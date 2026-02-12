Serhat Pekmezci, ex-chefe de olheiros do Fenerbahçe responsável por descobrir Guler, fez alegações surpreendentes sobre o tratamento dado ao jogador de 20 anos na capital espanhola. Em entrevista ao Sports Digitale, Pekmezci sugeriu que Guler está sendo sistematicamente isolado dentro do elenco.

“Arda Guler está sendo vítima de assédio moral”, afirmou Pekmezci, usando um termo frequentemente associado ao assédio e intimidação no local de trabalho na Europa. Ele esclareceu que, embora o jogador não tenha procurado ele diretamente para reclamar, a situação era previsível, dado o ambiente competitivo do campeão europeu. “Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso aconteceria. Eu disse a ele para ser paciente.”

As alegações pintam um quadro preocupante de conflitos internos no Real Madrid. Desde que chegou em 2023, Guler tem lutado para garantir uma vaga no time titular, uma situação frequentemente atribuída a lesões e à concorrência. No entanto, Pekmezci insiste que a questão é muito mais pessoal, alegando que uma facção específica dentro do vestiário está trabalhando ativamente contra o jovem.