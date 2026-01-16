+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arne Slot Xabi Alonso GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Arne Slot na fogueira! Xabi Alonso vira sombra pesada para técnico do Liverpool em temporada inconstante

Arne Slot não tem um minuto de paz. O jogo em casa contra o Barnsley, pela Copa da Inglaterra, deveria ter sido uma noite tranquila para o pressionado técnico do Liverpool. Mas Dominik Szoboszlai tinha outros planos. Depois de abrir o placar com um chute potente de longa distância e Jeremie Frimpong marcar seu primeiro gol em Anfield com uma finalização igualmente enfática, o húngaro deu de presente o gol do adversário da terceira divisão pouco antes do intervalo, com um dos erros mais inexplicáveis ​​que você já viu em um campo de futebol

"Não acho que se deva fazer isso num jogo da Copa da Inglaterra ou da Copa da Liga, em um amistoso ou mesmo em um treino", disse Slot sobre a falha de calcanhar de Szoboszlai dentro da sua própria pequena área. "Foi uma escolha estranha e tenho a minha opinião sobre isso, mas prefiro guardá-la para mim e falar sobre isso com o Dom."

Como consequência da estupidez de Szoboszlai, o que parecia uma tarefa simples se transformou em mais um teste minucioso das deficiências defensivas do Liverpool e de sua capacidade de superar defesas fechadas – um teste que eles mal conseguiram passar graças à entrada de Florian Wirtz e Hugo Ekitike no segundo tempo, dois jogadores contratados no início da temporada por mais de 170 milhões de libras (1,2 bilhão de reais).

O placar final de 4 a 1, sem dúvida, favoreceu os Reds e não fez absolutamente nada para diminuir o crescente ceticismo em torno de Slot. Na verdade, ele só será ainda mais questionado daqui até o final da temporada, já que apenas algumas horas antes da mais recente atuação ruim do Liverpool, o homem que muitos torcedores queriam ver suceder Jurgen Klopp como técnico voltou a estar disponível...
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-LEVERKUSENAFP

    O treinador que todos queriam

    Quando Klopp anunciou de forma dramática que deixaria o Liverpool ao final da temporada 2023/24, a expectativa era de que Xabi Alonso o substituísse. O espanhol havia tido um início de carreira impressionante como treinador e estava pouco mais da metade de uma campanha invicta e com a conquista de dois títulos na Alemanha com o Bayer Leverkusen.

    Como resultado, o nome de Alonso era o mais cobiçado no mercado de treinadores. Quase todos os clubes de elite da Europa o queriam, especialmente aqueles que ele também havia representado como jogador: Liverpool, Bayern de Munique e Real Madrid. 

    No entanto, Alonso deixou claro imediatamente que não estava pronto para deixar o Leverkusen, o que o excluiu da disputa pelas vagas iminentes em Merseyside e em Munique, e ele acabou decidindo ficar mais um ano na BayArena antes de aceitar a oportunidade de preencher a lacuna deixada por Carlo Ancelotti no Bernabéu em maio passado. 

    A essa altura, porém, ninguém no Liverpool sentia falta de um dos meio-campistas mais elegantes que já atuaram em Anfield. Durante uma temporada de estreia sensacional, que incluiu uma fantástica goleada de 4 a 0 sobre o Leverkusen de Alonso na Liga dos Campeões, Slot fez com que suceder um verdadeiro ícone como Klopp parecesse mais fácil do que qualquer um poderia imaginar. O 20º título da liga inglesa do Liverpool foi conquistado com quatro rodadas de antecedência e, dois dias depois de Alonso ser oficialmente apresentado como o novo técnico do Real Madrid, Slot foi eleito o melhor técnico da temporada da Premier League.

    Muita coisa mudou nesse meio tempo.

  • Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vítima do poder dos jogadores

    Menos de oito meses depois de o Real Madrid ter saudado o regresso de "um dos melhores treinadores do mundo", o clube revelou que se despediu de Alonso "em comum acordo" . No entanto, não havia nada de mútuo nisso. Alonso tinha sido despedido devido à pressão dos jogadores – e a sua demissão já se anunciava há algum tempo. 

    Vinicius Jr tornou pública sua insatisfação com o sucessor de Ancelotti durante o primeiro Clásico da temporada, mas outras figuras-chave no vestiário do Real estavam igualmente frustradas com as exigências e comportamento do espanhol, tornando sua saída prematura inevitável, já que o presidente do clube, Florentino Perez, sempre deu mais importância aos jogadores do que aos treinadores. 

    Nesse sentido, a reputação de Alonso como um dos jovens treinadores mais empolgantes e inovadores do futebol atual dificilmente será afetada de forma significativa por sua saída do Real Madrid – e certamente não aos olhos dos torcedores do Liverpool, que o adoravam como jogador e o cobiçavam como treinador.

    Mesmo quando os rumores de descontentamento no vestiário do Real Madrid começaram a surgir, falava-se que o treinador de 44 anos seria recebido de braços abertos em Anfield – principalmente porque Slot parecia totalmente incapaz de reverter a pior sequência de resultados do Liverpool desde 1954. De fato, o ex-técnico do Feyenoord teve sorte de Alonso não estar disponível enquanto os Reds sofriam sua nona derrota em 12 jogos, contra o Nottingham Forest, em 22 de novembro. 

    É claro que os resultados dos Reds melhoraram desde então, mas o desempenho em campo não.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Ainda em busca de respostas

    A vitória sobre o Barnsley estendeu a sequência invicta do Liverpool para 11 jogos em todas as competições. No entanto, os Reds ainda jogam mal, sem fluidez ou aprofundamento em seu futebol. Encontrar um caminho através ou ao redor de defesas recuadas continua sendo uma verdadeira dificuldade – e é por isso que empataram cinco dos seus últimos nove jogos na Premier League.

