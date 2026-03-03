Getty Images Sport
Traduzido por
Arsenal e Manchester City são acusados de “não merecerem” o título da Premier League, enquanto lenda do Manchester United afirma que o troféu não deveria ser entregue nesta temporada
Nenhuma das equipas convenceu Scholes
A disputa pelo título da Premier League está se intensificando, com o Arsenal atualmente liderando a tabela com 64 pontos, mantendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos. Enquanto isso, o United fica para trás, ocupando o terceiro lugar com 51 pontos.
Em uma temporada em que o Manchester City de Pep Guardiola tem lutado para manter sua habitual consistência implacável e o Arsenal de Mikel Arteta tem ocasionalmente tropeçado sob o peso das expectativas, Scholes acredita que o padrão ficou aquém dos padrões históricos de conquista do título. Os Gunners recentemente perderam pontos em um frustrante empate por 2 a 2 com o Wolves, enquanto o City passou grande parte da temporada tentando recuperar o atraso após um início surpreendentemente letárgico. Para Scholes, a falta de qualidade é tão evidente que ele sugeriu uma solução drástica e sem precedentes em relação à entrega do troféu em maio.
O troféu deve permanecer no armário.
Em entrevista ao podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes expressou sua frustração com o estado atual da primeira divisão, argumentando que a falta de entretenimento deveria desqualificar ambos os lados da glória. “Quem quer que ganhe o campeonato, você dirá no final que eles merecem. Nenhum deles me convenceu de que deveriam ser campeões da Premier League. Acho que não deveriam entregar o troféu este ano. Ninguém merece. Honestamente, não tem sido bom de assistir”, disse Scholes.
O Arsenal sob o microscópio
Um ponto particularmente controverso para Scholes é a forma como as equipes estão marcando gols atualmente, com a forte dependência do Arsenal em jogadas ensaiadas despertando sua ira. A lenda do United acredita que a enorme pressão da disputa pelo título está sufocando a criatividade dos jogadores, especialmente aqueles do Emirates Stadium, que estão desesperados para acabar com uma espera de duas décadas pelo título da liga. “Há uma pressão enorme sobre eles [Arsenal], não é? Há, porque eles têm estado em posições muito boas ao longo dos anos e não têm conseguido ultrapassar a linha”, acrescentou Scholes ao analisar os obstáculos psicológicos que os líderes da liga enfrentam.
- (C)Getty images
O futebol fluido é coisa do passado
Com o final da temporada se aproximando, Scholes alertou os torcedores para não esperarem um retorno repentino ao “Jogo Bonito”, sugerindo que ambos os treinadores agora priorizarão os resultados em detrimento da estética. Ele concluiu sua avaliação afirmando: “Então, agora eles estão em uma posição incrível. Olha, você não vai ver um futebol fluido. Não vão. Como eu sempre digo, acho que não vimos isso em nenhuma equipe durante toda a temporada, mas, especialmente neste momento, o mais importante é como eles vão conseguir passar a linha de chegada.” Com uma possível decisão do título marcada para o Etihad em 18 de abril, o mundo verá se o veredicto severo de Scholes se confirmará.
Publicidade