Arsenal está a caminho de comemorar o St Totteringham's Day mais cedo de sempre
Celebração do Dia de São Totteringham
O cenário é simples para aqueles que estão na metade vermelha da capital. Se o Tottenham, ameaçado de rebaixamento, não conseguir vencer o Fulham no domingo, a festa poderá começar oficialmente. Mas, independentemente do que acontecer no Craven Cottage, o Arsenal terá a garantia de terminar acima do Spurs na Premier League pela quarta campanha consecutiva se vencer o Chelsea no Emirates Stadium no final da noite. Isso marca uma reviravolta impressionante em relação ao período de seis anos entre 2017 e 2022, quando a metade branca do norte de Londres detinha o direito de se gabar na região.
A história chama os jogadores de Arteta
Se os resultados forem favoráveis neste domingo, isso quebrará o recorde anterior do St Totteringham's Day mais precoce. A referência atual foi estabelecida em 9 de março de 2008, durante a era Arsene Wenger. Surgindo como um termo divertido no site “Arseweb” no início dos anos 2000, o Dia de São Totteringham se tornou um marco da cultura do futebol inglês. O fato de que ele pode chegar em 1º de março destaca o abismo astronômico que se abriu entre os dois clubes nos últimos 18 meses da Premier League.
A vitória enfática por 4 a 1 no último fim de semana no Tottenham Hotspur Stadium, que viu Eberechi Eze e Viktor Gyokeres ganharem as manchetes ao marcarem dois gols cada, serviu como um lembrete sombrio da trajetória atual de ambos os times. Enquanto o Arsenal restaurou sua vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City com essa vitória, o Spurs ficou olhando para o abismo. Atualmente 32 pontos atrás de seus rivais, os Lilywhites estão lutando desesperadamente pela sobrevivência. O novo técnico interino Igor Tudor, que recentemente substituiu Thomas Frank, tem uma tarefa monumental pela frente para manter o clube na primeira divisão.
O pesadelo do rebaixamento do Tottenham se aprofunda
As estatísticas são dolorosas para os torcedores do Tottenham. A tabela final projetada, com base nos pontos por jogo atuais, sugere que o Arsenal terminará com 83 pontos, enquanto o Spurs ficará com apenas 41. Se isso acontecer, a diferença de 42 pontos será a segunda maior da história da Premier League entre os dois rivais, atrás apenas da diferença de 45 pontos observada durante a icônica campanha dos “Invencíveis” de 2003-04. Tudor tem sido franco sobre a realidade da situação, afirmando recentemente que sua equipe está em uma batalha de “vida ou morte” contra o rebaixamento, já que continua perigosamente perto da zona de rebaixamento.
O contraste em termos de estabilidade é igualmente gritante. Enquanto o Tottenham passou por três treinadores permanentes desde que terminou acima do Arsenal pela última vez em 2022, Mikel Arteta teve tempo para moldar um elenco de verdadeiros candidatos ao título. Sob o comando do espanhol, que está no cargo há seis anos, o Arsenal evoluiu para uma máquina implacável, enquanto o Spurs sofreu um colapso total de forma, ficando quatro pontos acima dos três últimos colocados. O domínio do norte de Londres realmente voltou ao Emirates, e os livros de recordes provavelmente refletirão isso na noite de domingo.
Uma mudança de poder consolidada no norte de Londres
O Arsenal terminou acima do Tottenham em 25 das últimas 33 temporadas da Premier League, e a 26ª é agora uma mera formalidade. Mesmo que as comemorações sejam adiadas neste fim de semana, a próxima oportunidade surge contra o Brighton, em 4 de março. No entanto, a chance de esfregar sal na ferida ao confirmar isso em 1º de março é uma oportunidade que os torcedores do Emirates estarão desesperados para aproveitar. A equipe de Arteta não mostra sinais de desaceleração, apesar de uma pequena oscilação no início do mês, com empates consecutivos contra Brentford e Wolves no campeonato. Em contrapartida, os jogadores de Tudor não conseguiram registrar uma única vitória no campeonato até agora em 2026. Enquanto os torcedores preparam suas faixas e músicas para o domingo, a realidade da hierarquia do norte de Londres nunca foi tão clara. O Dia de St Totteringham está chegando e, desta vez, está chegando mais cedo à festa.
