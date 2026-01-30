Goal.com
Arsenal mentality GFXGOAL
James Westwood

Arsenal precisa mudar a mentalidade e deixar de lado a vitimização para voltar a deslanchar na luta pelo título da Premier League

"Ainda existem dúvidas sobre a força mental da equipe, muitos jogadores não conseguiram corresponder as expectativas", disse o ídolo do Arsenal, Patrick Vieira, à Sky Sports após a derrota de seu ex-time por 3 a 2 para o Manchester United

O ex-capitão do United, Roy Keane, falou sobre a mentalidade de seu antigo rival: "Eles pareceram um pouco assustados esta noite. Isso é bizarro quando você está olhando para um time que está voando, no topo da tabela, você pensa 'vamos lá, mostrem sua força'. Mas faltou confiança neles."

De fato, essa foi uma avaliação justa de uma atuação marcada pela cautela em vez da ousadia. A vantagem do Arsenal na liderança da Premier League agora é de apenas quatro pontos; eles reacenderam a esperança de Manchester City, Aston Villa e até do United, que saltou para a quarta posição após sua primeira vitória no Emirates desde 2017. Seria necessário um desastre para o United recuperar a diferença de 12 pontos para os Gunners, mas não é impossível, dada a confiança recém-adquirida, especialmente se os comandados de Mikel Arteta continuarem a tremer nos grandes jogos.

Para finalmente acabar com a espera de 22 anos do clube por um título nacional, uma mudança radical de mentalidade precisa acontecer no vestiário. Nenhum outro time consegue igualar a força e a profundidade do elenco do Arsenal, e ainda assim persiste a sensação de que eles não estão prontos para dar o passo final. Tudo pode desmoronar completamente se não houver uma resposta imediata no sábado contra o Leeds United, que tem um histórico de complicar para o lado do Arsenal.

  • Mikel ArtetaGetty

    Mais um desastre vindo?

    O Arsenal dominou a primeira meia hora contra o United e abriu o placar, com um gol contra de Lisandro Martinez. Mas, em vez de embalar, o time parou. Martin Zubimendi deu de presente o gol de empate aos visitantes quando seu passe errado deixou Bryan Mbeumo livre na cara do gol, e o Arsenal sofreu o segundo gol cinco minutos depois do início do segundo tempo, quando Patrick Dorgu acertou um voleio indefensável.

    Arteta pareceu entrar em pânico, fazendo quatro substituições de uma vez, que desequilibrou desnecessariamente o meio-campo, em vez de ajustar a abordagem do Arsenal, que, como tem sido durante grande parte da temporada, se concentra exclusivamente em marcar nas bolas paradas. Mikel Merino chegou a empatar para os Gunners em uma falta, mas foi o United que partiu para o ataque em busca da vitória, e merecidamente a conseguiu, momentos depois, quando Matheus Cunha acertou um belo chute de fora da área, sem chances para David Raya.

    Vaias ecoaram pelo Emirates após o apito final, o que não incomodou Arteta tanto quanto deveria.

    "A reação dos torcedores não importa; temos que fazer mais, então talvez isso não seja suficiente", disse ele. "Temos que dar o nosso melhor. Quando você faz isso, pode descansar em paz. Hoje, certamente tentamos dar o nosso melhor, mas não fomos eficientes o suficiente contra uma equipe muito bem organizada e fomos punidos por nossos próprios erros."

    Essa obsessão por eficiência é um dos principais motivos pelos quais os erros estão começando a aparecer. Todos no elenco do Arsenal parecem estar em constante tensão em um momento em que a leveza deveria ser realidade, dada a posição dominante que o clube ocupa na tabela.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    Tentando manter o controle

    O Arsenal terminou como vice-campeão nas últimas três temporadas, um fato doloroso que o capitão Martin Odegaard admite estar presente na mente dos jogadores.

    "Obviamente, é um fator", disse ele após o jogo contra o United. "Mas também pode ser um fator positivo. Dá mais motivação, mais garra e mais determinação para alcançar o objetivo. Já vimos em todas essas temporadas que é uma jornada longa e que muitas coisas acontecem. Agora, vamos nos manter unidos. Vamos pensar no próximo jogo e dar a volta por cima."

    Odegaard ajudou os Gunners a fazer exatamente isso na Champions League na quarta-feira, quando venceram o Kairat Almaty por 3 a 2 e completaram uma campanha perfeita na fase de liga. No entanto, esse foi um jogo sem importância contra o clube que terminou na lanterna, e, portanto, o verdadeiro teste de fogo do Arsenal virá em Elland Road. Depois de uma sequência de dois empates e uma derrota em seus últimos três jogos da Premier League, a margem de erro praticamente desapareceu.

    Os empates consecutivos em casa contra o Liverpool de Arne Slot, em má fase, e fora de casa contra o Nottingham Forest, ameaçado pelo rebaixamento, deveriam ter soado o alarme para Arteta, que pagou caro por não ter um Plano B. O Arsenal tem poder de fogo mais do que suficiente para atropelar esses times, mas nunca conseguiu engrenar, e a história se repetiu contra o United, com Arteta priorizando o controle em vez da fluidez no jogo.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Deveria estar saindo tranquilamente

    Arteta está claramente atormentado, sabendo muito bem que poderá ficar sob pressão se o Arsenal não conseguir conquistar mais um título importante. Uma Copa da Inglaterra em seis anos não é suficiente para qualificar o espanhol como um técnico de elite, e não há mais desculpas depois do investimento de 250 milhões de libras (R$ 1,7 bilhões) em novos jogadores durante a janela de transferências.

    Os Gunners deveriam conquistar o título com folga desta vez, dada a enorme diferença de qualidade entre eles e seus principais rivais. O Manchester City ainda é uma sombra da equipe que levantou o troféu quatro vezes seguidas entre 2021 e 2024, o atual campeão Liverpool já está fora da disputa, e o limitado Aston Villa de Unai Emery certamente não conseguirá manter o bom desempenho até maio, enquanto United e Chelsea precisam jogar de forma quase impecável daqui para frente para entrarem na briga.

    Não existe outro time na Europa tão forte em todas as posições quanto o do Arsenal. Eles não deveriam temer ninguém, e a atmosfera no Emirates deveria ser eletrizante e empolgante. Mas, em vez disso, paira uma sensação de pavor, principalmente nos jogos mais importantes.

    Em sete jogos contra o Big Six nesta temporada, o Arsenal venceu apenas duas vezes, e a primeira delas, uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o United, quando o time da casa garantiu a vitória em uma jogada de bola parada após apenas sete finalizações contra 17 dos donos da casa. A impressão era de que Arteta estava concentrado em evitar a derrota nos empates com Chelsea e Liverpool, enquanto o Arsenal não demonstrou criatividade ou urgência suficientes para superar um City recuado no empate em 1 a 1 no Emirates.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Valores fundamentais esquecidos

    A busca de Arteta por títulos está sendo "atrapalhada" por seu ataque. Viktor Gyokeres, a contratação de 64 milhões de libras (R$ 459,5 milhões), que marcou 54 gols pelo Sporting na última temporada, está há 11 jogos do campeonato sem marcar um gol de bola rolando. Bukayo Saka não balança as redes em nenhuma competição há 13 jogos, e Gabriel Martinelli atravessa um jejum de gols de duração semelhante na liga. O último gol de Noni Madueke na Premier League foi em janeiro do ano passado, quando ele ainda pertencia ao Chelsea, enquanto Leandro Trossard marcou apenas um gol em suas últimas 11 partidas.

    O retorno de Gabriel Jesus e Kai Havertz foi um grande reforço, mas não fará muita diferença se Arteta continuar tão conservador. O Arsenal se tornou o oposto daquele time irresistível que liderou a tabela por 248 dias na temporada 2022/23. Eles acabaram perdendo o fôlego, mas Jesus, Martinelli, Saka e Odegaard marcaram 55 gols juntos naquela temporada. Seria uma surpresa se algum deles ultrapassasse a marca de 10 gols no campeonato desta vez.

    Então, o quanto o Arsenal realmente evoluiu como equipe nos últimos três anos? Claro, eles são mais resistentes e muito melhores em arrancar vitórias mesmo jogando mal, mas a inovação foi substituída pelo desespero. A filosofia dos Gunners costumava se basear em dominar a posse de bola e jogar passes rápidos e intrincados para abrir a defesa adversária; agora o objetivo é apenas lançar a bola para os lados e tentar cavar uma falta ou um escanteio que resulte em uma bola parada.

    Não é surpresa que os torcedores estejam tão impacientes quando o nível de futebol caiu tanto. A arrancada do Arsenal rumo ao título se tornou um exercício de resistência exaustivo, e o clima ficará insuportável se não houver nenhum troféu ao fim da temporada.

  • Ian HarteGetty

    Fantasmas do passado

    Existe o risco de que fantasmas de tentativas frustradas de conquistar títulos na era Arsène Wenger também possam ressurgir neste fim de semana. O Leeds já parou o Arsenal duas vezes, a primeira em maio de 1999, quando o time de Wenger liderava a tabela e buscava a sexta vitória consecutiva no campeonato, após chegar a Elland Road para o penúltimo jogo da temporada.

    Os então campeões acabaram perdendo por 1 a 0, graças a um gol de cabeça de Jimmy Floyd-Hasselbaink no final da partida, e cederam o título ao Manchester United por apenas um ponto. Essa derrota fora de casa, porém, contra um Leeds que terminou em quarto lugar, foi compreensível. Quatro anos depois, o cenário era bem diferente.

    O Leeds corria o risco de rebaixamento quando viajou até Highbury em 4 de maio de 2003, enquanto o Arsenal precisava de uma vitória para impedir que o United conquistasse o título. O time da casa era o grande favorito, mas se viu em desvantagem logo aos cinco minutos, com Harry Kewell marcando um gol sensacional que calou a torcida do Arsenal.

    O Arsenal reagiu num jogo emocionante, com chances para os dois lados, que estava empatado em 2 a 2 a apenas dois minutos do fim, com gols de Thierry Henry, Ian Harte e Dennis Bergkamp. Mas Mark Viduka sacramentou o resultado: o australiano recebeu a bola na direita, driblou Oleh Luzhnyi com um giro à la Cruyff e chutou colocado no ângulo, sem chances para David Seaman, levando a torcida visitante ao delírio.

    O Leeds conquistou uma vitória memorável que garantiu sua permanência na Premier League, enquanto o United garantiu o título com duas rodadas de antecedência. Embora o encontro entre as equipes ocorrerá bem antes do fim do campeonato, é possível que o atual técnico do Leeds, Daniel Farke, tenha mostrado aos seus jogadores vídeos das duas partidas como motivação extra nesta semana.

  • artetaGetty Images

    Voltar a jogar bola

    Na primeira metade da gestão de Wenger no Arsenal, ele elevou as expectativas e as correspondeu consistentemente. Arteta também fez a primeira parte, mas agora é hora de mostrar resultados. Isso significa deixar para trás todos os fantasmas e conquistar um título.

    Nesta temporada, vimos com muita frequência as estrelas do Arsenal se lamentando quando as coisas dão errado, como se o mundo estivesse contra eles, como exemplificado pelo recente episódio de raiva de Declan Rice contra o Nottingham Forest. Mas a culpa será exclusivamente deles se a seca de títulos continuar.

    Arteta também não gostou dessa atitude e exige que todos aderissem à sua nova versão, na qual o esforço físico e a disciplina vêm em primeiro lugar. Os grandes jogadores e os antigos artilheiros da equipe foram sufocados e, portanto, não jogam mais com um sorriso no rosto.

    O Arsenal é eficiente, mas também pouco inspirador. Voltar a jogar um futebol leve é exatamente o que é necessário para aliviar a tensão no vestiário, e Arteta precisa começar por aí em Elland Road.

