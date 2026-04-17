O Liverpool se prepara para um verão de mudanças, embora Slot não espere uma renovação completa do elenco. O clube gastou uma quantia recorde no mercado de transferências no ano passado, mas esse cenário não parece se repetir.

“No ano passado, contratamos muitos jogadores e, por isso, fizemos muitas negociações. Nas quatro janelas de transferências em que estou aqui, tivemos um gasto líquido de 150 milhões de libras. Isso diz algo sobre o tipo de clube que somos.”



