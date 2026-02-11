Getty Images Sport
Arne Slot afirma que não será demitido se o Liverpool não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões
Slot confiante em permanecer apesar do cenário “inaceitável”
Slot abordou as especulações sobre seu futuro em Anfield, afirmando que a perda da competição de elite da Europa não deve levar automaticamente à sua demissão. O Liverpool encontra-se atualmente em uma posição precária na tabela da Premier League, quatro pontos atrás do Chelsea e cinco atrás do Manchester United na corrida pelo quinto lugar, antes de uma viagem crucial a Sunderland na quarta-feira à noite.
Dados os gastos exorbitantes do clube no mercado de transferências no verão passado, a não classificação seria vista como um desastre. No entanto, Slot acredita que os proprietários do clube, Fenway Sports Group, e o diretor esportivo Richard Hughes terão uma visão holística da campanha. Ele apontou para a temporada 2022-23 sob o comando de Jurgen Klopp, quando o clube manteve a confiança no alemão apesar de terminar fora dos quatro primeiros, uma decisão que lançou as bases para o 20º título da liga dois anos depois, sob o comando do próprio Slot.
“Essa é novamente uma pergunta difícil de responder, porque não sou eu quem decide meu futuro”, disse Slot quando questionado se seu emprego estava em risco. “A única coisa que sei é que isso aconteceu antes, recentemente, e não afetou o futuro daquele técnico. Mas isso não garante nada, é claro.
“Em geral, [com] os treinadores, especialmente neste clube — talvez em outros lugares seja principalmente, mas não apenas, uma questão de resultados — eles também levam em consideração o progresso dos jogadores, o progresso da equipe, e às vezes as circunstâncias são levadas em conta.”
As "circunstâncias" de uma temporada trágica e caótica
A temporada começou sob uma nuvem de tragédia após a morte do atacante Diogo Jota em julho passado, um evento que abalou o time e deu um tom sombrio à campanha. Em campo, o holandês enfrentou uma crise implacável de lesões, com o craque Alexander Isak sofrendo uma fratura na perna, deixando o ataque enfraquecido e sem possibilidade de rodízio.
Além disso, os astros consagrados perderam a forma. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister e Cody Gakpo sofreram quedas significativas no desempenho, agravando os “problemas iniciais” das muitas novas contratações feitas durante a forte onda de gastos no verão. Esses fatores contribuíram para uma sequência de resultados ruins, que viu o Liverpool vencer apenas seis das últimas 20 partidas do campeonato.
Slot admitiu que esta tem sido a “temporada mais difícil” de sua carreira como técnico “de longe”, mas continua convencido de que está trabalhando para um clube que valoriza o processo em vez de reações precipitadas. “Isso não acontece em todos os clubes, mas acho que estou trabalhando em um clube que leva essas coisas em consideração”, acrescentou.
Modelo de sustentabilidade questionado após venda de Diaz
O escrutínio sobre as dificuldades do Liverpool foi intensificado pelo sucesso de ex-jogadores. A decisão de vender Luis Diaz ao Bayern de Munique por 65,5 milhões de libras em julho passado voltou a assombrar os Reds. Enquanto o Liverpool tem lutado para marcar gols na ausência de Isak, Diaz acumulou 18 gols e 14 assistências na Alemanha.
Slot defendeu a venda, citando a adesão estrita do clube a um modelo de negócios sustentável, mesmo que isso os torne uma “exceção” entre a elite da Premier League. Ele também argumentou que a conversa seria diferente se seu jogador mais caro tivesse permanecido em forma.
“Talvez seja mais justo dizer que, se Alex [Isak] estivesse em forma, teríamos falado sobre isso também?”, argumentou Slot. “Luis Díaz é outro exemplo de como este clube é administrado. Se este clube recebe uma oferta como essa por um jogador de 28 anos, então, por ser baseado na sustentabilidade, ele opta por vender o jogador. Somos uma exceção na Premier League, especialmente no topo da Premier League por isso.”
Dor de cabeça na escolha dos jogadores antes da viagem a Sunderland
A preocupação imediata de Slot é enfrentar uma partida difícil contra o Sunderland, que permanece invicto em casa nesta temporada. Os recursos do técnico estão no limite, com efetivamente apenas 22 jogadores disponíveis para a seleção.
A suspensão de Dominik Szoboszlai, após seu cartão vermelho contra o Manchester City, aumenta a lista crescente de ausências, que inclui os laterais-direitos Conor Bradley e Jeremie Frimpong. Com Joe Gomez apenas retornando aos treinos, espera-se que Slot coloque Wataru Endo ou Curtis Jones em uma função defensiva improvisada, tendo aparentemente descartado Calvin Ramsay, de 22 anos, por não estar pronto para o time titular.
Uma vitória é imperativa para manter a pressão sobre o Chelsea e o United, mas com uma defesa improvisada e um ataque ineficaz, Slot sabe que as “circunstâncias” que ele espera que salvem seu emprego estão atualmente conspirando para tornar sua tarefa em campo mais difícil do que nunca.
