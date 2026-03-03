Arsenal e Inter tomam conhecimento das exigências salariais de Leon Goretzka, enquanto o meio-campista pondera as opções para o verão antes de deixar o Bayern de Munique

De acordo com o Tuttosport, o quadro financeiro para a saída iminente de Goretzka do Bayern de Munique foi finalmente revelado. O meio-campista central de 31 anos se tornará um agente livre muito procurado quando seu contrato atual expirar em 30 de junho. Seus representantes na agência ROOF estabeleceram firmemente suas exigências básicas e as comunicaram a todos os potenciais pretendentes em toda a Europa.

O jogador da seleção alemã está pedindo especificamente um contrato garantido de três anos no valor de € 6,5 milhões líquidos por temporada. Para o Inter, atender com sucesso a essa significativa quantia financeira o colocaria imediatamente no mesmo nível dos jogadores mais bem pagos do clube. Isso corresponderia perfeitamente aos salários atuais exigidos por seus principais meio-campistas, Nicolo Barella e Hakan Calhanoglu, já que os campeões italianos buscam renovar estrategicamente seu elenco para a próxima campanha.