Arne Slot tem semana "para salvar trabalho" no Liverpool, e Reds consideram tentar a volta de Jurgen Klopp

Com a pesada derrota por 4 a 1 do Liverpool, em casa, para o PSV na Liga dos Campeões na quarta-feira, eles agora perderam nove dos últimos 12 jogos em todas as competições - um recorde negativo que não era quebrado há 71 anos. O ex-treinador do Feyenoord disse que, após os altos gastos de £ 400 milhões na última janela e com os jogadores que ele tem, essa sequência "não pode continuar". No entanto, a lenda do clube Jamie Carragher pensa que Slot pode ter apenas uma semana para salvar seu emprego, com o ex-defensor dizendo que os jogos contra West Ham, Sunderland e Leeds United na próxima semana decidirão seu destino.

Carragher escreveu no The Telegraph: "Arne Slot tem uma semana para salvar seu emprego. É difícil acreditar que essa frase está sendo escrita, mas os próximos três jogos do Liverpool são contra West Ham United, Sunderland e Leeds United. Qualquer coisa menos do que sete pontos tornará uma situação já inaceitável e insustentável. Não importa o quanto de boa vontade o treinador tenha, o Liverpool não pode sustentar a queda nos padrões testemunhada nos últimos três meses. Ninguém sabe melhor do que eu o quanto essa realidade está machucando todos os conectados ao meu antigo clube. O Liverpool não demite treinadores de bom grado, especialmente aqueles que trazem grande sucesso."