no fim de semana e não decepcionou. A disputa pelo título e as batalhas por vagas em competições europeias estão esquentando por todo o continente, com muitas reviravoltas ainda por vir nos próximos três meses e meio

Os líderes permanecem os mesmos nas cinco principais ligas europeias, mas enquanto a vantagem na liderança aumentou na Inglaterra, foi surpreendentemente reduzida na Alemanha, e um dos principais concorrentes ficou pelo caminho na França.

Mas quem foram os maiores vencedores e perdedores dos últimos três dias de jogos? A GOAL selecionou cinco de cada...

  • Noni Madueke Arsenal 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Arsenal

    O Arsenal entrou no fim de semana com dúvidas sobre suas chances de conquistar o título. Uma sequência de três jogos sem vitória na Premier League reduziu a diferença para o líder para apenas quatro pontos, e a complicada visita a Elland Road para enfrentar o Leeds United se configurava como uma verdadeira armadilha.

    No entanto, os Gunners silenciaram qualquer conversa sobre terem "perdido" a melhor oportunidade de conquistar o título em uma geração com uma vitória dominante por 4 a 0 em West Yorkshire. Noni Madueke liderou o ataque, apesar de ter sido promovido ao time titular apenas minutos antes do início da partida, após Bukayo Saka sofrer uma lesão no aquecimento, enquanto Viktor Gyokeres e Gabriel Jesus marcaram novamente, com a disputa pela titularidade no ataque do time de Mikel Arteta continuando acirrada entre os dois jogadores.

    A vitória do Arsenal no sábado foi notável pela atuação, mas poucos acreditavam que ela permitiria aos Gunners ampliar sua vantagem na liderança nos jogos de domingo. No entanto, após o Aston Villa sofrer uma derrota surpreendente em casa para o Brentford, que jogou com um homem a menos, o Manchester City, em seguida, desperdiçou uma vantagem de dois gols contra o Tottenham, apesar de os donos da casa terem apresentado um dos primeiros tempos mais apáticos de toda a temporada. 

    Isso significa que o Arsenal agora tem uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado, o City, e embora a disputa ainda não tenha terminado, parece que o time de Arteta superou mais um obstáculo importante em seu caminho para levantar o troféu pela primeira vez desde 2004.

  • Hugo Ekitike Florian Wirtz Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    VENCEDORES: Os novos jogadores do Liverpool

    O Arsenal está cada vez mais perto do título, mas o time que eles almejam conquistar, o Liverpool, tem como único objetivo garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Vitórias dramáticas de Manchester United e Chelsea garantiram que eles permanecessem à frente dos Reds na tabela, mas o time de Arne Slot pôde se consolar com uma de suas melhores atuações na temporada, ao vencer o Newcastle por 4 a 1.

    Apesar de ter saído atrás no placar com um gol de Anthony Gordon no primeiro tempo, o Liverpool reagiu, com os reforços da janela de transferências de verão, Hugo Ekitike e Florian Wirtz, recebendo a maior parte dos elogios por mais uma partida em que a dupla demonstrou o crescente entrosamento em campo. Wirtz deu a assistência para o gol de empate de Ekitike, antes do atacante francês marcar o segundo gol dos Reds nos acréscimos do primeiro tempo. Wirtz ainda conseguiu balançar as redes para garantir a vitória após o intervalo.

    "A combinação deles está cada vez melhor", disse Slot à TNT Sports após a partida. "O segundo gol dele [Ekitike], não sei se ele sabe quem é, mas Romário, que jogou na Holanda e no Brasil, marcou muitos gols assim. Parece um gol do Romário, tenho que dizer." 

    Sobre Wirtz, ele acrescentou: "Quando ele teve esses momentos no início da temporada, eles não se traduziram em gols e assistências, mas agora seus números são muito melhores... Todos nós percebemos desde o início que ele era um jogador especial, mas estamos vendo isso ainda mais agora, por causa dos gols e assistências."

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    PERDEDOR: Bayern de Munique

    Se o Arsenal perder o título seria uma "decepção", que termo poderíamos usar para descrever a possibilidade do Bayern de Munique desperdiçar a posição mais dominante entre as cinco principais ligas europeias caso mantenha sua boa fase recente?

    Após a derrota para o Augsburg na semana passada, resultado que acabou com as esperanças do Bayern de terminar a temporada invicto no campeonato, o time de Vincent Kompany empatou em 2 a 2 com o Hamburgo no sábado. Os bávaros saíram atrás no placar com um pênalti convertido por Fabio Vieira, mas conseguiram a virada com gols de Harry Kane e Luis Diaz, um em cada tempo.

    No entanto, um gol de empate do jogador emprestado pelo Tottenham, Luka Vuskovic, garantiu que o Bayern perdesse pontos novamente, reduzindo sua vantagem na liderança para seis pontos, com jogos contra o terceiro colocado Hoffenheim e o segundo colocado Borussia Dortmund marcados para fevereiro.

