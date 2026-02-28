Árbitro preso na Espanha após suposto roubo de identidade para obter descontos no Villarreal

Os relatórios policiais afirmam que um dos indivíduos envolvidos supostamente explorou sua posição para obter dados pessoais e documentação de jovens jogadores. Essas informações foram então usadas para processar ingressos para a temporada do Villarreal e descontos destinados a indivíduos com 25 anos ou menos.

O clube alertou inicialmente as autoridades após detectar ingressos adulterados nas entradas do estádio. A investigação revelou que os suspeitos compraram ingressos para a temporada através da plataforma oficial antes de alterar os códigos de barras e os códigos QR.

Os ingressos alterados foram então colocados em mercados digitais e aplicativos de segunda mão, e foram anunciados como “presentes” para contornar os limites legais de preço.

Os investigadores provaram que um dos autores registrou 18 pessoas como membros do clube ou titulares de ingressos para a temporada, alegando que faziam parte de um grupo de olheiros de Valência. Eles forneceram fotocópias de documentos de identidade pertencentes a indivíduos que não tinham conhecimento da situação.

Os detidos foram libertados sob fiança após prestarem depoimentos, com o caso encaminhado para o tribunal de Vila-real. Se forem considerados culpados, podem ser multados em valores entre € 601 e € 30.000.