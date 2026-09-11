O início de temporada de Raphinha entrou diretamente para a história do Barcelona, depois que ele marcou nas cinco primeiras partidas do time catalão nesta temporada, num feito inédito na história do Blaugrana.

Em temporadas anteriores, dois atacantes conseguiram marcar nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Espanhol: César Rodríguez, na temporada 1950-1951, e Zlatan Ibrahimovic, na temporada 2009-2010.

Mas Raphinha disputou até agora apenas 4 rodadas de LaLiga, porque a quinta partida do Barça foi na Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha marcou em todas as partidas que o Barcelona disputou até agora, tendo balançado as redes duas vezes contra o Elche, uma vez contra o Athletic Bilbao, mais duas vezes contra o Rayo Vallecano, uma vez no estádio Mestalla diante do Valencia, e depois levou a série de gols para a competição europeia, ao marcar dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord.

O jornal Sport destacou que o jogador brasileiro começou a temporada com um nível muito superior ao que apresentou em temporadas anteriores, além de alcançar números de artilheiro que nunca havia atingido em toda a carreira, e seus números permitem-lhe agora comparar-se, não apenas com os melhores atacantes do Campeonato Espanhol, mas também com alguns dos artilheiros mais destacados da Europa e do mundo.

Raphinha marcou 8 gols nas primeiras 5 partidas oficiais do Barcelona: 6 gols no Campeonato Espanhol e dois gols em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa contra o Feyenoord, tendo disputado no total cerca de 390 minutos em campo, o que lhe dá uma média de um gol a cada 49 minutos, aproximadamente.

Essa série também lhe permitiu entrar para a história do clube e, até agora, nenhum jogador do Barcelona havia marcado nas primeiras 5 partidas de uma mesma temporada, distribuídas entre competições diferentes.

Antes da partida europeia, Raphinha já havia se tornado o sexto jogador na história do Barcelona a marcar nas primeiras 4 rodadas do Campeonato Espanhol, seguindo os passos de nomes como Kubala, César, Ibrahimovic, Cesc Fàbregas e Lionel Messi.

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