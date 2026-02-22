O gol da vitória de Mac Allister nos acréscimos foi ainda mais notável pelo fato de ele ter tido um gol anulado apenas cinco minutos antes, mas ele se recompôs e marcou o gol da vitória. No entanto, ele insiste que ele e sua equipe precisam melhorar se quiserem chegar entre os quatro primeiros; atualmente, eles estão em sexto lugar, atrás do Chelsea, quarto colocado, pelo saldo de gols, embora o Manchester United possa abrir três pontos de vantagem se vencer o Everton na noite de segunda-feira.

Mac Allister disse: “Sinceramente, tenho sentimentos contraditórios. Adoro marcar gols, adoro vencer, então, nesse sentido, acho que foi um dia muito bom.

Mas, por outro lado, não acho que jogamos muito bem. Há muitas coisas que precisamos melhorar, mas é sempre melhor quando se vence.”

Questionado sobre o impacto de seu gol anulado, ele acrescentou: “Eu achei que ia marcar outro gol antes mesmo do lançamento lateral.

Disse ao Hugo [Ekitike] que este ia ser o nosso golo e a nossa situação. Não sei se foi nesse ou no seguinte, mas tive outra oportunidade e estou contente por ter marcado.”

Ele continuou: “Precisamos analisar [o jogo] durante a semana, mas o primeiro tempo não foi nada bom. Posicionamento, intensidade, pressão – nada foi bom. Bem, talvez a forma como defendemos nossa área, porque bloqueamos alguns chutes.

“Mas não foi bom e não foi o nosso padrão. No segundo tempo, não diria que foi bom, mas foi um pouco melhor. Tivemos algumas chances e o mais importante é que vencemos o jogo.”