Arne Slot tem semana "para salvar trabalho" no Liverpool, e Reds consideram tentar a volta de Jurgen Klopp
Arne Slot está sob imensa pressão
Com a pesada derrota por 4 a 1 do Liverpool, em casa, para o PSV na Liga dos Campeões na quarta-feira, eles agora perderam nove dos últimos 12 jogos em todas as competições - um recorde negativo que não era quebrado há 71 anos. O ex-treinador do Feyenoord disse que, após os altos gastos de £ 400 milhões na última janela e com os jogadores que ele tem, essa sequência "não pode continuar". No entanto, a lenda do clube Jamie Carragher pensa que Slot pode ter apenas uma semana para salvar seu emprego, com o ex-defensor dizendo que os jogos contra West Ham, Sunderland e Leeds United na próxima semana decidirão seu destino.
Carragher escreveu no The Telegraph: "Arne Slot tem uma semana para salvar seu emprego. É difícil acreditar que essa frase está sendo escrita, mas os próximos três jogos do Liverpool são contra West Ham United, Sunderland e Leeds United. Qualquer coisa menos do que sete pontos tornará uma situação já inaceitável e insustentável. Não importa o quanto de boa vontade o treinador tenha, o Liverpool não pode sustentar a queda nos padrões testemunhada nos últimos três meses. Ninguém sabe melhor do que eu o quanto essa realidade está machucando todos os conectados ao meu antigo clube. O Liverpool não demite treinadores de bom grado, especialmente aqueles que trazem grande sucesso."
- Getty/Voetbalzone
Klopp de volta ao Liverpool?
De acordo com o The Sun, o Liverpool está considerando entrar em contato com Klopp sobre a possibilidade de gerenciar os atuais campeões ingleses até o final da temporada, caso Slot não consiga uma saída da sequência negativa. O alemão, que agora é Chefe Global de Futebol da Red Bull, seria visto como uma opção de curto prazo, com o treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sendo o principal alvo a longo prazo. O relatório acrescenta que ocorreram conversas entre os executivos do Liverpool sobre preocupações de que Slot tenha "perdido o controle no vestiário", com a diretoria potencialmente aguardando até o novo ano para ver se ele pode reverter o declínio do clube. Isso ocorre pouco depois de o jornalista alemão Michael Reif ter afirmado que o Liverpool não está apenas uma "confusão", mas que foi "praticamente queimado até o chão", enquanto alerta que Slot deve "ficar atento" a um possível retorno de Klopp.
Slot fala sobre futuro no Liverpool
Após a goleada do PSV, Slot disse que conversou com os donos do clube sobre seu futuro no Liverpool. O holandês prometeu lutar, dizendo que seu emprego está seguro por enquanto.
Ele disse aos repórteres na quinta-feira: "Tivemos as mesmas conversas que tivemos desde que cheguei aqui. Nós lutamos. Tentamos melhorar, mas as conversas têm sido as mesmas pelos últimos um ano e meio."
Quando perguntado sobre o que ele pode mudar para interromper a terrível sequência de resultados, Slot acrescentou: "Isso não é tão fácil de dizer. É normal refletir sobre um jogo com as decisões que você tomou. Talvez você faça um pouco mais se perder. No final das contas, é sobre fazer o que este clube representa. Continuar lutando, não importa quão difícil seja. Seria bom se nos recompensássemos nos momentos em que jogamos bem. As pessoas estão focadas nas partes em que não jogamos bem, mas existem grandes partes em que jogamos bem."
- Getty Images Sport
Liverpool de Slot enfrenta jogos decisivos
A péssima sequência de resultados do Liverpool fez com que eles caíssem para o 12º lugar na Premier League, poucos meses depois de se sagrarem campeões. Agora, eles estão 11 pontos atrás do Arsenal, o líder, após 12 jogos e, considerando seu desempenho atual, as coisas podem piorar ainda mais. A viagem de domingo para West Ham parece desafiadora, especialmente porque os Hammers conquistaram sete pontos em suas últimas três partidas. Além disso, os Reds perderam seis dos últimos sete jogos da liga, mas as partidas contra West Ham, Sunderland e Leeds, ameaçado pelo rebaixamento, são uma boa oportunidade para mudar sua sorte.