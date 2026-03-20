Árbitros: fim do profissionalismo. Adeus, Gianluca Rocchi; Open VAR caminha para o cancelamento

Mudanças, sim, mas nenhuma revolução. Segundo o que escreve hoje o *La Repubblica*, o projeto de criar uma classe de árbitros profissionais não será concretizado, pelo menos por enquanto. Tudo adiado; há questões ainda a serem decididas, avaliadas e esclarecidas, sobretudo se a Itália não conseguir passar pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Hoje, a FIGC não tem força para impor a reformulação da Aia. Além disso, os clubes estão divididos, e se Lotito e De Laurentiis mantêm posições contrárias, mesmo aqueles que são a favor acham que é melhor não se precipitar: “Não se fazem reformas a uma semana das eliminatórias”.



