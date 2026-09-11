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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Arrancada goleadora impressionante: Raphinha supera Mbappé e Haaland

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Raphinha
K. Mbappe
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I. Toney
Espanha

Um gol a cada 49 minutos: Raphinha envergonha os grandes artilheiros da Europa

O início de temporada de Raphinha entrou diretamente para a história do Barcelona, depois que ele marcou nas cinco primeiras partidas do time catalão nesta temporada, num feito inédito na história do Blaugrana.

Em temporadas anteriores, dois atacantes conseguiram marcar nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Espanhol: César Rodríguez, na temporada 1950-1951, e Zlatan Ibrahimovic, na temporada 2009-2010. 

Mas Raphinha disputou até agora apenas 4 rodadas de LaLiga, porque a quinta partida do Barça foi na Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha marcou em todas as partidas que o Barcelona disputou até agora, tendo balançado as redes duas vezes contra o Elche, uma vez contra o Athletic Bilbao, mais duas vezes contra o Rayo Vallecano, uma vez no estádio Mestalla diante do Valencia, e depois levou a série de gols para a competição europeia, ao marcar dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord.

O jornal Sport destacou que o jogador brasileiro começou a temporada com um nível muito superior ao que apresentou em temporadas anteriores, além de alcançar números de artilheiro que nunca havia atingido em toda a carreira, e seus números permitem-lhe agora comparar-se, não apenas com os melhores atacantes do Campeonato Espanhol, mas também com alguns dos artilheiros mais destacados da Europa e do mundo.

Raphinha marcou 8 gols nas primeiras 5 partidas oficiais do Barcelona: 6 gols no Campeonato Espanhol e dois gols em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa contra o Feyenoord, tendo disputado no total cerca de 390 minutos em campo, o que lhe dá uma média de um gol a cada 49 minutos, aproximadamente.

Essa série também lhe permitiu entrar para a história do clube e, até agora, nenhum jogador do Barcelona havia marcado nas primeiras 5 partidas de uma mesma temporada, distribuídas entre competições diferentes. 

Antes da partida europeia, Raphinha já havia se tornado o sexto jogador na história do Barcelona a marcar nas primeiras 4 rodadas do Campeonato Espanhol, seguindo os passos de nomes como Kubala, César, Ibrahimovic, Cesc Fàbregas e Lionel Messi.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A superioridade sobre Mbappé e Haaland

    No Campeonato Espanhol, a superioridade estatística parece ainda mais evidente, já que Raphinha marcou 6 gols e deu uma assistência em 319 minutos, liderando atualmente a lista de artilheiros da competição. Ele também marcou sozinho mais de um terço dos 17 gols que o Barcelona fez nas primeiras 4 rodadas.

    Mas a comparação ultrapassa os limites do Campeonato Espanhol, pois, até agora, não há jogador que tenha marcado mais gols do que Raphinha nas cinco grandes ligas europeias. 

    O brasileiro lidera a lista com 6 gols, à frente de Donyell Malen, jogador da Roma, e de Sergio Camello, jogador do Rayo Vallecano, que marcaram 5 gols cada. 

    Já Kylian Mbappé, Fermín López e Lamine Yamal aparecem com 4 gols cada um no Campeonato Espanhol.

    E, se acrescentarmos a Liga dos Campeões da Europa, o número de Raphinha chega a 8 gols oficiais, enquanto Mbappé marcou 5 gols, depois de acrescentar à sua conta o seu primeiro gol europeu nesta temporada na partida entre Real Madrid e Inter de Milão.

    Entre os nomes mundiais de maior destaque também está Erling Haaland, que começou a temporada com força no Manchester City.

    Haaland marcou 5 gols nesta temporada, depois de fazer os dois gols de sua equipe diante do Porto na Liga dos Campeões da Europa, um índice excelente, mas que ainda é inferior ao que Raphinha vem alcançando até agora.

    E, se a comparação se estender para além da Europa, surge outro nome com números goleadores marcantes: Ivan Toney. O atacante do Al-Ahli saudita marcou 8 gols nas primeiras 6 rodadas do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

    Com isso, Toney iguala o número de gols de Raphinha, mas precisou de uma partida a mais e de 515 minutos de participação nos jogos do campeonato.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    7 de 8 gols sem contar pênaltis

    Raphinha não precisa de muito tempo para marcar, pois seus oito gols vieram em cinco partidas, e apenas um deles foi de pênalti.

    No Campeonato Espanhol, marcou seis gols em 319 minutos, a uma média de aproximadamente um gol a cada 53 minutos, e somando seus dois gols na Liga dos Campeões, a média cai para um gol a cada 49 minutos.

    A temporada ainda está no começo, e manter uma média semelhante por vários meses parece algo quase impossível, mas, após cinco partidas, a realidade é indiscutível: Raphinha marcou oito gols, faz um gol a cada 49 minutos e, no momento, marca a uma média superior à de Mbappé e Haaland, e praticamente à de qualquer atacante entre os grandes artilheiros das principais ligas europeias.

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