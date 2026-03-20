Mudanças, sim, mas nenhuma revolução. Segundo o que escreve hoje o *La Repubblica*, o projeto de criar uma classe de árbitros profissionais não será concretizado, pelo menos por enquanto. Tudo adiado; há questões ainda a serem decididas, avaliadas e esclarecidas, sobretudo se a Itália não conseguir passar pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Hoje, a FIGC não tem força para impor a reformulação da Aia. Além disso, os clubes estão divididos, e se Lotito e De Laurentiis mantêm posições contrárias, mesmo aqueles que são a favor acham que é melhor não se precipitar: “Não se fazem reformas a uma semana das eliminatórias”.
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Árbitros: fim do profissionalismo. Adeus, Gianluca Rocchi; Open VAR caminha para o cancelamento
O OPEN VAR É DESLIGADO, NÃO HÁ MAIS REF CAM
Segundo o que escreve o Repubblica, o VAR corre o risco de ser cancelado: os árbitros estão ofendidos com a diretoria, que admite os erros na TV. As próprias emissoras pedem que seja obrigatório transmitir todos os diálogos com a sala do VAR, para não serem acusadas de ocultar supostas verdades incômodas. Por fim, também podem desaparecer os “announcement” (a explicação do árbitro ao público) e as “ref cam” (as imagens em primeira pessoa).
VIA ROCCHI, PIACE ROSETTI
A partir do ano que vem, pode haver um novo designador: o contrato de Gianluca Rocchi vence em junho e, neste momento, ele próprio não parece disposto a permanecer no cargo. A FIGC está de olho em Roberto Rosetti, designador da UEFA, que sempre defendeu um VAR menos protagonista.
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