Argentina, Scaloni: “Será que esse é o último jogo do Messi? Não sei, ele nunca para de nos surpreender”

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, fala em coletiva de imprensa na véspera da final da Copa do Mundo contra a Espanha: “Redescobrimos algo extremamente precioso, que é o fato de as pessoas assistirem aos nossos jogos pela televisão vestindo a camisa da Argentina e se abraçando. Um torcedor do Boca que abraça um torcedor do River, um torcedor do Newell que abraça um torcedor do Central. É algo que nos emociona profundamente, não poderia ser de outra forma, ainda mais porque, em uma Copa do Mundo, essa união, esse espírito de equipe, são essenciais”.





“A equipe percebe esse sentimento de união, sente que o povo está conosco, que nos apoia e nos incentiva — relata a ANSA. Espero que vençamos no domingo, mas, se não vencermos, acho que essa trajetória foi incrível e um exemplo para todos; espero que isso ajude nosso povo, nosso país”.