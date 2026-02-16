Getty Images
Árbitro enfrenta longa suspensão por causa do incidente com cartão vermelho em Inter x Juventus, enquanto torcedores ameaçam de morte sua família
Envolvimento da polícia e ameaças familiares
De acordo com relatos na Itália, La Penna apresentou uma queixa formal à polícia após receber uma série de mensagens ameaçadoras nas redes sociais. As ameaças não se limitaram ao árbitro; sua família também foi alvo de mensagens angustiantes, incluindo “Vou atirar em você”, “Vou te matar” e “Vamos te encontrar, sabemos onde você mora”.
Como advogado profissional fora do futebol, La Penna agiu rapidamente para documentar os abusos e buscar proteção legal contra os autores desses atos covardes.
Suspensão iminente para funcionário sob fogo cruzado
Em campo, as consequências para o árbitro serão significativas. O designador de árbitros da Associação Italiana de Árbitros (AIA), Gianluca Rocchi, indicou que é necessário um período de reflexão, com La Penna enfrentando uma possível suspensão de um mês das funções na Série A. A decisão de expulsar Kalulu por um segundo cartão amarelo — considerado por ter puxado Alessandro Bastoni — foi considerada um erro “claramente errado” por Rocchi. Ele admitiu que a equipe de arbitragem estava “muito arrependida” por ter tomado essa decisão. A decisão de expulsar Kalulu por um segundo cartão amarelo — atribuído por uma falta em Alessandro Bastoni — foi considerada um erro “claramente errado” por Rocchi. Ele admitiu que a equipe de arbitragem estava “muito triste” pelo incidente, observando que o VAR não pôde intervir devido aos protocolos atuais.
O chefe da AIA explicou ainda que o árbitro está “desolado” com o erro, que foi agravado pelo que ele descreveu como “simulação clara” de Bastoni. Embora alguns membros do corpo arbitral tenham considerado um rápido retorno ao campo para ajudar La Penna a “superar o choque”, o grande volume de hostilidade e a natureza pessoal das ameaças significam que um período longe dos holofotes é agora o resultado mais provável. A suspensão tem como objetivo permitir que o árbitro recupere a compostura após um fim de semana de críticas sem precedentes.
Os dirigentes da Juventus expressam sua indignação
A hierarquia da Bianconeri não se conteve em sua avaliação da arbitragem logo após a derrota em San Siro. O diretor esportivo Giorgio Chiellini foi filmado ao lado do CEO Damien Comolli confrontando La Penna com raiva no túnel, enquanto as equipes se dirigiam para o intervalo. A tensão permaneceu alta muito tempo após o apito final, com os dirigentes da Juventus sugerindo que a integridade da competição estava sendo prejudicada por erros tão graves.
Em entrevista à Sky Sport, Chiellini fez uma crítica contundente ao estado atual do futebol italiano: “Não podemos falar de futebol depois do que aconteceu hoje. Algo completamente inaceitável aconteceu hoje. Não importa se isso acontece conosco ou com outra pessoa, e a partir de amanhã, provavelmente o VAR terá que mudar, porque não é aceitável que tantos erros continuem acontecendo, mesmo em jogos importantes como este.
“Temos tentado dizer desde o início da temporada que o nível da arbitragem não está à altura da tarefa e, infelizmente, este é o espetáculo que mostramos ao resto do mundo hoje. Isso aconteceu com muitos times nesta temporada. Temos que mudar, não podemos continuar procrastinando como sempre fazemos no futebol italiano.
Não sei se eles não são treinados adequadamente, se não estão à altura da tarefa, seja qual for o motivo, o fato é que os árbitros não estão à altura do padrão do futebol da Série A.”
Noite embaraçosa para o futebol italiano
O CEO da Juventus, Damien Comolli, ecoou esses sentimentos, enquadrando a derrota não apenas como uma perda esportiva, mas como uma falha sistêmica. “Perdemos três pontos, mas o futebol italiano perdeu muito mais. O que vimos em campo foi uma verdadeira injustiça. Sentimos muito pelos torcedores, porque hoje à noite não fomos capazes de competir em igualdade de condições”, disse ele.
O resultado tem implicações enormes para a tabela da Série A, deixando o Inter com oito pontos de vantagem na liderança, enquanto a Juventus fica 15 pontos atrás do líder. Além dos pontos, o desastre do Derby d'Italia reacendeu o debate sobre a incapacidade do VAR de rever segundos cartões amarelos — uma regra que a IFAB está supostamente considerando alterar. Por enquanto, o foco continua sendo a segurança de La Penna, enquanto a liga se move para condenar as ameaças “descaradas” que ofuscaram um dos maiores jogos do calendário do futebol europeu.
