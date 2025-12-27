Arne Slot faz homenagem a Diogo Jota antes de encontro entre Liverpool e Wolverhampton

O mundo do futebol ficou em choque com a morte de Diogo Jota e André Silva no início do ano. Os dois se envolveram em um grave acidente de carro em Zamora, na Espanha, quando viajavam para pegar uma balsa em Santander, com destino à Inglaterra. Jota se reapresentaria ao Liverpool para a pré-temporada, após médicos recomendarem que ele evitasse voos em razão de uma cirurgia recente.

Durante uma ultrapassagem, o pneu da Lamborghini em que estavam estourou, fazendo com que os irmãos perdessem o controle do veículo. A partida deste sábado entre Liverpool e Wolves marca o primeiro encontro entre as equipes desde a tragédia.

Diogo Jota chegou ao Wolves em 2017, emprestado pelo Atlético de Madrid, e teve o contrato comprado em definitivo um ano depois. Em 2020, foi contratado pelo Liverpool, clube pelo qual conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra (FA Cup) e a Copa da Liga Inglesa (EFL Cup).

Antes do duelo em Anfield, Arne Slot refletiu sobre o último ano e admitiu que o reencontro entre os clubes desperta “uma montanha-russa de emoções”.