Arsenal perfeito, conto de fadas do Bodo/Glimt e PSG e Real Madrid decepcionando: os vencedores e os perdedores da fase de liga da Champions League 2025/26

Antonio Conte se orgulhou da forma como seu time do Napoli, assolado por lesões, se apresentou na derrota por 3 a 2 para o Chelsea, que acabou com as esperanças dos italianos de chegar à fase eliminatória.
"Mesmo com 13 jogadores lesionados, fomos corajosos e agressivos", disse o treinador à Sky Sport Italia. "Foi isso que nos permitiu conquistar o Scudetto na temporada passada e a Supercopa [em dezembro] – esse é o caminho a seguir. Estou convencido de que, com mais jogadores à minha disposição, podemos melhorar ainda mais."
No entanto, há novamente dúvidas legítimas sobre a sustentabilidade do estilo de futebol incrivelmente intenso de Conte. Ele é claramente um dos melhores treinadores do mundo. Aliás, provavelmente não há ninguém melhor para um clube chamar em momentos de crise, visto que ele transformou três times em dificuldades em campeões logo no primeiro ano no comando (Juventus, Chelsea e Napoli). Contudo, suas equipes frequentemente sentem o peso das competições europeias.
Conte já comandou seis campanhas na Champions League; três delas terminaram antes da fase eliminatória, enquanto apenas uma chegou às quartas de final.
Portanto, embora possam ter existido circunstâncias atenuantes em torno desta última eliminação precoce e embaraçosa, o fato de os campeões italianos terem sido eliminados da Europa basicamente por não terem conseguido segurar uma vantagem de 1 a 0 sobre o Copenhaguen, que jogava com um homem a menos, na semana passada, reflete muito mal em Conte e em sua metodologia.