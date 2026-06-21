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Arrogante e inútil... Crítica contundente ao desempenho de Ibrahimović na Copa do Mundo

Z. Ibrahimovic
Milan
Japão x Suécia
Japão
Suécia
Copa do Mundo
Suécia
Itália
Japão
EUA

Ibra no olho do furacão

O ex-jogador sueco Zlatan Ibrahimović tentou fugir do clima negativo que o cercava no Milan após a temporada fracassada, na qual os Rossoneri terminaram fora das vagas de classificação para a Liga dos Campeões, e acreditava ter conseguido isso com um novo trabalho: a análise das partidas da Copa do Mundo de 2026.

No entanto, logo surgiram comentários negativos sobre o desempenho de “Ibra” na análise das partidas, que, segundo jornais americanos, não acrescenta nada e não traz o retorno esperado, indicando que a lenda do futebol sueco carece das habilidades necessárias para esse tipo de trabalho técnico.

  • Arrogante e inútil

    O jornal italiano "Tuttosport" informou que Zlatan Ibrahimović — assessor do proprietário do Milan, Gerry Cardinale — foi alvo de críticas contundentes do jornal “New York Times”, que o descreveu como “arrogante” e também como “não estando preparado para essa função”, em relação ao seu desempenho na análise das partidas da Copa do Mundo de 2026 no canal “Fox”.

    Isso ocorre em um momento em que cresce o descontentamento da torcida rossoneri com a ausência de uma estrutura administrativa clara no clube, um mês após as mudanças na alta direção do futebol do clube, das quais Ibrahimović não foi afetado.

    O jornal americano publicou um editorial contundente, no qual afirmou: “Sem Zlatan Ibrahimović, os programas da Fox sobre a Copa do Mundo teriam sido melhores”, considerando que o ex-astro sueco não agregou o valor esperado e que parece não estar a par dos detalhes das equipes e dos jogadores, ao contrário do lendário Tom Brady, que precisou de uma temporada inteira para se tornar um comentarista e analista de primeira linha na Liga Americana de Futebol Americano.

    Ela acrescentou que Ibrahimović poderia ser mais útil se se concentrasse na análise dos aspectos táticos e técnicos, em vez de comentários gerais, para demonstrar “sua inteligência e seu instinto”, que o destacaram como jogador.

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    • Publicidade

  • No meio da tempestade... O fracasso do Milan continua

    As críticas não se limitam à mídia, já que o jornal italiano destacou que Ibrahimović está no centro de uma tempestade de indignação crescente por parte da torcida do Milan em relação ao papel que desempenha na nova estrutura administrativa, especialmente com a ausência contínua de um diretor esportivo no clube, em meio à frustração com a lentidão de Cardinali em preencher os cargos vagos.

    Essa crise surge após o fracasso na contratação de Marcos Croche (diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt), mantendo a disputa aberta entre Victor Pezzani, David Ozic e Ramón Planes, sem que nenhum deles esteja perto de assinar contrato.

    O Milan enfrenta uma grave crise, já que se tornou o único clube da Série A que não possui uma estrutura administrativa completa na área técnica, com a abertura do mercado de transferências se aproximando, em 29 de junho. Além disso, Kirovski (um dos possíveis candidatos) não possui a licença exigida pela Federação Italiana de Futebol para assumir oficialmente o cargo de diretor esportivo.

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