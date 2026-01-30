Arsenal precisa mudar a mentalidade e deixar de lado a vitimização para voltar a deslanchar na luta pelo título da Premier League

O Arsenal dominou a primeira meia hora contra o United e abriu o placar, com um gol contra de Lisandro Martinez. Mas, em vez de embalar, o time parou. Martin Zubimendi deu de presente o gol de empate aos visitantes quando seu passe errado deixou Bryan Mbeumo livre na cara do gol, e o Arsenal sofreu o segundo gol cinco minutos depois do início do segundo tempo, quando Patrick Dorgu acertou um voleio indefensável.

Arteta pareceu entrar em pânico, fazendo quatro substituições de uma vez, que desequilibrou desnecessariamente o meio-campo, em vez de ajustar a abordagem do Arsenal, que, como tem sido durante grande parte da temporada, se concentra exclusivamente em marcar nas bolas paradas. Mikel Merino chegou a empatar para os Gunners em uma falta, mas foi o United que partiu para o ataque em busca da vitória, e merecidamente a conseguiu, momentos depois, quando Matheus Cunha acertou um belo chute de fora da área, sem chances para David Raya.

Vaias ecoaram pelo Emirates após o apito final, o que não incomodou Arteta tanto quanto deveria.

"A reação dos torcedores não importa; temos que fazer mais, então talvez isso não seja suficiente", disse ele. "Temos que dar o nosso melhor. Quando você faz isso, pode descansar em paz. Hoje, certamente tentamos dar o nosso melhor, mas não fomos eficientes o suficiente contra uma equipe muito bem organizada e fomos punidos por nossos próprios erros."

Essa obsessão por eficiência é um dos principais motivos pelos quais os erros estão começando a aparecer. Todos no elenco do Arsenal parecem estar em constante tensão em um momento em que a leveza deveria ser realidade, dada a posição dominante que o clube ocupa na tabela.