Arsenal e Inter tomam conhecimento das exigências salariais de Leon Goretzka, enquanto o meio-campista pondera as opções para o verão antes de deixar o Bayern de Munique
Reivindicações de transferência reveladas para veterano do Bayern
De acordo com o Tuttosport, o quadro financeiro para a saída iminente de Goretzka do Bayern de Munique foi finalmente revelado. O meio-campista central de 31 anos se tornará um agente livre muito procurado quando seu contrato atual expirar em 30 de junho. Seus representantes na agência ROOF estabeleceram firmemente suas exigências básicas e as comunicaram a todos os potenciais pretendentes em toda a Europa.
O jogador da seleção alemã está pedindo especificamente um contrato garantido de três anos no valor de € 6,5 milhões líquidos por temporada. Para o Inter, atender com sucesso a essa significativa quantia financeira o colocaria imediatamente no mesmo nível dos jogadores mais bem pagos do clube. Isso corresponderia perfeitamente aos salários atuais exigidos por seus principais meio-campistas, Nicolo Barella e Hakan Calhanoglu, já que os campeões italianos buscam renovar estrategicamente seu elenco para a próxima campanha.
Arsenal e Inter disputam reforço para o meio-campo
A intensa batalha pela contratação do experiente meio-campista está longe de se limitar ao San Siro, já que o Arsenal de Mikel Arteta está fortemente envolvido na disputa pela transferência. O time da Premier League inglesa está procurando ativamente adicionar qualidade comprovada e presença física ao seu meio-campo. Eles supostamente veem o astro do Bayern de Munique como uma peça tática perfeita para ajudá-los a competir no mais alto nível em várias frentes na próxima temporada.
Embora o interesse do Arsenal continue sendo uma grande ameaça, o Inter atualmente detém uma vantagem pequena, mas distinta, sobre seus rivais domésticos na Itália. O Nerazzurri lidera confortavelmente um grupo de perseguidores que inclui Juventus, AC Milan e Napoli. Eles veem essa transferência gratuita como uma grande oportunidade de manter seu domínio doméstico, enquanto lidam proativamente com as possíveis saídas de Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan no verão.
Uma carreira repleta de conquistas no futebol alemão
O imponente meio-campista construiu uma reputação formidável na primeira divisão alemã desde que fez sua estreia profissional. Ele começou sua carreira no Bochum antes de garantir uma transferência de € 3,25 milhões para o Schalke em julho de 2013. Ele realmente deixou sua marca em Gelsenkirchen, marcando 19 gols em 147 partidas, o que acabou lhe rendendo uma transferência gratuita de alto nível para o Bayern de Munique em 2018.
Sua longa passagem pela Baviera foi fenomenalmente bem-sucedida, com 296 partidas disputadas, seis títulos da Bundesliga e a conquista da Liga dos Campeões de 2020. No cenário internacional, ele continua sendo um jogador confiável da seleção alemã desde sua estreia na equipe principal, em maio de 2014, com 67 partidas disputadas e 15 gols marcados.
Avaliando o impacto de sua saída no mercado
Apesar de seu extenso pedigree e de um impressionante gabinete de troféus, a atual temporada de Goretzka em Munique tem visto uma redução notável em seu papel indiscutível como titular. Ao longo da campanha em andamento, o meio-campista acumulou um total de 32 partidas em todas as competições, incluindo 21 na Bundesliga e seis na Liga dos Campeões. No entanto, apenas 17 delas foram como titular, já que ele somou apenas 1.457 minutos de jogo e contribuiu com dois gols.
Essa dinâmica em mudança na Allianz Arena tornou sua saída iminente um próximo passo lógico e mutuamente benéfico tanto para o jogador quanto para o clube. Com a janela de transferências de verão se aproximando rapidamente, seu destino final provavelmente determinará a primeira grande mudança no mercado. Tanto o Arsenal quanto a Inter parecem totalmente prontos para fazer um compromisso financeiro significativo para garantir um jogador de seu inegável calibre e vasta experiência europeia.