    O Liverpool foi justamente elogiado por ter conquistado um ponto no Emirates na semana passada, principalmente por ter dominado a maior parte do segundo tempo contra o líder da Premier League. No entanto, embora os Reds tenham tido bastante posse de bola contra o Arsenal, mais uma vez não conseguiram aproveitar as oportunidades – e por isso não conseguiram diminuir a vergonhosa diferença de 14 pontos entre as duas equipes.

    Consequentemente, Slot ficou "um pouco surpreso" com a reação positiva ao tipo de exibição que anteriormente só havia provocado negatividade.

    "Quando temos 60% ou 70% de posse de bola contra outros times, as pessoas acham isso entediante, mas agora é uma 'boa atuação'", disse Slot durante sua coletiva de imprensa pós-jogo no norte de Londres. "Quase não criamos chances, mas é assim que estamos agora. Podemos dominar a posse de bola, sabemos como construir jogadas, mas obviamente temos dificuldades em alguns aspectos."

    "As bolas paradas são um exemplo, mas encontrar o passe certo e a execução correta no último terço do campo é algo que ainda não está no nível de algumas outras equipes. E é por isso que estamos trabalhando todos os dias para melhorar."

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    "Não houve chances suficientes"

    O Liverpool ao menos mostrou mais poder ofensivo na segunda-feira, mas apenas porque o Barnsley começou a acreditar que poderia virar o jogo no segundo tempo, deixando assim mais espaço para os craques Wirtz e Ekitike explorarem nos minutos finais. Também foi significativo que o gol que abriu o placar para o time da casa não tenha vindo de uma jogada de passes precisos, mas de um chute de longa distância sem muita convicção.

    Para crédito de Slot, ele foi mais uma vez honesto o suficiente para admitir que o jogo geral do Liverpool deixou muito a desejar.

    "Fiquei feliz com os gols que marcamos", disse o técnico de 47 anos à TNT Sports. "Foram belos gols. Mas acho que o jogo ficou equilibrado por muito tempo, porque com 2 a 0 e depois sofrendo um gol, ficou difícil até os cinco ou dez minutos finais. Então, sim, bons gols, mas não tivemos chances suficientes, considerando a posse de bola que tivemos."

    E a natureza recorrente dos problemas do Liverpool não reflete bem no técnico.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Contratações começando a brilhar

    Há, sem dúvida, alguns motivos para otimismo, principalmente devido às novas contratações, quase todas começando a se adaptar.

    Wirtz pode ter desperdiçado uma chance contra o Barnsley, mas seu gol seguinte no ângulo significa que ele já balançou as redes três vezes em suas últimas cinco partidas, e vê-lo jogando em conjunto com Ekitike criando oportunidades de gol é, sem dúvida, um bom presságio para o futuro. Não é exagero dizer que a dupla pode se tornar uma das mais devastadoras da Premier League.

    É claro que outra antiga estrela da Bundesliga também está começando a se firmar em Anfield, com o Liverpool agora desfrutando dos benefícios de ter um Frimpong em plena forma correndo para cima e para baixo pelo lado direito.

    Talvez o mais animador de tudo seja que Milos Kerkez teve sua melhor atuação da temporada contra Bukayo Saka na semana passada, o que deve fazer maravilhas pela confiança de um jogador que parecia completamente perdido durante os primeiros meses da temporada.

    Ainda assim, embora haja sinais claros de que os reforços mais recentes estejam finalmente prontos para fazer sentir a sua presença em Anfield, Slot ainda tem muitos outros problemas para resolver.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    Nenhuma evidência de evolução

    A forma física e o desempenho individual de jogadores importantes como Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo continuam sendo motivo de preocupação. A lesão que encerrou a temporada de Conor Bradley em um momento extremamente inoportuno significa que provavelmente veremos Szoboszlai e Curtis Jones improvisados na lateral direita em diversas outras ocasiões nesta temporada. Além disso, a relação de Slot com Mohamed Salah ainda precisa de mais atenção para que o egípcio recupere sua melhor forma.

    No entanto, o maior problema no momento é a falta geral de coesão e consistência. Como Slot admitiu abertamente, o Liverpool simplesmente não está apresentando atuações convincentes nesta temporada, e há dois motivos óbvios para isso: uma preocupante falta de urgência e intensidade, e deficiências nas bolas paradas em ambas as áreas.

    Talvez o mais preocupante de tudo, porém, seja o fato de ainda não termos visto padrões de jogo claros nesta temporada, ilustrações vívidas do que exatamente o técnico está tentando fazer com seu time campeão. Slot afirma que, embora não tenha mudado seu estilo, outras equipes o fizeram, empregando blocos baixos e lançamentos longos para superar a pressão do Liverpool e, ao mesmo tempo, neutralizar seu poder ofensivo.

    Obviamente, foi investido um enorme montante para adicionar novas dimensões à equipe de Slot, tornando-a mais imprevisível e, consequentemente, mais difícil de ser parada. No entanto, em grande parte, o resultado foi um futebol mais difícil de assistir. Os próximos meses são, portanto, cruciais para o holandês, pois, com o fim do campeonato, o desempenho em campo se tornou tão importante quanto os pontos conquistados, da perspectiva dos torcedores.

    Além de almejarem boas campanhas nas copas, os torcedores, famosos por sua paciência, querem ver evidências de evolução, provas de que o time estará em condições de reconquistar o título na próxima temporada. Nesse cenário, eles aceitariam resultados mais irregulares no segundo turno. 

    O que eles não vão tolerar, no entanto, é mais futebol entediante - especialmente agora que a opção mais empolgante para substituí-lo está de volta ao mercado.

