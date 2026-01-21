Arne Slot não vai se segurar no cargo se não melhorar o nível do Liverpool rápido após perder a torcida

Houve pelo menos alguns momentos empolgantes no sábado. Florian Wirtz, por exemplo, foi mais uma vez um deleite para os olhos e agora está desmentindo aqueles que o descartaram após um início lento em sua trajetória no Anfield. O gol com o qual abriu o placar foi uma demonstração enfática de sua crescente autoconfiança.

Houve momentos, durante aqueles difíceis primeiros meses, em que Wirtz parecia quase relutante em chutar. Agora, porém, ele marcou quatro gols em seus últimos seis jogos em todas as competições, e sua crescente influência no ataque do Liverpool foi ainda mais enfatizada pelo fato de nenhum jogador ter feito mais passes para o terço final do campo (60) contra o Burnley. Foi também uma grande pena que Cody Gakpo não tenha conseguido converter após uma exibição emocionante da visão de jogo e da agilidade de Wirtz em uma área lotada.

"A conexão com os companheiros de equipe está muito boa agora – nos entendemos melhor em campo", disse o jogador da seleção alemã. "Isso me dá mais confiança e torna o jogo mais divertido. Estou me sentindo bem em campo." E isso fica evidente não só em suas atuações, mas também em seu comportamento geral. Parece que o peso da taxa de transferência finalmente foi aliviado.