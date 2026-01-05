Arsenal dispara, e substituto de Kylian Mbappé se prova no Real Madrid: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

Após Enzo Maresca perder seu emprego ao tornar pública uma percepção de falta de apoio no Chelsea, Ruben Amorim decidiu seguir o exemplo. Depois de sugerir na véspera de Natal que o Manchester United não lhe daria tempo e dinheiro suficientes para jogar no seu "queridinho" 3-4-3, o português revelou no último domingo que estava insatisfeito com seu nível de controle sobre os assuntos da equipe em Old Trafford.

"Só quero dizer que vim aqui para ser o gerente, não para ser o treinador", Amorim disse após o empate de 1 a 1 com o Leeds em Elland Road. "Em todos os departamentos - o departamento de scouting, o diretor esportivo – [eles] precisam fazer seu trabalho. Eu farei o meu por 18 meses e então seguimos em frente.

"Só quero dizer que vou ser o gerente deste time, não apenas o treinador. Eu fui realmente claro sobre isso. Isso vai terminar em 18 meses e então todos seguirão em frente. Esse foi o acordo. Esse é o meu trabalho. Não ser [somente] treinador. Sei que meu nome não é [Thomas] Tuchel, não é [Antonio] Conte, não é [José] Mourinho, mas eu sou o gerente do Manchester United. E vai ser assim por 18 meses ou até que o conselho decida mudar. Não vou desistir. Farei meu trabalho até que outro cara venha aqui para me substituir."

A busca por seu sucessor já está em andamento, com o United tendo decidido demitir Amorim pouco mais de um ano após contratá-lo. Deve-se dizer que, em circunstâncias normais, uma mudança de gerente teria acontecido muito antes, dados os resultados ruins de Amorim e a crescente frustração dos fãs com suas táticas e substituições. No entanto, Sir Jim Ratcliffe tem sido firme em seu apoio ao ex-técnico do Sporting porque ele investiu muito tempo, dinheiro e esforço em recrutá-lo.

Claramente, Ratcliffe sentiu que a posição de Amorim não era mais sustentável após o desabafo de domingo, mas os fãs não vão ser enganados a pensar que o gerente foi responsável por todos os problemas em Old Trafford. A diretoria do clube tomou decisões péssimas desde que assumiu as operações de futebol no United, então não há razão para acreditar que eles vão acertar na próxima.