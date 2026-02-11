Arne Slot afirma que não será demitido se o Liverpool não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões

Slot abordou as especulações sobre seu futuro em Anfield, afirmando que a perda da competição de elite da Europa não deve levar automaticamente à sua demissão. O Liverpool encontra-se atualmente em uma posição precária na tabela da Premier League, quatro pontos atrás do Chelsea e cinco atrás do Manchester United na corrida pelo quinto lugar, antes de uma viagem crucial a Sunderland na quarta-feira à noite.

Dados os gastos exorbitantes do clube no mercado de transferências no verão passado, a não classificação seria vista como um desastre. No entanto, Slot acredita que os proprietários do clube, Fenway Sports Group, e o diretor esportivo Richard Hughes terão uma visão holística da campanha. Ele apontou para a temporada 2022-23 sob o comando de Jurgen Klopp, quando o clube manteve a confiança no alemão apesar de terminar fora dos quatro primeiros, uma decisão que lançou as bases para o 20º título da liga dois anos depois, sob o comando do próprio Slot.

“Essa é novamente uma pergunta difícil de responder, porque não sou eu quem decide meu futuro”, disse Slot quando questionado se seu emprego estava em risco. “A única coisa que sei é que isso aconteceu antes, recentemente, e não afetou o futuro daquele técnico. Mas isso não garante nada, é claro.

“Em geral, [com] os treinadores, especialmente neste clube — talvez em outros lugares seja principalmente, mas não apenas, uma questão de resultados — eles também levam em consideração o progresso dos jogadores, o progresso da equipe, e às vezes as circunstâncias são levadas em conta.”