    "Não existem jogos fáceis", disse Kompany após a partida. "Sabíamos que seria um jogo difícil fora de casa, porque não existem adversários fáceis... Meus jogadores lutaram bem e não vou deixar ninguém tirar isso de nós. Já jogamos sete partidas em 20 dias. No fim, foi um empate e não uma derrota. Agora, vamos fazer o que sempre fazemos. Vamos mostrar nossa reação em campo."

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-BARCELONAAFP

    VENCEDOR: Lamine Yamal

    Na Espanha, o Barcelona permanece na liderança da La Liga após uma difícil vitória por 3 a 1 sobre o Elche, com destaque para a atuação de Lamine Yamal. Depois de um início de temporada complicado, em parte devido a alguns problemas físicos menores, Yamal parece estar recuperando sua melhor forma em 2026, após abrir o placar no sábado e chegar a quatro gols nos últimos cinco jogos em todas as competições.

    Apesar de completar 19 anos apenas em julho, Yamal começou a temporada como o favorito para ganhar a Bola de Ouro de 2026, mas seus primeiros meses de campanha pouco impressionantes permitiram que jogadores como Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland se distanciassem dele na disputa pela Bola de Ouro. No entanto, com as oitavas de final da Liga dos Campeões se aproximando, uma acirrada disputa pelo título da La Liga e a Copa do Mundo ainda por vir, uma boa atuação de Yamal agora pode catapultá-lo de volta à liderança na corrida pelo prêmio individual mais prestigioso do futebol.

    "Para todos, é bom vê-lo jogar em alto nível", disse Hansi Flick sobre o brilhante jovem do Barça, antes de revelar algo que deveria preocupar os rivais. "Ele é jovem o suficiente para evoluir, tem potencial, para alcançar outro patamar. Acho que isso vai acontecer."

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Jude Bellingham

    O Barcelona permanece apenas um ponto à frente do Real Madrid na liderança da La Liga, após os Merengues conquistarem uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano no domingo. O pênalti convertido por Kylian Mbappé aos 10 minutos dos acréscimos garantiu a vitória, mas grande parte da atenção no Bernabéu se concentrou em Jude Bellingham, que foi substituído no primeiro tempo devido a uma preocupante lesão na coxa.

    Ao perseguir uma bola lançada por cima da defesa pelo lado direito, o meio-campista inglês sentiu uma fisgada na parte posterior da perna esquerda antes de cair no chão na linha de fundo. Após receber atendimento médico, Bellingham conseguiu sair de campo mancando e foi substituído por Brahim Diaz, mas o camisa 5 do Real Madrid estava visivelmente abalado com a lesão, contendo as lágrimas.

    O Real Madrid ainda não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão, mas com a Copa do Mundo a apenas quatro meses de distância, existe a possibilidade de Bellingham se ver numa corrida contra o tempo para provar que está pronto para o torneio de verão na América do Norte.

  • Como 1907 v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Nico Paz

    Na próxima temporada, Bellingham provavelmente disputará uma vaga no time titular do Real Madrid com Nico Paz. O jogador argentino passou a última temporada e meia brilhando pelo Como na Série A, e a expectativa geral é de que o Real Madrid exerça sua opção de recompra neste verão.

    O jogador de 21 anos contribuiu com oito gols e seis assistências para o Como na Série A nesta temporada, e essa boa fase ajudou a equipe de Cesc Fàbregas a se manter na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados, menos de dois anos após o acesso à elite do futebol italiano. Eles certamente estavam confiantes em melhorar sua posição no domingo, já que a Atalanta ficou com um jogador a menos logo aos oito minutos de jogo, quando o jovem zagueiro Honest Ahanor foi expulso.

    No entanto, o Como não conseguiu encontrar uma brecha na defesa adversária, até que uma sobrevida surgiu nos acréscimos, quando um pênalti foi marcado a seu favor. Nico Paz cobrou, mas sua cobrança, aos 98 minutos, foi defendida por Marco Carnesecchi, deixando o meio-campista visivelmente frustrado por ter desperdiçado a oportunidade de conquistar os três pontos.

    "Eu não quero criticar um jogador jovem por causa de um pênalti. Eu não sou assim", disse Fabregas após o jogo. "Eu perdi pênaltis, assim como Messi, assim como John Terry."

    "Estamos todos com Nico, estamos com os jovens jogadores que têm a coragem de fazer a diferença. Um grande campeão deve sempre levantar a cabeça novamente quando não se sai bem."

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: As esperanças de título do Marseille

    Foi uma semana turbulenta para o Olympique de Marseille. No último fim de semana, uma vitória por 3 a 1 sobre o líder da Ligue 1, Lens, deu à equipe de Roberto De Zerbi esperança de reacender suas chances de título. No entanto, a realidade foi frustrada no meio da semana com uma derrota por 3 a 0 para o Club Brugge, somada ao gol dramático de Anatoliy Trubin nos acréscimos para o Benfica, que eliminou o time francês da Liga dos Campeões.

