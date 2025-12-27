Arne Slot faz homenagem a Diogo Jota antes de encontro entre Liverpool e Wolverhampton
- AFP
Jota defendeu Wolves e Liverpool
O mundo do futebol ficou em choque com a morte de Diogo Jota e André Silva no início do ano. Os dois se envolveram em um grave acidente de carro em Zamora, na Espanha, quando viajavam para pegar uma balsa em Santander, com destino à Inglaterra. Jota se reapresentaria ao Liverpool para a pré-temporada, após médicos recomendarem que ele evitasse voos em razão de uma cirurgia recente.
Durante uma ultrapassagem, o pneu da Lamborghini em que estavam estourou, fazendo com que os irmãos perdessem o controle do veículo. A partida deste sábado entre Liverpool e Wolves marca o primeiro encontro entre as equipes desde a tragédia.
Diogo Jota chegou ao Wolves em 2017, emprestado pelo Atlético de Madrid, e teve o contrato comprado em definitivo um ano depois. Em 2020, foi contratado pelo Liverpool, clube pelo qual conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra (FA Cup) e a Copa da Liga Inglesa (EFL Cup).
Antes do duelo em Anfield, Arne Slot refletiu sobre o último ano e admitiu que o reencontro entre os clubes desperta “uma montanha-russa de emoções”.
A homenagem de Arne Slot a Diogo Jota
“Refletir sobre tudo o que aconteceu nos últimos 12 meses desperta uma verdadeira montanha-russa de emoções, mas é normal, nesta época do ano, olhar para trás e relembrar o que vivemos”, escreveu Slot.
“Isso me leva, especialmente, a pensar na família de Diogo Jota, que viverá o primeiro Natal sem ele. Não cabe a mim dizer onde eles devem buscar conforto — se é que isso é possível —, mas espero que o amor e o carinho que Diogo ainda desperta possam trazer algum alento.”
“O sentimento de perda será ainda mais forte no sábado, já que será a primeira vez que seus dois clubes ingleses se enfrentarão desde sua morte. Assim como nós, o Wolves foi profundamente afetado pela perda de um jogador e de uma pessoa tão especial. Meus pensamentos também seguem com eles.”
Segundo informações da imprensa inglesa, os dois filhos de Jota entrarão em campo acompanhando os mascotes na partida da Premier League em Anfield.
- Getty Images Sport
“Nossos pensamentos seguem com a família de Diogo e André”
Capitão do Liverpool, Virgil van Dijk também se manifestou antes do confronto e pediu que o clube encerre o ano de forma positiva. Embora o Liverpool tenha conquistado o título da Premier League na temporada passada, o desempenho defensivo nesta campanha ficou abaixo do esperado, com o time iniciando a rodada 10 pontos atrás do líder.
“Este sábado marca nosso último jogo de 2025 e, ao refletir sobre o ano, houve uma grande mistura de emoções para todos no clube”, escreveu Van Dijk.
“Houve momentos incríveis, sem dúvida. Conquistar a Premier League em abril foi algo especial. Erguer aquele troféu diante de vocês, em Anfield, é uma memória que jamais esquecerei. Foi um esforço coletivo e uma recompensa merecida por uma temporada de muito trabalho, dentro e fora de campo.”
Assim como Slot, o zagueiro holandês também homenageou Diogo Jota e André Silva:
“Pouco depois, vivemos o momento mais devastador. A perda de Diogo Jota e de seu irmão André Silva, em julho, foi algo para o qual ninguém poderia estar preparado, e algo que ainda estamos aprendendo a lidar.”
“Nossos pensamentos seguem, como sempre, com a família de Diogo e André. Eles nunca, jamais serão esquecidos, e carregaremos sua memória para sempre.”
Momento recente do Liverpool
A defesa do título inglês tem sido decepcionante para o Liverpool, mas o time chega embalado para enfrentar o Wolves. Os Reds venceram os últimos três jogos em todas as competições: bateram a Inter de Milão por 1 a 0 na Liga dos Campeões e, em seguida, superaram Brighton e Tottenham pela Premier League.
A expectativa é de ampliar a sequência positiva diante de um Wolves que vive situação delicada: apenas dois pontos conquistados nas primeiras 17 rodadas do campeonato e uma sequência de 10 derrotas consecutivas na liga.