Arne Slot não vai se segurar no cargo se não melhorar o nível do Liverpool rápido após perder a torcida

Fora do mundo sempre tóxico das redes sociais, você não encontrará nenhum torcedor do Liverpool que realmente queira ver Slot demitido. Eles ainda querem vê-lo ter sucesso, pois existe um carinho genuíno pelo holandês, ligado não apenas ao título conquistado na temporada passada, mas também à maneira digna com que ele lidou com um verão verdadeiramente traumático para o clube.
Há também o reconhecimento de que ele recebeu uma mão ruim. Slot, lembre-se, é deliberadamente intitulado "técnico" do Liverpool - não "gestor", o que significa que ele não é responsável pela sua equipe estar carente de zagueiros. No entanto, embora o scout de transferências do Liverpool possa ter errado em suas prioridades, o time está parecendo muito aquém do potencial que possui - e isso é culpa de Slot.
Em nenhum momento desta temporada parece que ele encontrou o equilíbrio certo para sua equipe. No início da campanha, o time se envolveu em muitos jogos caóticos. Agora, os torcedores estão sendo submetidos a empates tediosos semanalmente – e o preocupante é que Slot não parece estar nem perto de recuperar sua fórmula vencedora. Neste momento, ele não tem outra escolha a não ser colocar Mohamed Salah de volta no time titular para o confronto de quarta-feira contra o Olympique de Marseille, pela Liga dos Campeões.
A relação entre os dois pode ainda estar tensa, mas, neste momento, Slot precisa mais de Salah do que Salah precisa de Slot, porque o Liverpool simplesmente não tem goleadores suficientes no elenco para poder deixar seu maior artilheiro no banco. A inclusão de Salah pode criar problemas em termos de pressão alta, mas cabe a Slot resolvê-los para salvar a temporada do Liverpool e seu emprego.
Ele ainda tem algum crédito, claro, mas está se esgotando rapidamente, porque os torcedores não estão apenas frustrados, estão perdendo a fé. Eles precisam de algo a que se agarrar – e se não for uma boa campanha na copa, precisa ser uma prova concreta de que a próxima temporada será melhor.
Nesse contexto, a situação em Anfield não se resume mais apenas aos resultados. A menos que o desempenho também melhore, as vaias se tornarão tão altas que nem Slot nem seus empregadores poderão ignorá-las.