Arne Slot dá notícias promissoras sobre a lesão de Alexander Isak, enquanto o atacante do Liverpool almeja seu retorno

Slot, no entanto, deu a entender que o retorno está a poucas semanas de distância, dizendo aos repórteres: “Alex esteve em campo, não com suas chuteiras, mas com seus tênis de corrida pela primeira vez esta semana, então isso também vai demorar um pouco.

“Não vamos definir um prazo, mas está claro que ele estará disponível se tudo correr como planejado nesta temporada. Será por volta do final de março, início de abril, quando esperamos que ele esteja de volta ao grupo, mas isso não significa que ele estará pronto para jogar, muito menos para começar uma partida.

“Não sei se estou ensinando algo novo, mas antes de entrarem em campo, eles não ficam deitados na cama 24 horas por dia. Eles vêm para o campo de treinamento, fazem seus exercícios na academia e sua reabilitação.

É bom para ele entrar em campo, é bom para nós vê-lo aqui, porque ainda há muito trabalho a ser feito, mas você sabe que, como jogador, você chega à fase final da sua reabilitação. Enquanto você estiver na academia e não em campo, essa não é a parte mais agradável.

“O próximo passo é trabalhar com a bola, o que todos os jogadores mais gostam. O próximo passo é entrar no grupo e, então, leva um tempo até você estar pronto para jogar. Mas é bom que a reabilitação esteja indo bem — isso é um elogio a ele e à nossa equipe médica.”