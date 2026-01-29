Goal.com
Champions League league phase W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Arsenal perfeito, conto de fadas do Bodo/Glimt e PSG e Real Madrid decepcionando: os vencedores e os perdedores da fase de liga da Champions League 2025/26

A fase de liga da Champions League chegou ao fim. Com muitas mudanças de posição, gols após os 90 minutos e até gol de goleiro, a oitava rodada foi caótica

Em Bilbao, também houve drama nos minutos finais, com o Sporting marcando aos 94 minutos e garantindo uma vaga surpreendente nas oitavas de final, enquanto o Bodo/Glimt protagonizou uma vitória sensacional sobre o Atlético de Madrid no Metropolitano, o Club Brugge eliminou o Olympique de Marselha do torneio e o Qarabag se classificou para os playoffs apesar da goleada sofrida para o Liverpool, que terminou em terceiro lugar.

Alguns dos outros grandes clubes, incluindo Barcelona, Chelsea e Manchester City, também avançaram diretamente para as oitavas de final, enquanto o Arsenal liderou a tabela com a oitava vitória em oito jogos, ao derrotar o lanterna Kairat Almaty com um time reserva, mas ainda forte.

Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores da fase de liga, que durou quatro meses e 144 jogos? A GOAL detalha tudo abaixo...

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    VENCEDOR: Arsenal

    Como o Liverpool bem sabe, terminar em primeiro lugar na fase de liga não garante um caminho fácil até a final. Os Reds enfrentaram o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da temporada passada, e o resultado todos sabem. No entanto, o Arsenal ainda deve estar bastante satisfeito por ter terminado em primeiro lugar desta vez – e com 100% de aproveitamento.

    Para começar, o simples fato de evitar os playoffs significa dois jogos a menos para o time de Mikel Arteta, que busca a quádrupla coroa. Em segundo lugar, os Gunners, ao contrário do Liverpool, não enfrentarão um possível campeão nas oitavas de final, já que Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta e Olympiacos são seus potenciais adversários.

    Em terceiro lugar, e mais importante de tudo, uma pequena, mas significativa alteração nas regras da Champions League desta temporada significa que os dois primeiros classificados jogarão em casa na segunda mão de cada confronto eliminatório – o que representaria uma vantagem indiscutível em jogos que podem ir para a prorrogação ou para os pênaltis.

    O Arsenal sofreu sua primeira derrota no Emirates Stadium nesta temporada, no domingo, no Campeonato Inglês, para o Manchester United, e ainda existem preocupações sobre sua força mental e dependência de bolas paradas. No entanto, como a fase de liga deixou claro, o time do norte de Londres tem o elenco mais forte do futebol mundial no momento, e a fase eliminatória desta temporada não poderia estar melhor estruturada para que o líder da competição chegue à final – o que é um ótimo presságio para uma equipe que nunca levantou o troféu.

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    VENCEDOR: Sporting

    Após a surpreendente vitória da semana passada sobre o Paris Saint-Germain, o técnico do Sporting, Rui Borges, admitiu: "Não tenho palavras para descrever este grupo e estes rapazes, que mereceram esta vitória e merecem estar na história do clube."

    Se ainda havia alguma dúvida sobre isso, agora não há mais - não depois que o time português, após a impressionante vitória sobre os atuais campeões em Lisboa, derrotou o Athletic Bilbao, fora de casa, e se classificou diretamente para as oitavas de final.

    Como Borges admitiu abertamente, seu objetivo inicial era apenas chegar aos playoffs. No entanto, assim como fizeram contra o PSG, o Sporting demonstrou seu espírito de luta ao marcar um gol no final da partida em San Mamés, garantindo a vaga entre os oito primeiros "ao lado de algumas das melhores equipes do mundo".

    "Estar lá", acrescentou Borges,  "traz grande orgulho ao clube, mas também ao país."

