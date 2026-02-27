Arne Slot defende Mohamed Salah com crítica brutal aos atacantes do Liverpool Hugo Ekitike e Cody Gakpo

Slot disse sobre Salah ter sofrido uma aparente queda nos padrões notáveis que estabeleceu ao longo de nove anos em Merseyside: “Ele estabeleceu seus próprios padrões e eles são tão, tão altos que, no momento em que ele não marca em alguns jogos, as pessoas ficam surpresas, então esse é o grande elogio. Se você usar a FA Cup, mesmo que seja um time da Premier League [contra o qual ele marcou]. Três jogos atrás, ele deu uma assistência e marcou um gol contra um time da Premier League, o Brighton, um time muito bom da Premier League, então essa é a realidade. Você pode alterar os dados e dizer que ele não marcou nenhum gol em nove jogos da PL, e esse é o padrão que ele estabeleceu.”

Slot acrescentou sobre o desempenho de Salah, com o ala holandês Gakpo ficando sete jogos sem marcar e o atacante francês Ekitike não conseguindo balançar as redes em suas últimas quatro partidas: “Acho que deveria entrar em detalhes sobre o desempenho, mas este não é o momento nem o lugar para fazer isso.

“Estamos acostumados a ver o Mo marcando gols. Também sabemos que, mesmo na minha época, isso já aconteceu. Recebi perguntas sobre o Mo não marcar gols por três ou quatro jogos, mas ele sempre volta a marcar. Ele não é o nosso único atacante que não está marcando tantos gols quanto costumava marcar. Não é que o foco deva estar todo nele, Hugo e Cody também não estão marcando, então é uma questão de equipe. Mas mantemos o gol invicto, então eles não precisam marcar tantos gols. Marcamos seis contra o Qarabag e quatro contra o Newcastle.”