Winners and losers of the weekend GFX GOAL
Mark Doyle

Arsenal dispara, e substituto de Kylian Mbappé se prova no Real Madrid: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

A Bundesliga ainda pode estar em pausa, mas o resto da Europa começou com tudo em 2026. Na Inglaterra, o Arsenal deu mais um grande passo rumo ao primeiro título da Premier League desde 2004, ao abrir seis pontos de vantagem graças a uma vitória por 3 a 2 sobre o Bournemouth, enquanto os atuais campeões de La Liga, o Barcelona, continuam a liderar na Espanha após vencerem os rivais da cidade, Espanyol, graças a gols tardios de Dani Olmo e Robert Lewandowski

As coisas continuam muito apertadas no topo na Itália, porque enquanto Juventus e Roma perderam pontos, Inter, Milan e Napoli venceram. Consequentemente, os Nerazzurri permanecem um ponto à frente dos Rossoneri e dois à frente dos atuais campeões de Antonio Conte.

Na França, enquanto isso, o Lens continua a disputar o título com o Paris Saint-Germain, mas o Marseille perdeu terreno em relação aos dois primeiros - e em circunstâncias bastante autodestrutivas - enquanto o Sporting também teve que pagar pela própria indisciplina após ficar sete pontos atrás do Porto em Portugal.

A GOAL analisa os maiores vencedores e perdedores do último fim de semana no futebol europeu... 

  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Ruben Amorim

    Após Enzo Maresca perder seu emprego ao tornar pública uma percepção de falta de apoio no Chelsea, Ruben Amorim decidiu seguir o exemplo. Depois de sugerir na véspera de Natal que o Manchester United não lhe daria tempo e dinheiro suficientes para jogar no seu "queridinho" 3-4-3, o português revelou no último domingo que estava insatisfeito com seu nível de controle sobre os assuntos da equipe em Old Trafford.

    "Só quero dizer que vim aqui para ser o gerente, não para ser o treinador", Amorim disse após o empate de 1 a 1 com o Leeds em Elland Road. "Em todos os departamentos - o departamento de scouting, o diretor esportivo – [eles] precisam fazer seu trabalho. Eu farei o meu por 18 meses e então seguimos em frente.

    "Só quero dizer que vou ser o gerente deste time, não apenas o treinador. Eu fui realmente claro sobre isso. Isso vai terminar em 18 meses e então todos seguirão em frente. Esse foi o acordo. Esse é o meu trabalho. Não ser [somente] treinador. Sei que meu nome não é [Thomas] Tuchel, não é [Antonio] Conte, não é [José] Mourinho, mas eu sou o gerente do Manchester United. E vai ser assim por 18 meses ou até que o conselho decida mudar. Não vou desistir. Farei meu trabalho até que outro cara venha aqui para me substituir."

    A busca por seu sucessor já está em andamento, com o United tendo decidido demitir Amorim pouco mais de um ano após contratá-lo. Deve-se dizer que, em circunstâncias normais, uma mudança de gerente teria acontecido muito antes, dados os resultados ruins de Amorim e a crescente frustração dos fãs com suas táticas e substituições. No entanto, Sir Jim Ratcliffe tem sido firme em seu apoio ao ex-técnico do Sporting porque ele investiu muito tempo, dinheiro e esforço em recrutá-lo. 

    Claramente, Ratcliffe sentiu que a posição de Amorim não era mais sustentável após o desabafo de domingo, mas os fãs não vão ser enganados a pensar que o gerente foi responsável por todos os problemas em Old Trafford. A diretoria do clube tomou decisões péssimas desde que assumiu as operações de futebol no United, então não há razão para acreditar que eles vão acertar na próxima.

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Arsenal

    Com exceção do segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa na semana passada, o Arsenal não tem jogado particularmente bem desde que perdeu para o mesmo time há quase exatamente um mês. No entanto, os Gunners conseguiram aumentar sua liderança no topo da Premier League para seis pontos.

    Bolas paradas, gols contra e o Manchester City surpreendentemente empatando com Sunderland e Chelsea desempenharam seu papel para que o Arsenal assumisse o controle total da corrida pelo título inglês. No entanto, o aspecto mais notável da sequência de vitórias do norte de Londres tem sido a resiliência que eles demonstraram. Os Gunners foram acusados de "deixar escapar" o título da liga em temporadas recentes - mas isso simplesmente não parece que vai acontecer desta vez.

    Como Arteta apontou após a vitória por 3 a 2 inspirada por Declan Rice no Vitality Stadium, seu atual grupo de jogadores tem grande "personalidade e presença", e embora ele obviamente não quisesse dizer, o grande troféu que o Arsenal tem perseguido há tanto tempo agora está ao alcance deles.

  • Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: West Ham

    Pablo Felipe deve estar se perguntando no que se meteu ao ir para o West Ham. Após chegar ao London Stadium na sexta-feira, o ex-atacante do Gil Vicente tomou seu lugar no banco no Molineux Stadium na tarde seguinte. O que ele testemunhou deve tê-lo horrorizado, já que o West Ham foi derrotado por 3 a 0 por um Wolverhampton que não havia vencido um único jogo durante a primeira metade da temporada.

    Graças às contínuas dificuldades do Nottingham Forest, o West Ham, que está em 18º lugar, ainda está a apenas quatro pontos de sair da zona de rebaixamento e recebe a equipe de Sean Dyche em um confronto crucial na terça-feira.

    Vai ser necessário muito mais do que boas atuações de Pablo Felipe, a nova contratação, para que Nuno Espírito Santo salve a temporada do West Ham - e seu próprio emprego. O desempenho absolutamente vergonhoso contra o Wolves prolongou a sequência sem vitórias do West Ham na Premier League para nove jogos, corroeu ainda mais a confiança no treinador e apenas intensificou a insatisfação dos torcedores com os donos do clube. Se não vencer o Forest, as coisas podem se tornar bastante complicadas no London Stadium.

  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    VENCEDOR: Gonzalo Garcia

    A decisão do Real Madrid de emprestar Endrick este mês enquanto mantém Gonzalo Garcia como suplente de Kylian Mbappé pode ter surpreendido alguns, mas Xabi Alonso continua a ser um grande fã de um jogador que impressionou no Mundial de Clubes de 2025 - e no domingo, a cria da base do Real mostrou o porquê.

    Com Mbappé fora devido a uma lesão no joelho para a visita ao Real Betis, havia um risco real dos Merengues se distanciarem dos líderes do Barcelona na tabela. No entanto, Garcia fez um trabalho extraordinário preenchendo o considerável vazio deixado pelo principal goleador do Madrid, marcando um hat-trick na vitória de 5 a 1 no Bernabéu.

    "Gonzalo teve o jogo dos seus sonhos", Alonso entusiasmou-se na conferência pós-jogo. "Estou encantado por ele porque ele trabalha muito e tem uma atitude impressionante, tanto quando joga como quando está fora. Hoje em dia, o futebol faz você trabalhar como uma equipe - especialmente como atacante. Você tem que pressionar alto, tem que recuar para parar o pivô deles, e Gonzalo faz isso muito bem. Ele é muito bom na pressão.

    "Ele também marca gols, o que é importante, mas se você adicionar a contribuição defensiva, ajuda o equilíbrio da equipe a ser muito melhor. Portanto, ele é apenas um grande exemplo da força do setor juvenil do clube, por isso eu o parabenizo e o encorajo a continuar assim."

    O ainda pressionado Xabi Alonso pode muito bem precisar que Gonzalo Garcia continue a boa fase quando o Real Madrid enfrentar o Atlético de Madrid na quinta-feira na semifinal da Supercopa da Espanha.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-LECCEAFP

    PERDEDOR: Jonathan David

    Andrea Pirlo, Sami Khedira, Paul Pogba - a Juventus é mestre no mercado de transferências gratuitas, e parecia ter feito outro golpe de mestre quando contratou Jonathan David de graça na última janela.

    No entanto, tornar o canadense o segundo jogador mais bem pago dos Bianconeri está se mostrando um erro extremamente caro, já que David marcou apenas um gol na Série A pela Juve até agora nesta temporada. Ele deveria ter dois, mas o ex-atacante do Lille perdeu um pênalti no empate por 1 a 1 com o Lecce no sábado - e nas piores circunstâncias possíveis, já que tentou uma cavadinha e falhou miseravelmente.

    Weston McKennie rejeitou a sugestão de que David devia um pedido de desculpas aos seus companheiros de equipe, enquanto o treinador Luciano Spalletti mais uma vez correu em defesa do atacante que não está tendo sucesso.

    "David está em boa forma, ele é um profissional de alto nível que é capaz de participar do jogo, não importa em que área do campo ele esteja", disse o ex-treinador da Itália aos repórteres. "É decepcionante que ele não esteja no momento confiante o suficiente para mostrar toda a sua qualidade, mas ele pode ser um finalizador de topo na área. Ele tem o que é preciso para ser um artilheiro incrível."

    Infelizmente para David, ele talvez não tenha tantas outras oportunidades para provar seu valor em Turim, já que os Bianconeri estão supostamente ansiosos para contratar pelo menos um atacante durante a janela de janeiro.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    VENCEDOR: Lens

    Apenas três equipes impediram o Paris Saint-Germain de vencer a Ligue 1 desde que o clube da capital passou a ser patrocinado pelo estado em 2011: Montpellier, Mônaco e Lille. Mas será que o Lens pode se tornar o quarto? Antes do início da temporada 2025/26, isso seria considerado uma loucura - e o senso comum sugere que o PSG acabará conquistando o quinto título consecutivo. Afinal, o brilhante elenco de Luis Enrique está apenas a um ponto do líder surpresa da Ligue 1, o Lens - e ainda restam 17 rodadas. No entanto, o Lens tem uma chance legítima de conquistar apenas seu segundo título da primeira divisão francesa - e o primeiro desde 1998.

