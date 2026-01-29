Arsenal perfeito, conto de fadas do Bodo/Glimt e PSG e Real Madrid decepcionando: os vencedores e os perdedores da fase de liga da Champions League 2025/26

Como o Liverpool bem sabe, terminar em primeiro lugar na fase de liga não garante um caminho fácil até a final. Os Reds enfrentaram o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da temporada passada, e o resultado todos sabem. No entanto, o Arsenal ainda deve estar bastante satisfeito por ter terminado em primeiro lugar desta vez – e com 100% de aproveitamento.

Para começar, o simples fato de evitar os playoffs significa dois jogos a menos para o time de Mikel Arteta, que busca a quádrupla coroa. Em segundo lugar, os Gunners, ao contrário do Liverpool, não enfrentarão um possível campeão nas oitavas de final, já que Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta e Olympiacos são seus potenciais adversários.

Em terceiro lugar, e mais importante de tudo, uma pequena, mas significativa alteração nas regras da Champions League desta temporada significa que os dois primeiros classificados jogarão em casa na segunda mão de cada confronto eliminatório – o que representaria uma vantagem indiscutível em jogos que podem ir para a prorrogação ou para os pênaltis.

O Arsenal sofreu sua primeira derrota no Emirates Stadium nesta temporada, no domingo, no Campeonato Inglês, para o Manchester United, e ainda existem preocupações sobre sua força mental e dependência de bolas paradas. No entanto, como a fase de liga deixou claro, o time do norte de Londres tem o elenco mais forte do futebol mundial no momento, e a fase eliminatória desta temporada não poderia estar melhor estruturada para que o líder da competição chegue à final – o que é um ótimo presságio para uma equipe que nunca levantou o troféu.