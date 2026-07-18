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scaloni(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Argentina, Scaloni: “Será que esse é o último jogo do Messi? Não sei, ele nunca para de nos surpreender”

L. Scaloni
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo

O técnico da Albiceleste fala em coletiva de imprensa na véspera da final da Copa do Mundo contra a Espanha

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, fala em coletiva de imprensa na véspera da final da Copa do Mundo contra a Espanha: “Redescobrimos algo extremamente precioso, que é o fato de as pessoas assistirem aos nossos jogos pela televisão vestindo a camisa da Argentina e se abraçando. Um torcedor do Boca que abraça um torcedor do River, um torcedor do Newell que abraça um torcedor do Central. É algo que nos emociona profundamente, não poderia ser de outra forma, ainda mais porque, em uma Copa do Mundo, essa união, esse espírito de equipe, são essenciais”.


A equipe percebe esse sentimento de união, sente que o povo está conosco, que nos apoia e nos incentiva — relata a ANSA. Espero que vençamos no domingo, mas, se não vencermos, acho que essa trajetória foi incrível e um exemplo para todos; espero que isso ajude nosso povo, nosso país”.

  • "A ÚLTIMA DE MESSI? NÃO SEI, ELE NUNCA DEIXA DE NOS SURPREENDER"

    Por fim, sobre Messi: “É preciso aproveitar esse momento, temos que dar importância ao que ele faz; ele é a história, ele é a lenda. Será que será o último jogo do ‘Pulga’ pela Argentina? Como eu saberia? Perguntem a ele! Ele nunca para de nos surpreender; é uma pergunta que vocês deveriam fazer a ele”.

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