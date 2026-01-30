Arsenal precisa mudar a mentalidade e deixar de lado a vitimização para voltar a deslanchar na luta pelo título da Premier League

O ex-capitão do United, Roy Keane, falou sobre a mentalidade de seu antigo rival: "Eles pareceram um pouco assustados esta noite. Isso é bizarro quando você está olhando para um time que está voando, no topo da tabela, você pensa 'vamos lá, mostrem sua força'. Mas faltou confiança neles."
De fato, essa foi uma avaliação justa de uma atuação marcada pela cautela em vez da ousadia. A vantagem do Arsenal na liderança da Premier League agora é de apenas quatro pontos; eles reacenderam a esperança de Manchester City, Aston Villa e até do United, que saltou para a quarta posição após sua primeira vitória no Emirates desde 2017. Seria necessário um desastre para o United recuperar a diferença de 12 pontos para os Gunners, mas não é impossível, dada a confiança recém-adquirida, especialmente se os comandados de Mikel Arteta continuarem a tremer nos grandes jogos.
Para finalmente acabar com a espera de 22 anos do clube por um título nacional, uma mudança radical de mentalidade precisa acontecer no vestiário. Nenhum outro time consegue igualar a força e a profundidade do elenco do Arsenal, e ainda assim persiste a sensação de que eles não estão prontos para dar o passo final. Tudo pode desmoronar completamente se não houver uma resposta imediata no sábado contra o Leeds United, que tem um histórico de complicar para o lado do Arsenal.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