  • FBL-EUR-C1-VILLARREAL-AJAXAFP

    PERDEDOR: Villarreal

    Quatro equipes foram eliminadas faltando uma rodada para o fim do campeonato: Kairat Almaty, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga e Villarreal. A eliminação deste último foi de longe a mais surpreendente, já que o Submarino Amarelo está em boa fase no Campeonato Espanhol nesta temporada, ocupando atualmente a quarta posição na tabela, apenas três pontos atrás do Atlético de Madrid e com um jogo a menos.

    No entanto, apesar de algumas boas atuações, o Villarreal simplesmente não conseguiu reproduzir o seu desempenho no campeonato nacional em competições continentais. Consequentemente, os jogadores acabaram rendendo abaixo do esperado.

    "Tenho que dizer a mesma coisa que venho dizendo desde o início da Champions League", disse o meio-campista Santi Comesana após as esperanças do Villarreal de chegar à fase eliminatória terem sido frustradas pela derrota por 2 a 1 em casa para o Ajax na semana passada. "Não merecíamos perder, mas perdemos novamente. Tivemos chances, mas não conseguimos convertê-las, e eles nos prejudicaram com muito pouco. É muito difícil porque não acho que deveríamos ter terminado nesta situação na Champions."

    No entanto, Marcelino apontou corretamente que seus jogadores não podiam reclamar da eliminação precoce e vergonhosa. "Nesta competição", disse ele, "é preciso ser decisivo nos dois lados do campo". O Villarreal não foi nem uma coisa nem outra - e é por isso que uma das melhores equipes da Espanha já está fora da Europa ainda em janeiro.

  • Qarabag FK v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    VENCEDOR: Qarabag

    Hora da confissão: antes do início da fase de liga, achávamos que o Qarabag era o time mais fraco da competição. Era difícil imaginar como uma equipe que terminou em último lugar na Europa League do ano passado poderia sequer ter esperança de competir com a elite do continente. Raramente, porém, ficamos tão felizes em estar enganados.

    A campanha do Qarabag, que desafiou a lógica, foi absolutamente surreal do início ao fim. Os comandados de Gurban Gurbanov surpreenderam o Benfica no Estádio da Luz na primeira rodada, antes de saberem da classificação para os playoffs em Anfield na quarta-feira, após uma derrota por 6 a 0 para o Liverpool.

    A goleada sofrida em Merseyside não deve, de forma alguma, diminuir a importância da conquista. Como disse Gurbanov, o Qarabag mereceu passar para a fase eliminatória. "Analisando nossa trajetória de oito jogos na fase de grupos como um todo", disse ele, "superamos muitos obstáculos."

    A vitória decisiva sobre o Eintracht Frankfurt na sétima rodada foi o exemplo mais dramático disso, com a equipe do Azerbaijão saindo de uma desvantagem de 2 a 1 a apenas 10 minutos do fim para provocar cenas de comemoração em Baku com um gol no último segundo que deixou Gurbanov e vários de seus jogadores emocionados.

    De fato, aquela partida por si só serviu como um lembrete muito bem-vindo da imprevisibilidade do esporte - mesmo quando as probabilidades hoje em dia estão tão fortemente a favor da elite.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    PERDEDOR: Paris Saint-Germain

    Considerando que o Paris Saint-Germain passou pelos playoffs a caminho da conquista da Champions League da temporada passada, Vitinha não ficou muito perturbado por ter perdido a classificação direta para as oitavas de final mais uma vez.

    "Não precisamos pensar muito nisso", disse o meio-campista após o empate em 1 a 1 com o Newcastle na quarta-feira. "Tivemos o mesmo problema no ano passado e, de repente, as coisas mudaram e a bola começou a entrar."

    Essa não é uma representação totalmente precisa da situação, no entanto. O desempenho do PSG havia melhorado bastante antes do final da fase de liga da temporada passada. De fato, eles entraram nos playoffs em alta, depois de afastarem a ameaça de uma eliminação precoce com três vitórias consecutivas, incluindo uma vitória importantíssima e que elevou a moral da equipe sobre o Manchester City.

