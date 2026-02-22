Getty Images Sport
Traduzido por
Arne Slot dá notícias sobre a lesão de Florian Wirtz depois de ver o craque do Liverpool sair mancando do aquecimento antes da vitória dramática contra o Nottingham Forest
Lesão tardia de Wirtz
Quando o Liverpool anunciou a escalação para o confronto com o Forest no City Ground, Wirtz estava incluído, mas após o aquecimento, ele foi substituído por Curtis Jones. Os Reds venceram o jogo por 1 a 0, graças ao gol da vitória de Alexis Mac Allister nos acréscimos. Após a partida, o técnico Slot foi naturalmente questionado sobre o estado físico do jogador contratado no verão pelo Bayer Leverkusen.
Ele disse aos repórteres: “Não achamos que seja muito grave, mas ele sentiu muitas dores nas costas durante o aquecimento para começar.
Ele não estava 100% ou nem perto disso. Acho que depois de seis, sete ou oito meses nesta liga, ele agora entende que, por melhor que seja com a bola, precisa estar 100% neste nível.
“Então, decidimos não colocá-lo para jogar. Esperamos e acreditamos que ele estará conosco novamente na próxima semana, mas nunca se sabe como as coisas vão acontecer.”
- Getty
Vitória apertada do Liverpool
O gol da vitória de Mac Allister nos acréscimos foi ainda mais notável pelo fato de ele ter tido um gol anulado apenas cinco minutos antes, mas ele se recompôs e marcou o gol da vitória. No entanto, ele insiste que ele e sua equipe precisam melhorar se quiserem chegar entre os quatro primeiros; atualmente, eles estão em sexto lugar, atrás do Chelsea, quarto colocado, pelo saldo de gols, embora o Manchester United possa abrir três pontos de vantagem se vencer o Everton na noite de segunda-feira.
Mac Allister disse: “Sinceramente, tenho sentimentos contraditórios. Adoro marcar gols, adoro vencer, então, nesse sentido, acho que foi um dia muito bom.
Mas, por outro lado, não acho que jogamos muito bem. Há muitas coisas que precisamos melhorar, mas é sempre melhor quando se vence.”
Questionado sobre o impacto de seu gol anulado, ele acrescentou: “Eu achei que ia marcar outro gol antes mesmo do lançamento lateral.
Disse ao Hugo [Ekitike] que este ia ser o nosso golo e a nossa situação. Não sei se foi nesse ou no seguinte, mas tive outra oportunidade e estou contente por ter marcado.”
Ele continuou: “Precisamos analisar [o jogo] durante a semana, mas o primeiro tempo não foi nada bom. Posicionamento, intensidade, pressão – nada foi bom. Bem, talvez a forma como defendemos nossa área, porque bloqueamos alguns chutes.
“Mas não foi bom e não foi o nosso padrão. No segundo tempo, não diria que foi bom, mas foi um pouco melhor. Tivemos algumas chances e o mais importante é que vencemos o jogo.”
Foguete de Slot
Slot fez questão de dizer aos seus jogadores que o Liverpool havia passado pelo pior primeiro tempo sob sua gestão quando eles foram para o intervalo em Nottingham.
Ele acrescentou: “Foi o pior primeiro tempo que jogamos. Mas defendemos nossa área muito bem, e foi por isso que o placar continuava em zero a zero. Por mais que o Forest fosse o melhor time e nos forçasse a recuar, defendemos muito bem nossa área, na minha opinião. Tivemos que defender muitas jogadas ensaiadas durante todo o jogo, especialmente no primeiro tempo, então, se pudéssemos levar essa mentalidade para todo o campo, combinada com algumas melhorias na posse de bola e talvez não perder todas as bolas que tocássemos, porque foi quase isso que aconteceu, então você sabe que esses jogadores podem fazer melhor.
Tentei dar-lhes um pouco de energia, dizendo: “Sim, eles jogaram na quinta-feira, um jogo difícil fora de casa, talvez estejam sem energia, e nós, com certeza, ainda não podemos estar sem energia”. Então, talvez isso possa equilibrar mais o jogo ou colocar o jogo a nosso favor. Eu também destaquei nosso segundo tempo contra o [Manchester] City, que somos capazes, depois de um primeiro tempo que talvez não tenha sido do padrão que gostaríamos, de jogar muito melhor [no] segundo.”
- AFP
O que vem a seguir?
O Liverpool enfrenta o West Ham no sábado, na tentativa de subir para os quatro primeiros lugares. Os jogadores de Slot viajarão para enfrentar o Wolves, último colocado, cinco dias depois, antes de outra viagem a Molineux na quinta rodada da FA Cup, em 6 de março.
Publicidade