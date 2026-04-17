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Arne Slot dá uma resposta enigmática à pergunta sobre quem substituirá Mohamed Salah
Slot afirma que, acima de tudo, a definição da posição de ponta direita é uma questão importante. “Sabemos que Mo vai sair, por isso precisamos decidir se vamos substituí-lo por um jogador de perfil semelhante ou se vamos optar por uma solução diferente.”
- AFP
O Liverpool se prepara para um verão de mudanças, embora Slot não espere uma renovação completa do elenco. O clube gastou uma quantia recorde no mercado de transferências no ano passado, mas esse cenário não parece se repetir.
“No ano passado, contratamos muitos jogadores e, por isso, fizemos muitas negociações. Nas quatro janelas de transferências em que estou aqui, tivemos um gasto líquido de 150 milhões de libras. Isso diz algo sobre o tipo de clube que somos.”
O técnico ressalta que o Liverpool continua sendo um “clube que negocia”, mas que o foco está principalmente em posições específicas. “Não penso em números, mas em posições. Já sabemos que alguns jogadores vão sair, então vamos primeiro ver o que acontece no verão.”
Apesar da eliminação da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, Slot vê perspectivas para o futuro. Ele destaca o bom desempenho contra grandes clubes como Atlético de Madrid, Real Madrid e Arsenal.
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“Para todos que assistiram ao jogo contra o PSG, está claro que o futuro parece promissor. Tivemos mais posse de bola, 21 chutes a gol e criamos mais oportunidades contra uma equipe que normalmente domina.”
O Liverpool agora se concentra no campeonato, onde precisa garantir uma vaga entre os cinco primeiros. Antes do clássico contra o Everton, Slot terá que contar com a ausência do lesionado Hugo Ekitike, que está fora dos gramados por um longo período.