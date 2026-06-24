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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Árbitro que anulou gol de Vini Jr. já esteve em polêmica envolvendo o Brasil na Copa de 2018

Brasil
Escócia x Brasil
Escócia
Copa do Mundo

Experiente em torneios da Fifa, Cesar Ramos voltou ao centro das atenções após decisão contestada por jogadores e torcedores brasileiros

O árbitro mexicano Cesar Ramos voltou a ser personagem de um lance controverso envolvendo a seleção brasileira em Copa do Mundo.

Na partida contra a Escócia, nesta terça-feira (24), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de 2026, o juiz anulou um gol marcado pelo Brasil após revisão no VAR.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gol anulado em 2026

    O lance aconteceu ainda no primeiro tempo. Após a bola balançar as redes, Cesar Ramos foi chamado para revisar a jogada no monitor à beira do campo e identificou uma falta de Vinicius Júnior na origem da jogada. Com isso, o gol do brasileiro foi invalidado.

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    A decisão gerou forte reclamação dos jogadores da seleção, que contestaram a interpretação da arbitragem e consideraram o contato insuficiente para a marcação da infração. Nas redes sociais, torcedores também questionaram a revisão e a anulação do lance.

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    Polêmica em 2018

    Esta não é a primeira vez que Cesar Ramos se envolve em episódios polêmicos relacionados ao Brasil em Copas do Mundo. O mexicano foi o árbitro da estreia da seleção no Mundial de 2018, na Rússia, quando a equipe comandada por Tite empatou por 1 a 1 com a Suíça.

    Na ocasião, brasileiros reclamaram principalmente de dois lances. O primeiro foi o gol de empate suíço, marcado após um contato em Miranda dentro da área brasileira. O segundo envolveu um possível pênalti sobre Gabriel Jesus nos minutos finais da partida, que não foi assinalado pela arbitragem nem revisado pelo VAR.

    Após aquele confronto, a CBF enviou uma manifestação formal à Comissão de Arbitragem da Fifa questionando a não utilização da tecnologia em lances considerados decisivos para o resultado da partida.