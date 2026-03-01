Arsenal está a caminho de comemorar o St Totteringham's Day mais cedo de sempre

Se os resultados forem favoráveis neste domingo, isso quebrará o recorde anterior do St Totteringham's Day mais precoce. A referência atual foi estabelecida em 9 de março de 2008, durante a era Arsene Wenger. Surgindo como um termo divertido no site “Arseweb” no início dos anos 2000, o Dia de São Totteringham se tornou um marco da cultura do futebol inglês. O fato de que ele pode chegar em 1º de março destaca o abismo astronômico que se abriu entre os dois clubes nos últimos 18 meses da Premier League.

A vitória enfática por 4 a 1 no último fim de semana no Tottenham Hotspur Stadium, que viu Eberechi Eze e Viktor Gyokeres ganharem as manchetes ao marcarem dois gols cada, serviu como um lembrete sombrio da trajetória atual de ambos os times. Enquanto o Arsenal restaurou sua vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City com essa vitória, o Spurs ficou olhando para o abismo. Atualmente 32 pontos atrás de seus rivais, os Lilywhites estão lutando desesperadamente pela sobrevivência. O novo técnico interino Igor Tudor, que recentemente substituiu Thomas Frank, tem uma tarefa monumental pela frente para manter o clube na primeira divisão.