Árbitro preso na Espanha após suposto roubo de identidade para obter descontos no Villarreal
Os autores esperavam lucrar com os ingressos para a temporada
Os relatórios policiais afirmam que um dos indivíduos envolvidos supostamente explorou sua posição para obter dados pessoais e documentação de jovens jogadores. Essas informações foram então usadas para processar ingressos para a temporada do Villarreal e descontos destinados a indivíduos com 25 anos ou menos.
O clube alertou inicialmente as autoridades após detectar ingressos adulterados nas entradas do estádio. A investigação revelou que os suspeitos compraram ingressos para a temporada através da plataforma oficial antes de alterar os códigos de barras e os códigos QR.
Os ingressos alterados foram então colocados em mercados digitais e aplicativos de segunda mão, e foram anunciados como “presentes” para contornar os limites legais de preço.
Os investigadores provaram que um dos autores registrou 18 pessoas como membros do clube ou titulares de ingressos para a temporada, alegando que faziam parte de um grupo de olheiros de Valência. Eles forneceram fotocópias de documentos de identidade pertencentes a indivíduos que não tinham conhecimento da situação.
Os detidos foram libertados sob fiança após prestarem depoimentos, com o caso encaminhado para o tribunal de Vila-real. Se forem considerados culpados, podem ser multados em valores entre € 601 e € 30.000.
Árbitro espanhol foi preso por agredir profissional do sexo
Não é a primeira vez nesta temporada que um árbitro espanhol se envolve em problemas com a polícia. No ano passado, um indivíduo que arbitra na segunda divisão espanhola foi preso por agredir uma profissional do sexo.
O árbitro teria se passado por um policial para coagi-la a praticar atos sexuais sem pagamento. No momento da prisão, o indivíduo carregava várias insígnias da Guarda Civil e da Polícia Nacional.
Uma operação em sua casa, entretanto, levou os policiais a apreenderem itens relacionados à polícia usados no golpe.
Preso por engano
Antes de se tornar árbitro, Slavko Vincic foi preso por engano após se envolver em uma operação policial que tinha como alvo uma festa sexual.
Em maio de 2020, o esloveno, que apitou a final da Liga dos Campeões de 2024, participava de um compromisso de negócios na Bósnia e Herzegovina relacionado a um empreendimento comercial alheio à arbitragem, após aceitar um convite para um almoço. No entanto, enquanto Vincic e outros estavam inocentemente presentes para uma refeição, eles foram detidos pela polícia durante uma operação que tinha como alvo pessoas não relacionadas ao local.
Vincic foi posteriormente liberado e exonerado, sem qualquer irregularidade de sua parte. “Eu me encontrei neste rancho por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios”, disse ele mais tarde. “Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo disso.
Eu estava sentado à mesa com minha empresa, quando, de repente, a polícia chegou e aconteceu o que aconteceu. Não tenho nada a ver com o grupo que foi preso e detido, nem meus parceiros de negócios. Sim, eles realmente nos levaram à polícia, nos interrogaram como testemunhas, mas quando ficou claro que nem os conhecíamos, pudemos ir embora.”
Vincic já apitou vários jogos da Liga dos Campeões.
O presidente da Associação de Árbitros de Futebol da Eslovênia, Vlado Sajn, chamou o incidente de “uma série de circunstâncias infelizes”, enquanto Vincic continuou a arbitrar a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund em Wembley há dois anos.
Mais recentemente, Vincic apitou o empate em 1 a 1 entre Paris Saint-Germain e Newcastle na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões no mês passado. Vitinha abriu o placar naquela noite no Parc des Princes, antes de Joe Willock responder com um cabeceio no final do primeiro tempo.
O resultado levou os dois times a uma repescagem nas oitavas de final, que eles passaram com sucesso, com o PSG vencendo o Monaco por 5 a 4 no placar agregado, enquanto o Newcastle despachou o Qarabag, vencendo por 9 a 3 nas duas partidas.
Vincic também assistiu à vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Benfica na noite de quarta-feira, quando o Los Blancos saiu atrás no placar, mas conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final e marcar um encontro com o Manchester City.
