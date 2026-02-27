Getty
Traduzido por
Arne Slot dá notícias preocupantes sobre a lesão de Florian Wirtz, com o astro do Liverpool prestes a perder o confronto contra o West Ham
Wirtz com uma lesão nas costas
Slot disse, depois de ver Wirtz fora de seus planos no City Ground, que o problema em questão não era “muito grave”, com o meio-campista de £ 116 milhões (US$ 156 milhões) reclamando de uma lesão nas costas. O Liverpool tinha esperanças de ver o jogador de 22 anos se recuperar rapidamente.
Mas não foi o que aconteceu, com o jogador da seleção alemã ainda em tratamento. Não há prazo definido para o programa de reabilitação, que pode levar dias ou semanas para ser concluído. Jeremie Frimpong está novamente disponível para o confronto com o Hammers, mas há preocupações evidentes quanto à condição física de Wirtz.
- Getty Images
Quando Wirtz retornará? Atualização da Slot
Ao dar uma atualização sobre seu time, Slot disse aos repórteres: “Jeremie treinou conosco algumas vezes esta semana. Então, ele está disponível. Mas não espero que Florian esteja disponível. É uma decepção. Sempre que um jogador não está disponível é uma decepção, é algo que eu não esperava depois da semana passada.”
Pressionado sobre quando Wirtz poderia retornar, Slot acrescentou: “No momento, não sei. Normalmente, quando digo isso, eu sei e não quero compartilhar. Mas, desta vez, sinceramente, não sei.”
Ele continuou dizendo que viu o craque alemão ficar de fora em uma fase da temporada em que ele estava começando a mostrar seu melhor desempenho, com seis gols marcados nas últimas 13 partidas: “É uma grande conquista para Wirtz permanecer em forma por tanto tempo, porque ele teve que dar um salto de onde jogava para a Premier League e o Liverpool.
“O fato de ele ter se mantido em forma por tanto tempo diz muito sobre sua mentalidade e ritmo de trabalho. É uma decepção para ele e para nós, porque ele tem jogado muito, muito bem ultimamente.”
Os representantes de Wirtz planejam futura transferência para o Real Madrid
Essa forma ajudou a destacar por que o Liverpool investiu tanto em Wirtz durante o verão de 2025, já que ele se tornou brevemente o jogador mais caro do futebol britânico antes de perder esse recorde para seu colega de clube Alexander Isak.
Os Reds têm grandes esperanças em Wirtz, assim como seus representantes. Eles continuam convencidos de que um jogador de classe um dia entrará no radar de contratações do gigante da La Liga, o Real Madrid. O interesse do Santiago Bernabeu foi sondado quando ele se despediu do Bayer Leverkusen.
O agente Volker Struth foi o responsável por fazer essas perguntas e disse o seguinte sobre o futuro de Wirtz a longo prazo: “Neste verão, quando estávamos discutindo sobre o Bayern e o Liverpool, liguei para Xabi Alonso, que já estava no Real Madrid, e disse a ele que precisava levar Florian com ele.
Ele me disse que realmente queria, mas que eu tinha que ir falar com Florentino Perez. E eu escrevi para Perez. Escrevi para ele dizendo que tinha o jogador de que ele precisava. Florian Wirtz. Mas mesmo o Real Madrid não pode fazer o que quer, eles têm um orçamento. Mas não vou desistir e espero que um dia Florian jogue pelo Real Madrid.”
- Getty Images Sport
O Liverpool garantirá a qualificação para a Liga dos Campeões?
Isso é assunto para outro dia, já que o Liverpool está focado em garantir uma vagaentre os quatro primeiros colocados da Premier League. Slot falou sobre competir com times como Manchester United e Chelsea por vagas na Liga dos Campeões: “Na minha opinião, este é mais um jogo para nós e não estamos tão focados nos outros times, como todos os treinadores sempre dizem. Estamos focados principalmente em nós mesmos.
Sabemos que precisamos vencer muitos jogos, porque nossos concorrentes por essas vagas na Liga dos Campeões também são times muito bons. Vencer muito, é nisso que estamos focados. Não tanto nos pontos e nas diferenças, embora estejamos cientes da tabela. Isso é certo.”
O Liverpool está em sexto lugar na tabela da Premier League, empatado em pontos com o Chelsea e três atrás do seu velho adversário, o United. Eles estão prestes a descobrir seus adversários nas oitavas de final da Liga dos Campeões desta temporada.
Publicidade