Árbitros: Messina é o novo diretor técnico da AIA; Orsato será o novo designador das séries A e B?

O Comitê Nacional da Associação Italiana de Árbitros nomeou Domenico Messina como o novo Diretor Técnico da AIA, conforme consta no comunicado da AIA: “A escolha de Domenico Messina foi feita com grande senso de responsabilidade, cientes da importância estratégica que o Diretor Técnico terá para o desenvolvimento, a coordenação e a valorização do patrimônio técnico arbitral nacional. O perfil de Messina representa uma síntese de experiência internacional, competência técnica e profundo conhecimento do sistema arbitral italiano, adquiridos ao longo de uma carreira que o viu como protagonista nos mais altos níveis”.





A nota prossegue: “Com esta escolha, o Comitê Nacional confirma a vontade de confiar a nova estrutura técnica da Associação a uma figura de prestígio absoluto, capaz de acompanhar a Associação Italiana de Árbitros nos desafios futuros, garantindo continuidade, competência e uma visão voltada para o crescimento técnico de todo o movimento arbitral”.



