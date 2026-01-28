Goal.com
Real Madrid CF v CF Pachuca: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Os árbitros contratados pela CBF que apitam o Brasileirão 2026

Programa inédito de profissionalização prevê árbitros contratados, investimentos milionários, capacitação contínua e novas tecnologias para elevar o nível da arbitragem na Série A

Para o Campeonato Brasileiro de 2026, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) implementou uma mudança radical e inédita na arbitragem nacional: a profissionalização de árbitros, assistentes e operadores de VAR por meio de contratos formais ao longo da temporada. Pela primeira vez, um grupo fixo será responsável por conduzir todas as partidas da Série A, dentro de um projeto que busca elevar o nível técnico, reduzir erros e padronizar critérios no principal campeonato do país.

O novo modelo prevê remuneração fixa mensal, pagamentos por jogo e bônus por desempenho, além de investimentos estruturais em preparação física, acompanhamento de saúde e capacitação técnica contínua. Os profissionais passam a ter rotina semanal de treinos, avaliações periódicas e acesso a equipes multidisciplinares, como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, numa tentativa de aproximar a arbitragem brasileira dos padrões adotados nas principais ligas internacionais.

Os contratos serão formalizados em fevereiro, com início das atividades previsto para 1º de março. O vínculo será firmado no modelo de pessoa jurídica, o que permite que os profissionais mantenham outras atividades, embora com prioridade para as funções de arbitragem dentro do calendário da CBF. A entidade também prevê uma lista de suplentes para eventuais recusas.

A remuneração varia de acordo com a categoria e o nível de credenciamento dos profissionais, como árbitros Fifa ou CBF. Além de um salário fixo mensal, haverá pagamento por partida e bônus atrelados ao desempenho ao longo da temporada. Embora os valores individuais não tenham sido divulgados, a média salarial do grupo gira em torno de R$ 13 mil mensais, com os árbitros de campo recebendo os maiores vencimentos, que ultrapassam os R$ 30 mil fixos.

Abaixo, a GOAL mostra todos os árbitros de campo contratados para o Campeonato Brasileiro de 2026.

  Alex Stefano

    Alex Stefano

  Anderson Daronco

    Anderson Daronco

  Bráulio da Silva Machado

    Bráulio da Silva Machado

  Bruno Arleu de Araújo

    Bruno Arleu de Araújo

  Davi Lacerda

    Davi Lacerda

  Edina Batista

    Edina Batista

  Felipe Fernandes de Lima

    Felipe Fernandes de Lima

  Flávio Rodrigues de Souza

    Flávio Rodrigues de Souza

  Jonathan Benkenstein Pinheiro

    Jonathan Benkenstein Pinheiro

  Lucas Casagrande

    Lucas Casagrande

  Lucas Paulo Torezin

    Lucas Paulo Torezin

  Matheus Candançan

    Matheus Candançan

  Paulo Cesar Zanovelli

    Paulo Cesar Zanovelli

  Rafael Rodrigo Klein

    Rafael Rodrigo Klein

  Ramon Abatti Abel

    Ramon Abatti Abel

  Raphael Claus

    Raphael Claus

  Rodrigo José Pereira de Lima

    Rodrigo José Pereira de Lima

  Sávio Pereira Sampaio

    Sávio Pereira Sampaio

  Wagner do Nascimento Magalhães

    Wagner do Nascimento Magalhães

  Wilton Pereira Sampaio

    Wilton Pereira Sampaio

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