    Desta vez, existe uma preocupação real com a forma do PSG, já que o time desperdiçou a chance de ficar entre os oito primeiros ao não vencer nenhum dos seus três últimos jogos. Ainda contam com uma safra sensacional de jovens jogadores liderados por um técnico excepcional como Luis Enrique, mas uma melhora drástica é necessária de uma equipe que também vem apresentando um desempenho preocupante no Campeonato Francês nesta temporada.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    VENCEDOR: José Mourinho

    Em 5 de novembro, na metade da fase de liga do campeonato, o Benfica ocupava a penúltima posição da tabela, com zero pontos em quatro jogos. José Mourinho foi informado de que sua equipe não tinha mais chances de se classificar para a fase eliminatória. Mourinho, porém, não aceitou essa afirmação.

    "Ninguém me convence de que estamos fora", disse o português após a amarga e frustrante derrota por 1 a 0 em casa para o Bayer Leverkusen.  "Mesmo que todos comecem a gritar que estamos fora, não vão me convencer. Não posso dizer que vamos nos classificar, mas me recuso a aceitar que acabou. O time está melhorando, não há nada que me convença de que não podemos lutar. Ainda temos 12 pontos em disputa, então temos uma chance."

    Como ele estava certo! O Benfica venceu três dos seus últimos quatro jogos para avançar – e da forma mais notável possível, com o goleiro Anatoliy Trubin marcando de cabeça no último segundo na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid, levando os portugueses à 24ª posição na tabela, por saldo de gols.

    Foi um triunfo particularmente gratificante para Mourinho sobre seu antigo clube, mas também uma conquista notável para um treinador que foi demitido do Fenerbahçe em agosto por não ter conseguido levar o clube turco à fase de liga do campeonato. Agora, ele está a caminho dos playoffs com o Benfica. Parece que o 'The Special Onel' ainda tem lenha para queimar!

  • SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Antonio Conte

    Antonio Conte se orgulhou da forma como seu time do Napoli, assolado por lesões, se apresentou na derrota por 3 a 2 para o Chelsea, que acabou com as esperanças dos italianos de chegar à fase eliminatória.

    "Mesmo com 13 jogadores lesionados, fomos corajosos e agressivos", disse o treinador à Sky Sport Italia. "Foi isso que nos permitiu conquistar o Scudetto na temporada passada e a Supercopa [em dezembro] – esse é o caminho a seguir. Estou convencido de que, com mais jogadores à minha disposição, podemos melhorar ainda mais."

    No entanto, há novamente dúvidas legítimas sobre a sustentabilidade do estilo de futebol incrivelmente intenso de Conte. Ele é claramente um dos melhores treinadores do mundo. Aliás, provavelmente não há ninguém melhor para um clube chamar em momentos de crise, visto que ele transformou três times em dificuldades em campeões logo no primeiro ano no comando (Juventus, Chelsea e Napoli). Contudo, suas equipes frequentemente sentem o peso das competições europeias.

    Conte já comandou seis campanhas na Champions League; três delas terminaram antes da fase eliminatória, enquanto apenas uma chegou às quartas de final.

    Portanto, embora possam ter existido circunstâncias atenuantes em torno desta última eliminação precoce e embaraçosa, o fato de os campeões italianos terem sido eliminados da Europa basicamente por não terem conseguido segurar uma vantagem de 1 a 0 sobre o Copenhaguen, que jogava com um homem a menos, na semana passada, reflete muito mal em Conte e em sua metodologia.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    VENCEDORES: Arne Slot e Thomas Frank

    Onde eles estariam sem a Champions League? Provavelmente desempregados.

    Apesar de ter conquistado o Campeonato Inglês em sua primeira temporada no Liverpool, Slot sofreu imensa pressão durante uma das piores defesas de título que o futebol inglês já viu. Já Frank não tinha nem de perto o mesmo prestígio junto à torcida do clube, e o dinamarquês vem recebendo pedidos constantes de demissão, com o Tottenham atualmente na 14ª posição da liga inglesa.

