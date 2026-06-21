Arrogante e inútil... Crítica contundente ao desempenho de Ibrahimović na Copa do Mundo

O jornal italiano "Tuttosport" informou que Zlatan Ibrahimović — assessor do proprietário do Milan, Gerry Cardinale — foi alvo de críticas contundentes do jornal “New York Times”, que o descreveu como “arrogante” e também como “não estando preparado para essa função”, em relação ao seu desempenho na análise das partidas da Copa do Mundo de 2026 no canal “Fox”.

Isso ocorre em um momento em que cresce o descontentamento da torcida rossoneri com a ausência de uma estrutura administrativa clara no clube, um mês após as mudanças na alta direção do futebol do clube, das quais Ibrahimović não foi afetado.

O jornal americano publicou um editorial contundente, no qual afirmou: “Sem Zlatan Ibrahimović, os programas da Fox sobre a Copa do Mundo teriam sido melhores”, considerando que o ex-astro sueco não agregou o valor esperado e que parece não estar a par dos detalhes das equipes e dos jogadores, ao contrário do lendário Tom Brady, que precisou de uma temporada inteira para se tornar um comentarista e analista de primeira linha na Liga Americana de Futebol Americano.

Ela acrescentou que Ibrahimović poderia ser mais útil se se concentrasse na análise dos aspectos táticos e técnicos, em vez de comentários gerais, para demonstrar “sua inteligência e seu instinto”, que o destacaram como jogador.

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