    Esse resultado gerou rumores de que tanto o clube quanto o próprio De Zerbi estariam considerando uma saída, e o clima não melhorou no sábado, quando, não pela primeira vez nesta temporada, o Marseille desperdiçou pontos de forma desnecessária. Os franceses venciam por 2 a 0 a oito minutos do fim contra o recém-promovido Paris FC, mas sofreu dois gols nos minutos finais, o que os obrigou a se contentar com um ponto.

    Esse resultado os deixa nove pontos atrás do Paris Saint-Germain, líder da tabela, e com as esperanças de conquistar o primeiro campeonato desde 2010 agora dissipadas, o Olympique de Marselha precisa tomar cuidado para não perder sua posição entre os três primeiros, que garante vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, já que o Lyon, em ótima fase, igualou a pontuação do time após vencer 10 jogos consecutivos em todas as competições.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    VENCEDOR: Paris Saint-Germain

    Como mencionado, o PSG permanece na liderança da Ligue 1 após superar adversidades e garantir uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg no domingo. Os anfitriões haviam vencido todas as três primeiras partidas sob o comando do novo técnico Gary O'Neil e, depois de perder um pênalti no início do jogo, mostraram muita garra para empatar o placar após o gol inicial de Senny Mayulu no primeiro tempo.

    Apesar de dominar a posse de bola, o PSG não conseguiu criar muitas mais oportunidades do que o Strasbourg, e a situação parecia estar se complicando a 15 minutos do fim, quando Achraf Hakimi recebeu um cartão vermelho. No entanto, seu companheiro de equipe conseguiu salvá-lo, com Nuno Mendes aparecendo no segundo poste seis minutos depois para cabecear e marcar o gol da vitória, mantendo os atuais campeões dois pontos à frente do segundo colocado, Lens.

    "Claro, acho que nosso time deu tudo de si", disse Luis Enrique ao final do jogo. "Nosso primeiro tempo foi muito pobre. Controlamos o jogo, mas longe do gol adversário. Foi difícil, mas para o fim do segundo tempo, conseguimos ter posse no campo deles. Criamos mais chances."

    "Ainda foi bastante complicado para nós, mas acho que esta é uma vitória muito importante, para a confiança e para manter nossa posição na tabela. Também foi importante para nos preparar para o jogo da próxima semana contra o Marseille."

  • FBL-POR-LIGA-TONDELA-BENFICAAFP

    PERDEDOR: José Mourinho

    O Benfica chegou ao confronto de domingo contra o Tondela motivado pela atuação heroica de Trubin contra o Real Madrid no meio da semana, mas José Mourinho e companhia voltaram à realidade com um baque, empatando em 0 a 0 com os anfitriões, que lutam contra o rebaixamento.

    A equipe de Mourinho está correndo atrás do prejuízo no Campeonato Português, buscando pressionar o líder invicto Porto, mas perder dois pontos contra um time que conquistou apenas três vitórias em toda a temporada praticamente acaba com qualquer esperança de uma arrancada rumo ao título no final da temporada para o "The Special One", que agora começa a planejar mais dois jogos contra o Real Madrid nos playoffs da Liga dos Campeões.

    "Não fomos eficazes," disse Mourinho. "Mesmo com as condições difíceis do campo, a equipe tentou criar chances e jogar até o fim. O goleiro do Tondela fez algumas defesas muito importantes."

    "O que eu temia era um efeito emocional do jogo de quarta-feira e uma falta de concentração ou atitude arrogante. Mas foi precisamente o oposto. A equipe respeitou o jogo, jogou para vencer, fez de tudo para vencer, mereceu vencer, mas não venceu."

  • Peter Bosz PSV 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: Peter Bosz

    Ao contrário do Benfica, o PSV ficou com o coração apertado no meio da semana, após a derrota para o Bayern de Munique eliminar os campeões holandeses das competições europeias por mais uma temporada. No entanto, Peter Bosz e sua equipe conseguiram se recuperar rapidamente naquele que se revelou um domingo memorável, em particular para o treinador.

    Bosz viu sua equipe abrir uma vantagem de 3 a 0 em apenas 17 minutos contra o Feyenoord, e embora não tenham conseguido ampliar o placar posteriormente, a vitória deixa o time de Eindhoven com uma enorme vantagem de 17 pontos na liderança da Eredivisie, rumo ao tricampeonato consecutivo.

    Algumas horas depois, o clube anunciou que Bosz havia assinado uma extensão de contrato de dois anos, pondo fim às especulações sobre seu futuro e garantindo sua permanência no Estádio Philips até 2028. Para um domingo, não foi um domingo ruim para Bosz!