    No entanto, o futebol continental proporcionou a ambos os treinadores um alívio bem-vindo das suas dificuldades a nível nacional. Apesar de uma crise de lesões na defesa, o Liverpool de Slot terminou em terceiro lugar na fase de liga, apenas uma posição e um ponto à frente do Tottenham de Frank, que, como admitiu o jovem Achie Gray, é "como uma equipa completamente diferente na Europa".

    Consequentemente, agora existe uma boa chance de que a dupla ainda esteja em seus respectivos cargos quando as oitavas de final começarem - e não teríamos dito isso nem mesmo no último sábado.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Real Madrid

    Na véspera do crucial confronto do Benfica com o Real Madrid, José Mourinho não poupou elogios a Álvaro Arbeloa, referindo-se ao seu antigo jogador como "meu rapaz" e "um dos melhores homens" que já treinou. Contudo, parece que o português tinha Arbeloa em mente quando expressou a sua surpresa com o movimento atual de "treinadores sem história, treinadores sem um currículo sólido", terem a "oportunidade de treinar os clubes mais importantes do mundo".

    Claro, a decisão do Real Madrid de recorrer ao treinador da equipe B para substituir Xabi Alonso no comando não foi exatamente uma surpresa. Já era esperado. Mas Arbeloa claramente não é Zinedine Zidane. Isso já ficou evidente, considerando que o Real Madrid sofreu uma humilhante eliminação na Copa do Rei sob o comando de Arbeloa, antes de perder a vaga nas oitavas de final da Champions League com uma derrota por 4 a 2 para o Benfica de Mourinho no Estádio da Luz, em uma partida marcada pelas expulsões.

    Como o próprio Arbeloa admitiu, sua equipe foi "superada" naquela noite. "Gostaria de dizer que foi apenas em um aspecto, mas foram em muitos", admitiu o ex-lateral. "Estivemos longe da versão que deveríamos ser e temos muito a melhorar."

    O Real Madrid, claro, é mestre em encontrar a boa forma repentinamente quando realmente importa, nas fases eliminatórias da Champions League. No entanto, no momento, nem mesmo apostaríamos em Arbeloa para levar os Blancos as oitavas – especialmente se ele tiver que enfrentar Mourinho novamente.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    VENCEDOR: Kylian Mbappe

    O Real Madrid tem muitos problemas no momento, mas Kylian Mbappé não é um deles. Pelo contrário, o atacante francês em grande fase é o principal motivo pelo qual os Blancos podem realmente se reestabelecer como candidatos legítimos ao título da Champions League.

    Apesar de jogar em uma equipe bagunçada, Mbappé está atuando no auge de sua forma. Nunca antes foi tão consistente e preciso. Como disse Mourinho após a vitória do Benfica sobre o Real Madrid: "Duas chances para Mbappé, dois gols!"

    Com os dois gols em Lisboa, o campeão mundial chegou a 13 gols no torneio – um número absolutamente incrível por alguns motivos. Primeiro, Mbappé jogou apenas sete partidas na fase de liga, pois não estava em condições físicas para participar da derrota do Real Madrid em casa para o Manchester City. Segundo, o jogador de 27 anos está a apenas quatro gols de igualar o recorde de gols marcados em uma única temporada.

    Portanto, embora tenhamos sérias dúvidas sobre a capacidade do Real Madrid de sequer chegar às oitavas de final, Mbappé poderia ter feito ainda mais história antes disso.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Roberto De Zerbi

    Se não fosse o gol da vitória do goleiro do Benfica aos 98 minutos, o Olympique de Marselha teria se classificado para os playoffs. Em um contexto tão improvável, seria tentador considerar o time francês azarado. No entanto, o técnico Roberto De Zerbi nem sequer tentou argumentar que sua equipe merecia passar de fase após a humilhante derrota por 3 a 0 para o Club Brugge.

