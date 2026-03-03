Arsenal e Manchester City são acusados de “não merecerem” o título da Premier League, enquanto lenda do Manchester United afirma que o troféu não deveria ser entregue nesta temporada

A disputa pelo título da Premier League está se intensificando, com o Arsenal atualmente liderando a tabela com 64 pontos, mantendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos. Enquanto isso, o United fica para trás, ocupando o terceiro lugar com 51 pontos.

Em uma temporada em que o Manchester City de Pep Guardiola tem lutado para manter sua habitual consistência implacável e o Arsenal de Mikel Arteta tem ocasionalmente tropeçado sob o peso das expectativas, Scholes acredita que o padrão ficou aquém dos padrões históricos de conquista do título. Os Gunners recentemente perderam pontos em um frustrante empate por 2 a 2 com o Wolves, enquanto o City passou grande parte da temporada tentando recuperar o atraso após um início surpreendentemente letárgico. Para Scholes, a falta de qualidade é tão evidente que ele sugeriu uma solução drástica e sem precedentes em relação à entrega do troféu em maio.