    Para começar, os últimos oito times que chegaram na liderança ao fim da primeira metade da temporada acabaram vencendo a liga. Em segundo lugar, o Lens é a equipe em melhor forma na França no momento, tendo ampliado sua sequência de vitórias para sete jogos com uma vitória por 3 a 0 contra o Toulouse na sexta-feira, e leva uma séria ameaça de gol graças, em grande parte, a dois ex-jogadores da Premier League: Odsonne Edouard e Florian Thauvin.

    Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, a aptidão física tem sido um grande problema para o PSG nesta temporada, o que não é surpreendente dado o envolvimento deles na Mundial de Clubes de 2025, e enquanto seu principal objetivo será manter o troféu da Liga dos Campeões, o Lens pode se concentrar na Ligue 1, já que não têm compromissos em competições europeias.

    As probabilidades obviamente ainda estão contra o time de Pierre Sage, mas como o ex-presidente do clube apontou recentemente em entrevista ao L'Equipe, "Este time é um rolo compressor: eles defendem avançando e pressionam os adversários ao erro. Então, por que não sonhar em ser campeão?!"

  • FBL-FRA-CUP-BOURG-EN-BRESSE-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Roberto De Zerbi

    É justo dizer que o treinador do Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, não está indo para o confronto do Troféu dos Campeões, na quinta-feira, contra o Paris Saint-Germain com um estado de espírito positivo. O italiano esperava plenamente que sua equipe, que ocupa o terceiro lugar, mantivesse suas esperanças de título na Ligue 1 vivas ao vencer o Nantes em casa no domingo, mas o OM sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 no Velodrome após perder tanto Arthur Vermeeren quanto Bilal Nadir por cartões vermelhos.

    "O que posso fazer?", perguntou De Zerbi, visivelmente exasperado, na coletiva pós-jogo. "Se não podemos ver os sintomas antes, como podemos prever o futuro? Mas gostaria de entender por que, aqui em Marselha, experimentamos sistematicamente esses altos e baixos, essas montanhas-russas. Esta é minha 12ª temporada como treinador, mas hoje você tem que ser mais psicólogo do que treinador!

    "Por exemplo, Vermeeren teve uma semana ruim, então o chamei para meu escritório no sábado. Disse a ele que tinha confiança nele e que ia colocá-lo no jogo, mesmo que ele não tivesse treinado bem. Ele me agradeceu. Portanto, eu não esperava essa performance"

  • Celtic v Rangers - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    PERDEDOR: Celtic

    Martin O'Neill não poderia ter feito um trabalho melhor como técnico interino do Celtic. Além de garantir uma vaga na final da Copa da Liga Escocesa com uma vitória por 3 a 1 o Rangers, o norte-irlandês também eliminou o déficit de oito pontos dos Bhoys para os líderes da Liga Escocesa, o Hearts, com cinco vitórias consecutivas. No entanto, todo o bom trabalho de O'Neill foi completamente desfeito por seu sucessor, Wilfried Nancy.

    Desde que foi nomeado o novo técnico permanente do clube de Glasgow no dia 4 de dezembro, Nancy perdeu seis dos seus oito jogos no comando, incluindo uma humilhante derrota na final da Copa da Liga para o St Mirren, e uma devastadora derrota no derby para o Rangers. Como resultado, a atmosfera se tornou tóxica no Celtic Park, porque não é apenas Nancy que está na linha de fogo após um dos piores inícios de um treinador na história do futebol.

    Após a derrota por 3 a 1 para o Old Firm no sábado, houve gritos altos e prolongados de "Demitam a diretoria!" tanto dentro quanto fora do estádio, e o meio-campista Luke McCowan admitiu que os jogadores conseguem entender completamente a fúria dos torcedores.

    "Quando fomos tão mal assim?", o meio-campista perguntou. "Nunca fomos. Você está pedindo aos torcedores para reagirem a algo que estão vendo pela primeira vez, e nós como jogadores estamos sentindo pela primeira vez."

    Algo terá de ceder, então, e geralmente é o treinador que paga o preço por um desempenho tão ruim. O problema é que, demitir Nancy após pouco mais de um mês de contratá-lo apenas colocaria a diretoria em uma situação ainda mais desfavorável, deixando o presidente interino Brian Wilson em uma posição muito difícil. Nem mesmo O'Neill, que salvou o clube anteriormente, parece capaz de aliviar a tensão no Celtic Park neste momento.

