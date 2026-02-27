Getty
Arne Slot defende Mohamed Salah com crítica brutal aos atacantes do Liverpool Hugo Ekitike e Cody Gakpo
Quando foi a última vez que Salah marcou um gol na Premier League?
O astro egípcio Salah marcou 34 gols pelo Liverpool em todas as competições na última temporada, ajudando a conquistar o título da Premier League, além dos prêmios de Jogador do Ano da PFA e Chuteira de Ouro. Foi acordada uma extensão de dois anos em seu contrato, até 2027.
A temporada 2025-26 tem sido difícil para todos os envolvidos em Anfield, com surpreendentes dificuldades para manter a consistência — após uma onda de gastos recordes —, levando a perguntas incômodas para aqueles dentro e fora do campo.
Salah enfrentou muitas delas, oque levou a uma explosão emocional em dezembro, e ele não consegue marcar gols na Premier League desde 1º de novembro. No entanto, o jogador de 33 anos continua a ter o apoio total do técnico que o colocou no banco no início da temporada.
Slot defende Salah de quaisquer críticas sobre sua forma
Slot disse sobre Salah ter sofrido uma aparente queda nos padrões notáveis que estabeleceu ao longo de nove anos em Merseyside: “Ele estabeleceu seus próprios padrões e eles são tão, tão altos que, no momento em que ele não marca em alguns jogos, as pessoas ficam surpresas, então esse é o grande elogio. Se você usar a FA Cup, mesmo que seja um time da Premier League [contra o qual ele marcou]. Três jogos atrás, ele deu uma assistência e marcou um gol contra um time da Premier League, o Brighton, um time muito bom da Premier League, então essa é a realidade. Você pode alterar os dados e dizer que ele não marcou nenhum gol em nove jogos da PL, e esse é o padrão que ele estabeleceu.”
Slot acrescentou sobre o desempenho de Salah, com o ala holandês Gakpo ficando sete jogos sem marcar e o atacante francês Ekitike não conseguindo balançar as redes em suas últimas quatro partidas: “Acho que deveria entrar em detalhes sobre o desempenho, mas este não é o momento nem o lugar para fazer isso.
“Estamos acostumados a ver o Mo marcando gols. Também sabemos que, mesmo na minha época, isso já aconteceu. Recebi perguntas sobre o Mo não marcar gols por três ou quatro jogos, mas ele sempre volta a marcar. Ele não é o nosso único atacante que não está marcando tantos gols quanto costumava marcar. Não é que o foco deva estar todo nele, Hugo e Cody também não estão marcando, então é uma questão de equipe. Mas mantemos o gol invicto, então eles não precisam marcar tantos gols. Marcamos seis contra o Qarabag e quatro contra o Newcastle.”
Gakpo e Ekitike também têm marcado poucos gols.
O Liverpool está confiante de que Salah vai recuperar a sua forma, com uma lenda moderna com crédito suficiente para garantir que uma pequena oscilação possa ser ignorada. Ekitike também impressionou desde que completou uma transferênciade £ 82 milhões (US$ 110 milhões) no verão de 2025, com sua campanha de estreia em Anfield rendendo 15 gols.
O jogador de 23 anos está ciente das supostas falhas em seu jogo e está trabalhando para corrigi-las. Slot disse que o jogador da seleção francesa precisa trabalhar sua habilidade aérea para alguém com 1,90 m de altura: “É verdade que quando eu jogava, há muito tempo, provavelmente tínhamos uma bola pendurada em uma corda e cabeceávamos para trabalhar a técnica. É algo isolado, que não é usado atualmente.
“Estamos percebendo isso, assim como Hugo, então tentamos trabalhar nisso. Não todos os dias, mas é uma parte do seu jogo e ele também quer se desenvolver, porque poderia ter marcado mais alguns gols. Com 22, 23 anos, é normal que haja partes do seu jogo que você possa melhorar.”
Jogos do Liverpool em 2025-26: West Ham é o próximo adversário em Anfield
O Liverpool, que ocupa atualmente a sexta posição na tabela da Premier League e enfrentará o Galatasaray nas oitavas de final da Liga dos Campeões, espera voltar a marcar gols quando receber o West Ham no sábado.
