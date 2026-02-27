Goal.com
Chris Burton

Traduzido por

Arne Slot defende Mohamed Salah com crítica brutal aos atacantes do Liverpool Hugo Ekitike e Cody Gakpo

O técnico do Liverpool, Arne Slot, procurou defender Mohamed Salah das críticas ao seu desempenho recente, com o holandês a salientar que Hugo Ekitike e Cody Gakpo também não têm sido muito produtivos ultimamente. Os Reds esperam ver o seu ataque recuperar o brilho nas competições nacionais e europeias, com a fase decisiva de mais uma campanha emocionante a aproximar-se.

    Quando foi a última vez que Salah marcou um gol na Premier League?

    O astro egípcio Salah marcou 34 gols pelo Liverpool em todas as competições na última temporada, ajudando a conquistar o título da Premier League, além dos prêmios de Jogador do Ano da PFA e Chuteira de Ouro. Foi acordada uma extensão de dois anos em seu contrato, até 2027.

    A temporada 2025-26 tem sido difícil para todos os envolvidos em Anfield, com surpreendentes dificuldades para manter a consistência — após uma onda de gastos recordes —, levando a perguntas incômodas para aqueles dentro e fora do campo.

    Salah enfrentou muitas delas, oque levou a uma explosão emocional em dezembro, e ele não consegue marcar gols na Premier League desde 1º de novembro. No entanto, o jogador de 33 anos continua a ter o apoio total do técnico que o colocou no banco no início da temporada.

  • Slot defende Salah de quaisquer críticas sobre sua forma

    Slot disse sobre Salah ter sofrido uma aparente queda nos padrões notáveis que estabeleceu ao longo de nove anos em Merseyside: “Ele estabeleceu seus próprios padrões e eles são tão, tão altos que, no momento em que ele não marca em alguns jogos, as pessoas ficam surpresas, então esse é o grande elogio. Se você usar a FA Cup, mesmo que seja um time da Premier League [contra o qual ele marcou]. Três jogos atrás, ele deu uma assistência e marcou um gol contra um time da Premier League, o Brighton, um time muito bom da Premier League, então essa é a realidade. Você pode alterar os dados e dizer que ele não marcou nenhum gol em nove jogos da PL, e esse é o padrão que ele estabeleceu.”

    Slot acrescentou sobre o desempenho de Salah, com o ala holandês Gakpo ficando sete jogos sem marcar e o atacante francês Ekitike não conseguindo balançar as redes em suas últimas quatro partidas: “Acho que deveria entrar em detalhes sobre o desempenho, mas este não é o momento nem o lugar para fazer isso. 

    “Estamos acostumados a ver o Mo marcando gols. Também sabemos que, mesmo na minha época, isso já aconteceu. Recebi perguntas sobre o Mo não marcar gols por três ou quatro jogos, mas ele sempre volta a marcar. Ele não é o nosso único atacante que não está marcando tantos gols quanto costumava marcar. Não é que o foco deva estar todo nele, Hugo e Cody também não estão marcando, então é uma questão de equipe. Mas mantemos o gol invicto, então eles não precisam marcar tantos gols. Marcamos seis contra o Qarabag e quatro contra o Newcastle.”

    Gakpo e Ekitike também têm marcado poucos gols.

    O Liverpool está confiante de que Salah vai recuperar a sua forma, com uma lenda moderna com crédito suficiente para garantir que uma pequena oscilação possa ser ignorada. Ekitike também impressionou desde que completou uma transferênciade £ 82 milhões (US$ 110 milhões) no verão de 2025, com sua campanha de estreia em Anfield rendendo 15 gols.

    O jogador de 23 anos está ciente das supostas falhas em seu jogo e está trabalhando para corrigi-las. Slot disse que o jogador da seleção francesa precisa trabalhar sua habilidade aérea para alguém com 1,90 m de altura: “É verdade que quando eu jogava, há muito tempo, provavelmente tínhamos uma bola pendurada em uma corda e cabeceávamos para trabalhar a técnica. É algo isolado, que não é usado atualmente. 

    “Estamos percebendo isso, assim como Hugo, então tentamos trabalhar nisso. Não todos os dias, mas é uma parte do seu jogo e ele também quer se desenvolver, porque poderia ter marcado mais alguns gols. Com 22, 23 anos, é normal que haja partes do seu jogo que você possa melhorar.”

  • Jogos do Liverpool em 2025-26: West Ham é o próximo adversário em Anfield

    O Liverpool, que ocupa atualmente a sexta posição na tabela da Premier League e enfrentará o Galatasaray nas oitavas de final da Liga dos Campeões, espera voltar a marcar gols quando receber o West Ham no sábado.

