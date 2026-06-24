Árbitro que anulou gol de Vini Jr. já esteve em polêmica envolvendo o Brasil na Copa de 2018

Esta não é a primeira vez que Cesar Ramos se envolve em episódios polêmicos relacionados ao Brasil em Copas do Mundo. O mexicano foi o árbitro da estreia da seleção no Mundial de 2018, na Rússia, quando a equipe comandada por Tite empatou por 1 a 1 com a Suíça.

Na ocasião, brasileiros reclamaram principalmente de dois lances. O primeiro foi o gol de empate suíço, marcado após um contato em Miranda dentro da área brasileira. O segundo envolveu um possível pênalti sobre Gabriel Jesus nos minutos finais da partida, que não foi assinalado pela arbitragem nem revisado pelo VAR.

Após aquele confronto, a CBF enviou uma manifestação formal à Comissão de Arbitragem da Fifa questionando a não utilização da tecnologia em lances considerados decisivos para o resultado da partida.