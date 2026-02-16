Árbitro enfrenta longa suspensão por causa do incidente com cartão vermelho em Inter x Juventus, enquanto torcedores ameaçam de morte sua família

A hierarquia da Bianconeri não se conteve em sua avaliação da arbitragem logo após a derrota em San Siro. O diretor esportivo Giorgio Chiellini foi filmado ao lado do CEO Damien Comolli confrontando La Penna com raiva no túnel, enquanto as equipes se dirigiam para o intervalo. A tensão permaneceu alta muito tempo após o apito final, com os dirigentes da Juventus sugerindo que a integridade da competição estava sendo prejudicada por erros tão graves.

Em entrevista à Sky Sport, Chiellini fez uma crítica contundente ao estado atual do futebol italiano: “Não podemos falar de futebol depois do que aconteceu hoje. Algo completamente inaceitável aconteceu hoje. Não importa se isso acontece conosco ou com outra pessoa, e a partir de amanhã, provavelmente o VAR terá que mudar, porque não é aceitável que tantos erros continuem acontecendo, mesmo em jogos importantes como este.

“Temos tentado dizer desde o início da temporada que o nível da arbitragem não está à altura da tarefa e, infelizmente, este é o espetáculo que mostramos ao resto do mundo hoje. Isso aconteceu com muitos times nesta temporada. Temos que mudar, não podemos continuar procrastinando como sempre fazemos no futebol italiano.

Não sei se eles não são treinados adequadamente, se não estão à altura da tarefa, seja qual for o motivo, o fato é que os árbitros não estão à altura do padrão do futebol da Série A.”