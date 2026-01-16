Arne Slot na fogueira! Xabi Alonso vira sombra pesada para técnico do Liverpool em temporada inconstante

"Não acho que se deva fazer isso num jogo da Copa da Inglaterra ou da Copa da Liga, em um amistoso ou mesmo em um treino", disse Slot sobre a falha de calcanhar de Szoboszlai dentro da sua própria pequena área. "Foi uma escolha estranha e tenho a minha opinião sobre isso, mas prefiro guardá-la para mim e falar sobre isso com o Dom."

Como consequência da estupidez de Szoboszlai, o que parecia uma tarefa simples se transformou em mais um teste minucioso das deficiências defensivas do Liverpool e de sua capacidade de superar defesas fechadas – um teste que eles mal conseguiram passar graças à entrada de Florian Wirtz e Hugo Ekitike no segundo tempo, dois jogadores contratados no início da temporada por mais de 170 milhões de libras (1,2 bilhão de reais).

O placar final de 4 a 1, sem dúvida, favoreceu os Reds e não fez absolutamente nada para diminuir o crescente ceticismo em torno de Slot. Na verdade, ele só será ainda mais questionado daqui até o final da temporada, já que apenas algumas horas antes da mais recente atuação ruim do Liverpool, o homem que muitos torcedores queriam ver suceder Jurgen Klopp como técnico voltou a estar disponível...