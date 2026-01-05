Arsenal dispara, e substituto de Kylian Mbappé se prova no Real Madrid: os vencedores e perdedores do fim de semana na Europa

Martin O'Neill não poderia ter feito um trabalho melhor como técnico interino do Celtic. Além de garantir uma vaga na final da Copa da Liga Escocesa com uma vitória por 3 a 1 o Rangers, o norte-irlandês também eliminou o déficit de oito pontos dos Bhoys para os líderes da Liga Escocesa, o Hearts, com cinco vitórias consecutivas. No entanto, todo o bom trabalho de O'Neill foi completamente desfeito por seu sucessor, Wilfried Nancy.
Desde que foi nomeado o novo técnico permanente do clube de Glasgow no dia 4 de dezembro, Nancy perdeu seis dos seus oito jogos no comando, incluindo uma humilhante derrota na final da Copa da Liga para o St Mirren, e uma devastadora derrota no derby para o Rangers. Como resultado, a atmosfera se tornou tóxica no Celtic Park, porque não é apenas Nancy que está na linha de fogo após um dos piores inícios de um treinador na história do futebol.
Após a derrota por 3 a 1 para o Old Firm no sábado, houve gritos altos e prolongados de "Demitam a diretoria!" tanto dentro quanto fora do estádio, e o meio-campista Luke McCowan admitiu que os jogadores conseguem entender completamente a fúria dos torcedores.
"Quando fomos tão mal assim?", o meio-campista perguntou. "Nunca fomos. Você está pedindo aos torcedores para reagirem a algo que estão vendo pela primeira vez, e nós como jogadores estamos sentindo pela primeira vez."
Algo terá de ceder, então, e geralmente é o treinador que paga o preço por um desempenho tão ruim. O problema é que, demitir Nancy após pouco mais de um mês de contratá-lo apenas colocaria a diretoria em uma situação ainda mais desfavorável, deixando o presidente interino Brian Wilson em uma posição muito difícil. Nem mesmo O'Neill, que salvou o clube anteriormente, parece capaz de aliviar a tensão no Celtic Park neste momento.