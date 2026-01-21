+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Arne Slot não vai se segurar no cargo se não melhorar o nível do Liverpool rápido após perder a torcida

As vaias que saudaram o apito final em Anfield no sábado foram altas e claras – embora não para Arne Slot. "Na minha cabeça", disse o técnico do Liverpool, "não foi uma vaia". E talvez ele esteja certo. Talvez os torcedores visitantes estivessem dizendo "Buu-urnley"?! Claro, não é hora para referências desajeitadas ou piadas bobas. A situação no Liverpool é inegavelmente absurda (já houve uma sequência de 12 jogos invictos tão mal recebida?!), mas não é motivo de riso para os torcedores

Entrar em Anfield está difícil hoje em dia, mas ver o time de Slot sofrer para furar defesas fechadas está se provando ainda mais difícil e, como as vaias deixaram claro, uma parcela significativa da torcida não está mais disposta a ficar em silêncio. 

Eles querem despertar os Reds de seu torpor, porque o time que conquistou o título no ano passado está caminhando sonâmbulo para uma temporada sem troféus - e se Sloth não fizer algo a respeito em breve, as vaias eventualmente darão lugar a pedidos de troca de treinador.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Algo está completamente errado"

    Para ser justo com Slot, ele pelo menos reconheceu a frustração dos torcedores da casa com o empate em 1 a 1 com o Burnley - e insistiu que esse era um sentimento compartilhado não apenas por ele, mas por todos os seus jogadores.

    "Temos que dar crédito a eles pela forma como se defenderam", disse o holandês aos repórteres em sua coletiva de imprensa pós-jogo. "Eles tiraram bolas em cima da linha e fizeram tudo o que se espera de um técnico do Burnley. Os jogadores deles tentaram de tudo para nos impedir de marcar. Mas se nós, do Liverpool, não ficarmos mais decepcionados com um empate em casa contra o Burnley, então algo está completamente errado."

    No entanto, isso já é óbvio há algum tempo.

    Veja o Liverpool na Premier League e mais!Assine já!

    • Publicidade
  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    "O tédio começou a me dominar"

    O Liverpool tem sorte de estar em quarto lugar na Premier League, visto que venceu apenas cinco dos seus últimos 17 jogos. É uma sequência desastrosa de resultados que tem gerado comparações com a infame passagem de Roy Hodgson como treinador – e não apenas pela patética pontuação (21 de 51 pontos possíveis).

    Existem também semelhanças inegáveis no estilo de jogo lento, que está seriamente testando a paciência dos torcedores.

    Como escreveu o ex-meio-campista Jan Molby em sua coluna mais recente: "Continuo me fazendo a mesma pergunta toda semana. Qual é o próximo passo? O que está sendo construído aqui? Parte disso é, sem dúvida, resquício dos anos de [Jurgen] Klopp. Por quase uma década, intensidade e caos foram a nossa identidade. Mesmo nos dias ruins, éramos empolgantes." 

    "Agora, o tédio começou a me dominar, e eu nunca pensei que diria isso sobre assistir ao Liverpool. Tenho me sentido meio desligado durante as partidas, e isso diz tudo."

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Wirtz provando seu valor

    Houve pelo menos alguns momentos empolgantes no sábado. Florian Wirtz, por exemplo, foi mais uma vez um deleite para os olhos e agora está desmentindo aqueles que o descartaram após um início lento em sua trajetória no Anfield. O gol com o qual abriu o placar foi uma demonstração enfática de sua crescente autoconfiança. 

    Houve momentos, durante aqueles difíceis primeiros meses, em que Wirtz parecia quase relutante em chutar. Agora, porém, ele marcou quatro gols em seus últimos seis jogos em todas as competições, e sua crescente influência no ataque do Liverpool foi ainda mais enfatizada pelo fato de nenhum jogador ter feito mais passes para o terço final do campo (60) contra o Burnley. Foi também uma grande pena que Cody Gakpo não tenha conseguido converter após uma exibição emocionante da visão de jogo e da agilidade de Wirtz em uma área lotada.

    "A conexão com os companheiros de equipe está muito boa agora – nos entendemos melhor em campo", disse o jogador da seleção alemã. "Isso me dá mais confiança e torna o jogo mais divertido. Estou me sentindo bem em campo." E isso fica evidente não só em suas atuações, mas também em seu comportamento geral. Parece que o peso da taxa de transferência finalmente foi aliviado.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Laterais se adaptando

    Os outros companheiros de Wirtz no início da temporada, Milos Kerkez e Jeremie Frimpong, também mostraram simultaneamente, possivelmente pela primeira vez nesta temporada, o tipo de estrago que podem causar quando escalados em qualquer um dos lados da linha defensiva.

