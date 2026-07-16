Argentina e Espanha revivem duelo adiado e disputam título inédito na final da Copa do Mundo

As seleções deveriam ter medido forças em março, pela Finalíssima, competição organizada por Conmebol e Uefa que reúne os campeões continentais. No entanto, divergências sobre sede, calendário e questões logísticas impediram a realização da partida, que acabou sendo oficialmente cancelada.

O encontro acabou sendo adiado para um cenário ainda mais grandioso. Em vez de disputar um título intercontinental, argentinos e espanhóis decidirão o maior campeonato do futebol mundial, em uma final inédita entre as duas seleções.