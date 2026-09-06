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Luis Felipe Gonçalves

Árbitro se envolve em confusão com Canobbio e é criticado pelo Fluminense em clássico contra o Vasco

Fluminense x Vasco
A. Canobbio
Fluminense
Brasileirão
Hulk

Juiz Davi Lacerda sofreu críticas até da imprensa internacional e teve atuação marcada negativamente após duelo

O clássico entre Fluminense e Vasco, neste sábado, foi marcado por chegadas duras, faltas e confusões desde o primeiro tempo. A atuação do árbitro Davi Lacerda também gerou muitas reclamações, principalmente por parte do Fluminense, que questionou a falta de critério na aplicação dos cartões.

Um dos principais episódios aconteceu quando o árbitro se aproximou de Canobbio para conter um princípio de discussão entre o atacante tricolor e Sosa, do Vasco. Na tentativa de separar os jogadores, Davi Lacerda acabou dando uma “peitada” no uruguaio, lance que provocou forte reação de Hulk.

“Um jogo desse tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não pode contar com um árbitro que não tem personalidade. Não existe isso. Se você pegar o lance ali que o Canobbio está disputando a bola, acho que com o Paulo Henrique, ele dá uma peitada no Canobbio, eu nunca vi isso no futebol no mundo. O árbitro peitar o jogador”, afirmou Hulk.

“O que a gente cobra é só critério. Se tiver critério não tem reclamação, só que não tem critério. Não tem critério. Porque tem lance para dar o segundo amarelo e ele não dá, se o jogador não tem amarelo ele dá o primeiro”, completou.

Cinco jogadores de linha foram advertidos ainda no primeiro tempo. PH e Gómez receberam cartões pelo Vasco, enquanto Ignácio, Soteldo e Hulk foram amarelados pelo Fluminense, os dois últimos por reclamação.

Os tricolores também reclamaram da não aplicação do segundo amarelo em faltas cometidas por PH e Gómez. Davi Lacerda entendeu que os lances não eram suficientes para expulsão, e o VAR não recomendou a revisão das decisões.

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    Fluminense irritado com arbitragem

    Mesmo com a vitória por 1 a 0, o Fluminense terminou o clássico insatisfeito com a arbitragem. Em nota oficial, o clube questionou um possível pênalti não marcado em Serna, a aplicação dos cartões e a postura de Davi Lacerda no episódio com Canobbio.

    “Ontem, além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão. E o mais grave: o árbitro permitiu que um jogador adversário chutasse a bola na direção de nosso banco de reservas, de forma deliberada e irresponsável, com o jogo parado, e ainda ‘peitou’ um atleta nosso, adotando postura de confronto físico incompatível com a função de mediador da partida”, afirmou o clube.

    O lance envolvendo Serna aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante invadiu a área e caiu após Adson colocar a mão em seu ombro. Para o comentarista de arbitragem PC Oliveira, o árbitro deveria ter marcado pênalti e expulsado o jogador do Vasco, mas a decisão não foi tomada.

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    Lance gerou repercussão internacional

    A atuação de Davi Lacerda também ganhou espaço na imprensa internacional. Os jornais AS, da Espanha, e A Bola, de Portugal, repercutiram a “peitada” do árbitro em Canobbio e as críticas feitas por Hulk após o clássico.

    A frase “eu nunca vi isso”, dita pelo atacante do Fluminense ao comentar o episódio, também foi destacada nas repercussões.

    Dentro de campo, o Fluminense venceu por 1 a 0 e chegou aos 45 pontos, na quarta colocação do Brasileirão. O Vasco permanece na zona de rebaixamento, com 25 pontos, em 17º lugar.

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