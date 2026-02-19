AFP
Arne Slot dá notícias promissoras sobre a lesão de Alexander Isak, enquanto o atacante do Liverpool almeja seu retorno
Isak foi submetido a uma cirurgia devido a fraturas na perna e no tornozelo.
Isak custou ao Liverpool um recorde britânico de transferência de £ 125 milhões (US$ 168 milhões) quando se transferiu do Newcastle para Anfield no verão de 2025. Tendo chegado a Merseyside sem uma pré-temporada, o atacante de 26 anos estava sempre tentando recuperar o atraso em termos de condicionamento físico.
Ele acabou se lesionando ao sofrer uma entrada violenta do zagueiro Micky van de Ven, do Spurs. Isak sofreu fraturas na fíbula e no tornozelo, o que o levou a passar por uma cirurgia.
Após passar dois meses afastado dos gramados, Isak intensificou sua recuperação voltando a treinar levemente. Ele será reintegrado ao time titular gradualmente, sem correr riscos desnecessários.
Quando Isak voltará a jogar? Dica sobre a data de retorno
Slot, no entanto, deu a entender que o retorno está a poucas semanas de distância, dizendo aos repórteres: “Alex esteve em campo, não com suas chuteiras, mas com seus tênis de corrida pela primeira vez esta semana, então isso também vai demorar um pouco.
“Não vamos definir um prazo, mas está claro que ele estará disponível se tudo correr como planejado nesta temporada. Será por volta do final de março, início de abril, quando esperamos que ele esteja de volta ao grupo, mas isso não significa que ele estará pronto para jogar, muito menos para começar uma partida.
“Não sei se estou ensinando algo novo, mas antes de entrarem em campo, eles não ficam deitados na cama 24 horas por dia. Eles vêm para o campo de treinamento, fazem seus exercícios na academia e sua reabilitação.
É bom para ele entrar em campo, é bom para nós vê-lo aqui, porque ainda há muito trabalho a ser feito, mas você sabe que, como jogador, você chega à fase final da sua reabilitação. Enquanto você estiver na academia e não em campo, essa não é a parte mais agradável.
“O próximo passo é trabalhar com a bola, o que todos os jogadores mais gostam. O próximo passo é entrar no grupo e, então, leva um tempo até você estar pronto para jogar. Mas é bom que a reabilitação esteja indo bem — isso é um elogio a ele e à nossa equipe médica.”
Quantos gols Isak marcou pelo Liverpool?
Isak marcou apenas três gols em 16 partidas antes de ficar fora de combate, mas o Liverpool espera que o sueco valha a pena assim que estiver totalmente recuperado.
Quando questionado se um jogador comprovadamente bom na Premier League precisa de mais apoio para dar o seu melhor, Slot disse: “Acho que tem sido um período muito desafiador e difícil para ele.
“Você entra para um novo clube e, normalmente, quando isso acontece, você fica muito animado, e ele estava, é claro, muito animado e quer mostrar imediatamente todas as suas qualidades, mas isso era simplesmente impossível.
Talvez ninguém entenda, mas se você não treinou por três ou quatro meses em um nível sério com a equipe e está jogando nesta liga... nesta liga, você precisa estar no auge da sua forma para causar impacto em uma partida de futebol.
Isso levou, como todos sabíamos, meses antes de podermos colocá-lo em campo, porque não houve pré-temporada, foram jogos, jogos e mais jogos.
“Quase não tivemos tempo para treinar, então sempre soubemos que ele levaria tempo e é por isso que ele está tão azarado por estar lesionado agora, porque acho que todos vimos com seu gol contra o West Ham, com esse gol [contra o Tottenham], que ele estava cada vez mais perto do jogador que era no Newcastle.”
Liverpool em busca de troféus e de um lugar entre os quatro primeiros
Isak poderá retornar em boa hora, já que o Liverpool chega à reta final de suas conquistas em 2025-26. A equipe de Slot continua na briga pela FA Cup e pela Liga dos Campeões, além de buscar uma classificação entre os quatro primeiros. O time volta a campo na Premier League no domingo, quando enfrenta o Nottingham Forest fora de casa.
