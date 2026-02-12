Getty Images Sport
Arda Guler “sofre bullying” no Real Madrid por parte de “jogadores com egos muito elevados”
O olheiro alega “assédio moral” contra estrela turca
Serhat Pekmezci, ex-chefe de olheiros do Fenerbahçe responsável por descobrir Guler, fez alegações surpreendentes sobre o tratamento dado ao jogador de 20 anos na capital espanhola. Em entrevista ao Sports Digitale, Pekmezci sugeriu que Guler está sendo sistematicamente isolado dentro do elenco.
“Arda Guler está sendo vítima de assédio moral”, afirmou Pekmezci, usando um termo frequentemente associado ao assédio e intimidação no local de trabalho na Europa. Ele esclareceu que, embora o jogador não tenha procurado ele diretamente para reclamar, a situação era previsível, dado o ambiente competitivo do campeão europeu. “Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso aconteceria. Eu disse a ele para ser paciente.”
As alegações pintam um quadro preocupante de conflitos internos no Real Madrid. Desde que chegou em 2023, Guler tem lutado para garantir uma vaga no time titular, uma situação frequentemente atribuída a lesões e à concorrência. No entanto, Pekmezci insiste que a questão é muito mais pessoal, alegando que uma facção específica dentro do vestiário está trabalhando ativamente contra o jovem.
- AFP
“Jogadores com egos muito grandes” culpados
De acordo com o olheiro, a estagnação de Guler não se deve à falta de habilidade, mas sim à recusa das estrelas consagradas em integrá-lo. A transição da era de Toni Kroos e Luka Modric deveria anunciar a ascensão de Guler, mas Pekmezci afirma que ele foi bloqueado por figuras mais experientes.
“O assédio veio dos jogadores. Há um grupo que não conseguiu aceitar Arda; infelizmente, são jogadores com egos muito elevados”, afirmou.
Apesar de sua clara qualidade técnica, ele frequentemente se encontra à margem das partidas, recebendo a bola com menos frequência do que sua posição exige. Guler teve um início de temporada brilhante, contribuindo com três gols nos primeiros meses. Embora seus gols tenham diminuído recentemente, ele continua acumulando assistências, tendo dado sete passes para gols na La Liga e mais quatro na Liga dos Campeões.
Saída de Xabi Alonso associada a cultura tóxica
Talvez o mais alarmante para os torcedores do Real Madrid seja que Pekmezci acredita que essa dinâmica de poder dos jogadores foi o catalisador da recente turbulência na gestão do clube. Xabi Alonso, que assumiu o comando após a saída de Carlo Ancelotti, mas foi demitido em janeiro, teria considerado impossível lidar com essas fraturas internas.
“É por isso que Xabi Alonso também saiu”, afirmou Pekmezci, sugerindo que o técnico basco foi mais uma vítima dos mesmos “egos” que agora têm Guler como alvo.
Desde então, as rédeas foram entregues a Álvaro Arbeloa, mas a situação parece ter melhorado pouco. Arbeloa, encarregado de estabilizar o barco, aparentemente continuou a tendência de deixar o craque de lado. Durante uma recente derrota na Liga dos Campeões para o Benfica, as tensões chegaram ao auge quando Guler foi substituído. Ele foi flagrado pelas câmeras visivelmente frustrado, resmungando consigo mesmo ao sair de campo.
- Getty Images Sport
A paciência está se esgotando em Madri
Guler é há muito elogiado pelo seu temperamento, mas até mesmo o seu estoicismo está sendo testado. “Eu disse a ele: ‘Seja paciente’. Arda é muito paciente, ele é muito consciente, mas até mesmo ele começou a se rebelar”, observou Pekmezci.
O jogador de 20 anos está enfrentando um momento crítico em sua carreira. Com sua “transferência dos sonhos” se transformando em um potencial pesadelo, a próxima janela de transferências de verão se aproxima. Se o suposto “assédio moral” continuar e os “egos” no vestiário permanecerem descontrolados, o Real Madrid corre o risco de perder um talento geracional que sente que não teve uma chance justa de brilhar.
Por enquanto, Guler permanece preso em um ciclo difícil, esperando por uma chance sob o comando de Arbeloa que seu antigo mentor acredita que pode nunca chegar, enquanto a atual hierarquia do vestiário permanecer no poder.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade