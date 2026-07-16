O destino reservou um palco muito maior para um confronto que nunca aconteceu. Quatro meses depois do cancelamento da Finalíssima de 2026, Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, em Nova Jersey, naquela que será a primeira final da história do torneio entre os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa.
Argentina e Espanha revivem duelo adiado e disputam título inédito na final da Copa do Mundo
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Finalíssima que nunca aconteceu
As seleções deveriam ter medido forças em março, pela Finalíssima, competição organizada por Conmebol e Uefa que reúne os campeões continentais. No entanto, divergências sobre sede, calendário e questões logísticas impediram a realização da partida, que acabou sendo oficialmente cancelada.
O encontro acabou sendo adiado para um cenário ainda mais grandioso. Em vez de disputar um título intercontinental, argentinos e espanhóis decidirão o maior campeonato do futebol mundial, em uma final inédita entre as duas seleções.
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Momentos distintos
O duelo também coloca frente a frente dois momentos históricos distintos do futebol. De um lado, Lionel Messi, que aos 39 anos busca conduzir a Argentina ao quarto título mundial e conquistar seu segundo troféu consecutivo de Copa do Mundo. Caso a Albiceleste seja campeã, igualará um feito alcançado apenas por Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962): vencer duas edições seguidas do Mundial.
Do outro, a Espanha tenta conquistar sua segunda estrela. Campeã pela primeira vez em 2010, a seleção espanhola chega embalada por uma geração liderada por Lamine Yamal, principal nome da renovação da Fúria e um dos grandes destaques da competição.
Duelo histórico
Será a primeira decisão de Copa do Mundo entre Argentina e Espanha. O retrospecto do confronto é equilibrado, com seis vitórias para cada lado e dois empates em 14 partidas disputadas. Em Mundiais, porém, houve apenas um encontro: triunfo argentino por 2 a 1 na fase de grupos da Copa de 1966, na Inglaterra.
A final também mantém viva uma tradição que acompanha a história da competição desde 1930. Apenas seleções da Europa e da América do Sul conquistaram a Copa do Mundo. Atualmente, os europeus somam 12 títulos, enquanto os sul-americanos têm 10.
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