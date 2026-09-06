Árbitro se envolve em confusão com Canobbio e é criticado pelo Fluminense em clássico contra o Vasco

O clássico entre Fluminense e Vasco, neste sábado, foi marcado por chegadas duras, faltas e confusões desde o primeiro tempo. A atuação do árbitro Davi Lacerda também gerou muitas reclamações, principalmente por parte do Fluminense, que questionou a falta de critério na aplicação dos cartões.

Um dos principais episódios aconteceu quando o árbitro se aproximou de Canobbio para conter um princípio de discussão entre o atacante tricolor e Sosa, do Vasco. Na tentativa de separar os jogadores, Davi Lacerda acabou dando uma “peitada” no uruguaio, lance que provocou forte reação de Hulk.

“Um jogo desse tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não pode contar com um árbitro que não tem personalidade. Não existe isso. Se você pegar o lance ali que o Canobbio está disputando a bola, acho que com o Paulo Henrique, ele dá uma peitada no Canobbio, eu nunca vi isso no futebol no mundo. O árbitro peitar o jogador”, afirmou Hulk.

“O que a gente cobra é só critério. Se tiver critério não tem reclamação, só que não tem critério. Não tem critério. Porque tem lance para dar o segundo amarelo e ele não dá, se o jogador não tem amarelo ele dá o primeiro”, completou.

Cinco jogadores de linha foram advertidos ainda no primeiro tempo. PH e Gómez receberam cartões pelo Vasco, enquanto Ignácio, Soteldo e Hulk foram amarelados pelo Fluminense, os dois últimos por reclamação.

Os tricolores também reclamaram da não aplicação do segundo amarelo em faltas cometidas por PH e Gómez. Davi Lacerda entendeu que os lances não eram suficientes para expulsão, e o VAR não recomendou a revisão das decisões.