    Os dois laterais, com sua mentalidade extremamente ofensiva, criaram impressionantes 10 chances de gol entre eles, e foi particularmente animador ver o tão criticado Kerkez finalmente começar a demonstrar o dinamismo que convenceu o Liverpool a contratá-lo do Bournemouth no verão passado. Neutralizar Bukayo Saka no empate em 0 a 0 contra o Arsenal na semana passada, sem surpresas, fez maravilhas por sua moral.

    No entanto, embora os jogadores estejam certamente melhorando individualmente, o mesmo não se pode dizer da equipe de Slot.

  • Fulham v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ciclo vicioso de insegurança

    Após o quarto empate consecutivo do Liverpool na Premier League, Slot argumentou que os resultados recentes não refletem "o desenvolvimento da equipe". Mas não há como enganar os torcedores.

    Havia um consenso de que Slot precisava reforçar a defesa, principalmente fora de casa, após nove derrotas em 12 jogos em todas as competições entre 27 de setembro e 26 de novembro. No entanto, o Liverpool perdeu pontos em Anfield contra todos os times recém-promovidos à Premier League nas últimas seis semanas, enquanto, ao mesmo tempo, venceu o lanterna Wolves por uma margem mínima.

    Nesse sentido, não houve nada de remotamente surpreendente no fato de os Reds terem permitido que o Burnley conquistasse um empate em Anfield no sábado. Foi tão previsível quanto os padrões de jogo do Liverpool - ou Gakpo cortando para dentro para chutar com o pé direito.

    Havia também um ar de inevitabilidade no gol de empate do Burnley, porque quanto mais os jogos do Liverpool se prolongam, mais nervosos ficam os jogadores e, consequentemente, os torcedores, criando assim um ciclo vicioso de insegurança. O resultado final é que as partidas deixam de ser apreciadas e passam a ser suportadas – e isso só pode durar até certo ponto.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    O equilíbrio ainda não está correto

    Fora do mundo sempre tóxico das redes sociais, você não encontrará nenhum torcedor do Liverpool que realmente queira ver Slot demitido. Eles ainda querem vê-lo ter sucesso, pois existe um carinho genuíno pelo holandês, ligado não apenas ao título conquistado na temporada passada, mas também à maneira digna com que ele lidou com um verão verdadeiramente traumático para o clube.

    Há também o reconhecimento de que ele recebeu uma mão ruim. Slot, lembre-se, é deliberadamente intitulado "técnico" do Liverpool - não "gestor", o que significa que ele não é responsável pela sua equipe estar carente de zagueiros. No entanto, embora o scout de transferências do Liverpool possa ter errado em suas prioridades, o time está parecendo muito aquém do potencial que possui - e isso é culpa de Slot.

    Em nenhum momento desta temporada parece que ele encontrou o equilíbrio certo para sua equipe. No início da campanha, o time se envolveu em muitos jogos caóticos. Agora, os torcedores estão sendo submetidos a empates tediosos semanalmente – e o preocupante é que Slot não parece estar nem perto de recuperar sua fórmula vencedora. Neste momento, ele não tem outra escolha a não ser colocar Mohamed Salah de volta no time titular para o confronto de quarta-feira contra o Olympique de Marseille, pela Liga dos Campeões. 

    A relação entre os dois pode ainda estar tensa, mas, neste momento, Slot precisa mais de Salah do que Salah precisa de Slot, porque o Liverpool simplesmente não tem goleadores suficientes no elenco para poder deixar seu maior artilheiro no banco. A inclusão de Salah pode criar problemas em termos de pressão alta, mas cabe a Slot resolvê-los para salvar a temporada do Liverpool e seu emprego.

    Ele ainda tem algum crédito, claro, mas está se esgotando rapidamente, porque os torcedores não estão apenas frustrados, estão perdendo a fé. Eles precisam de algo a que se agarrar – e se não for uma boa campanha na copa, precisa ser uma prova concreta de que a próxima temporada será melhor.

    Nesse contexto, a situação em Anfield não se resume mais apenas aos resultados. A menos que o desempenho também melhore, as vaias se tornarão tão altas que nem Slot nem seus empregadores poderão ignorá-las.

Liga dos Campeões
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0