    "Não jogamos bem hoje e a derrota é justa", disse o italiano. "Estamos desapontados, mas temos que encarar a realidade." E a realidade é que o Olympique de Marselha fez uma campanha muito abaixo.

    De Zerbi sentiu que a má arbitragem desempenhou um papel importante na derrota de sua equipe em três dos quatro primeiros jogos (e eles foram, sem dúvida, prejudicados por algumas decisões questionáveis, pelo menos no Bernabéu), mas desde então ele passou a aceitar que tem em mãos um time "maluco" que pode vencer o Newcastle em uma rodada, mas desaparecer contra o Liverpool em outra.

    "Gostaria de entender por que, aqui em Marselha, vivenciamos sistematicamente essas oscilações, esses altos e baixos", disse De Zerbi após uma derrota particularmente frustrante em casa para o Nantes no início deste mês. "Esta é a minha 12ª temporada como treinador, mas hoje em dia é preciso ser mais psicólogo do que treinador."

    Dado que a primeira é uma profissão para a qual ele não é particularmente adequado, é inevitável questionar se ele é realmente o homem certo para trazer ordem a um dos clubes mais caóticos do futebol mundial.

  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    VENCEDOR: O Campeonato Ingês

    A Inglaterra chegou para a Champions League desta temporada com seis equipes. Cinco delas terminaram entre as oito primeiras: Arsenal (primeiro), Liverpool (terceiro), Tottenham (quarto), Chelsea (sexto) e Manchester City (oitavo). A outra, Newcastle (12º), será cabeça de chave nos playoffs, o que significa que há grandes chances de seis times das oitavas de final serem do Campeonato Inglês.

    É claro que não há garantia de que um deles vá levantar o troféu, mas este é o tipo de domínio de uma única nação que nunca vimos antes na Champions.

    "Acho que todos nós dissemos durante alguns anos que o Campeonato Inglês é o melhor do mundo", disse o técnico do Tottenham, Thomas Frank, na quarta-feira, "e acho que isso é mais uma prova disso."

    De fato, não há mais dúvidas: o Campeonato Inglês é o melhor do mundo. E, dado seu poderio financeiro, não há realmente nada que alguém possa fazer a respeito. 

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BODOE GLIMTAFP

    VENCEDOR: Bodo/Glimt

    Para sermos honestos, mais uma vez, já tínhamos praticamente desistido da possibilidade de Bodo/Glimt chegar à fase eliminatória depois da derrota humilhante em casa para a Juventus, aos 90 minutos do segundo tempo.

    No entanto, a equipe maravilhosamente divertida de Kjetil Knutsen foi então ao Signal Iduna Park e reacendeu um pingo de esperança ao segurar o Borussia Dortmund em um empate por 2 a 2. Foi apenas uma pequena esperança, já que eles ainda tinham apenas três pontos na tabela e seus dois últimos jogos seriam contra o Manchester City e o Atlético de Madrid.

    O que se seguiu, porém, foi um verdadeiro sonho, com o Bodo humilhando um clube patrocinado pelo Estado no Estádio Aspmyra antes de fazer algo ainda mais impensável, silenciando Diego Simeone e o Metropolitano.

    "Tínhamos um plano, todos acreditavam nele e eu nunca gritei tão alto em um jogo de futebol", disse Knutsen. "Aquele time é simplesmente incrível e eu estou extremamente orgulhoso. Que experiência, a sensação é enorme. Não vou comparar com nada, mas fazemos o que fazemos. Devemos nos orgulhar muito disso. As conquistas falam por si só."

    Este feito se classifica, sem dúvida, como um dos mais magníficos da história da Champions League, com um time de uma remota cidade norueguesa de pouco mais de 40.000 habitantes chegando aos playoffs da competição. Não se engane: Bodo/Glimt é um verdadeiro conto de fadas do futebol.

