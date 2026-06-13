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Gianluca Minchiotti

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Árbitros: Messina é o novo diretor técnico da AIA; Orsato será o novo designador das séries A e B?

Campeonato Italiano

Novidades no mundo da arbitragem: novo diretor técnico é confirmado; rumores sobre o novo coordenador

O Comitê Nacional da Associação Italiana de Árbitros nomeou Domenico Messina como o novo Diretor Técnico da AIA, conforme consta no comunicado da AIA: “A escolha de Domenico Messina foi feita com grande senso de responsabilidade, cientes da importância estratégica que o Diretor Técnico terá para o desenvolvimento, a coordenação e a valorização do patrimônio técnico arbitral nacional. O perfil de Messina representa uma síntese de experiência internacional, competência técnica e profundo conhecimento do sistema arbitral italiano, adquiridos ao longo de uma carreira que o viu como protagonista nos mais altos níveis”.


A nota prossegue: “Com esta escolha, o Comitê Nacional confirma a vontade de confiar a nova estrutura técnica da Associação a uma figura de prestígio absoluto, capaz de acompanhar a Associação Italiana de Árbitros nos desafios futuros, garantindo continuidade, competência e uma visão voltada para o crescimento técnico de todo o movimento arbitral”.


  • ORSATO SERÁ O NOVO ÁRBITRO?

    Messina terá a tarefa de nomear o novo coordenador de arbitragem das séries A e B, com Daniele Orsato como principal candidato. Ontem, em entrevista à Rádio CRC, Luca Marelli, ex-árbitro e comentarista técnico de arbitragem da DAZN, expressou sua opinião: “O coordenador de arbitragem para os próximos dois anos será, muito provavelmente, Daniele Orsato. As nomeações não são mais anuais, mas bienais; portanto, o próximo presidente se deparará com escolhas já definidas”.


    Orsato, nascido em 1975, ex-árbitro da seção de Schio, que se aposentou em junho de 2024 e, a partir de 2025, será responsável pela Comissão Nacional de Árbitros da Série C, assumiria então o lugar do ex-designador Gianluca Rocchi (auto-suspenso) e de Dino Tommasi (designador interino após a renúncia de Rocchi).


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