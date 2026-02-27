Arne Slot dá notícias preocupantes sobre a lesão de Florian Wirtz, com o astro do Liverpool prestes a perder o confronto contra o West Ham

Ao dar uma atualização sobre seu time, Slot disse aos repórteres: “Jeremie treinou conosco algumas vezes esta semana. Então, ele está disponível. Mas não espero que Florian esteja disponível. É uma decepção. Sempre que um jogador não está disponível é uma decepção, é algo que eu não esperava depois da semana passada.”

Pressionado sobre quando Wirtz poderia retornar, Slot acrescentou: “No momento, não sei. Normalmente, quando digo isso, eu sei e não quero compartilhar. Mas, desta vez, sinceramente, não sei.”

Ele continuou dizendo que viu o craque alemão ficar de fora em uma fase da temporada em que ele estava começando a mostrar seu melhor desempenho, com seis gols marcados nas últimas 13 partidas: “É uma grande conquista para Wirtz permanecer em forma por tanto tempo, porque ele teve que dar um salto de onde jogava para a Premier League e o Liverpool.

“O fato de ele ter se mantido em forma por tanto tempo diz muito sobre sua mentalidade e ritmo de trabalho. É uma decepção para ele e para nós, porque ele tem jogado muito, muito bem ultimamente.”